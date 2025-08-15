YETEV'den Okçulara Destek - Son Dakika
YETEV'den Okçulara Destek

15.08.2025 13:59
YETEV, 2028 Olimpiyatları'na kadar üç milli okçuya burs ve maddi destek sağladı.

YENİ Türkiye Eğitim Vakfı'nın (YETEV), Türk okçuluğunun uluslararası arenadaki başarısına katkı sunmak amacıyla üç milli okçuya 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadar burs ve maddi destek sağlayacağı protokol bugün YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da katıldığı törende imzalandı. Törende konuşan Bilal Erdoğan, "Okçular Vakfı'nın çok sayıda sporcuyu destekleme yükümlülüğü var. YETEV olarak da başarılı sporcuların öğrencilik hayatları boyunca güçlü bir şekilde desteklenmesinin bir örnekliliğini oluşturalım istedik. Şu anki anlaşmamızda inşallah Los Angeles Olimpiyatları'nın sonuna kadar bu sporcu arkadaşlarımızı güzel bir destekle desteklemiş olacağız" dedi.

YETEV, Türk okçuluğunun uluslararası arenadaki başarısına katkı sunmak amacıyla üç milli okçuya 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadar burs ve maddi destek sağlayacağını bugün imzaladığı protokolle duyurdu. Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsü'nde gerçekleşen protokol, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından imzalanırken, törene Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ile Türk Olimpik Okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Türk Olimpik Okçu Elif Berra Gökkır ve Türk Paralimpik Okçu Öznur Cüre de katıldı.

'BAŞARILI SPORCULARIN ÖĞRENCİLİK HAYATLARI BOYUNCA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLENMESİ ÖNEMLİ'

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Evet, bizim üç sporcumuz Okçular Vakfı'nda sporcumuz. Yeni Türkiye Eğitim Vakfı olarak dedik ki, Okçular Vakfı'mızda belli başarıyı gösteren sporcu kardeşlerimize YETEV olarak burslarını verelim. Okçular Vakfı'nın bu konudaki külfetini biz YETEV olarak üzerimize alalım. Çünkü Okçular Vakfı'nın gerçekten çok sayıda sporcuyu destekleme yükümlülüğü var. YETEV olarak da başarılı sporcuların öğrencilik hayatları boyunca güçlü bir şekilde desteklenmesinin bir örnekliliğini oluşturalım istedik. Dolayısıyla olimpiyatlarda yarışan, madalya alan bu kardeşlerimiz müsabakalarına, kamplarına daha rahat bir şekilde katılsınlar; aileleri bu konuda daha kafaları rahat olsun tabiri caizse ve gerçekten Türkiye'de sporun desteklenmesinde, özellikle öğrencilik yıllarından itibaren bunun başlatılması çok önemli. Çünkü bu düzeyde, dünya düzeyinde, olimpiyat düzeyinde sporcunun yetişmesi için çok erken yaşlarda spora başlamış olması lazım. Çok erken yaşlarda ailesinin, okulunun, çevresinin o sporcuyu destekliyor olması lazım. Biz de inşallah Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'nda binlerce öğrenciyi barındıran 9 tane okulumuzda çeşitli branşlarda başarılı sporcularımız var, onları da bu şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Ama inşallah Okçular Vakfı'mızda olimpiyat düzeyinde bu başarıları gösteren başka okçularımız olduğu zaman, ilerleyen yıllarda biz Yeni Türkiye Eğitim Vakfı olarak onları da eğitim hayatları boyunca desteklemek istiyoruz" dedi.

'LOS ANGELES 2028 SONUNA KADAR DESTEK SÜRECEK'

Bilal Erdoğan, "Şu anki anlaşmamızda inşallah Los Angeles Olimpiyatları'nın sonuna kadar bu sporcu arkadaşlarımızı güzel bir destekle desteklemiş olacağız. Hepsi çok memnun olduklarını söylediler. İnşallah aileleri de teşvik etmiş olur. Bu arkadaşlarımızdan madalya beklentisi konusunda onları da inşallah çok rahatlatmış ve teşvik etmiş oluruz. Böylelikle bu üç kardeşimiz de Los Angeles Olimpiyatları'nda bayrağımızı göndere çeker, madalyalarını boyunlarına asar ve seksen beş milyonu yine gururlandırırlar. Onun için hem Okçular Vakfı Başkanımıza hem de sporcu kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

'BU KADİM SPORA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, "Bugün bizler için de çok anlamlı bir gün. Okçular Vakfı olarak biz, kurulduğumuzdan beri Türkiye'de okçu yetiştirmek, bu kadim spora sahip çıkmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bugün de bu başarıların meyvesini topladığımız olimpiyatlarda, milli bayrağımızı taşıyan, göndere çektiren sporcularımızla beraber, YETEV ailesine de buradan teşekkür ediyorum. Kendilerinin sağladıkları bu destekle inşallah önümüzdeki olimpiyatlarda, Los Angeles'ta da madalyalar getirecek sporcularımız bu anlamda belki kafaları daha rahat olacak, daha rahat odaklanacaklar spora. Biz de bu yükümüze destek olduğu için tekrar başta başkanımıza, tüm YETEV ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.

'BU DESTEK BİZE BÜYÜK MOTİVASYON OLACAK'

Türk Olimpik Okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, "Bugün yapmış olduğumuz protokol, YETEV'in bize sağladığı burs imkanı bize önümüzdeki Los Angeles Olimpiyatları için gerçekten çok büyük bir motivasyon ve destek kaynağı olacak. Çok mutluyuz" diye konuştu.

'ÇOK DEĞERLİ BİR BURS DESTEĞİ'

Türk Olimpik Okçu Elif Berra Gökkır, "Çok güzel bir gün. YETEV'e, bu desteğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu bizim için çok değerli bir burs desteği. Bunun için Sayın Bilal Erdoğan'a, Sayın Hüseyin Topbaş'a, vakfımıza ve YETEV'e çok teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

'ALTIN MADALYALARA DOYMAYALIM'

Türk Paralimpik Okçu Öznur Cüre, "Öncelikle çok mutluyuz. Bu süreçte ne kadar yorulduğumuzu, ne kadar ok attığımızı, gerçekten ne kadar çaba sarf ettiğimizi zaten kulübümüz ve arkamızdaki tüm ekip biliyor ve bunu bilerek, bundan yola çıkarak 2024'te elde ettiğimiz başarılar ve sonrasındaki başarılar için YETEV'in 2028 Los Angeles'a kadar sürdüreceği burs desteği bizi çok mutlu etti. Öncelikle bunu düşünen ve sağlayan Başkanımız Bilal Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum ki tüm sporcular olarak, okçulukta, 2028 Los Angeles'ta altın madalyalara doymayalım diyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kırgızistan'dan gelen özel gereksinimli öğrenciler ve sporcularla da bir araya gelen Bilal Erdoğan, milli sporcularla birlikte ok attı.

Kaynak: DHA

