Yılbaşı Tatili İçin Ege Bölgesi\'nde Rezervasyon Yoğunluğu

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YENİ yıla sayılı günler kala yılbaşı gecesini turistik bölgelerde kutlamak isteyenler, rezervasyonlarda yoğunluk oluşturdu. İzmir'in önemli destinasyonlarından olan Çeşme'de, yılbaşına sayılı günler kala doluluk oranları, yapılan rezervasyonlarla yüzde 95'e ulaştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, "Yılbaşı gecesi Çeşme'nin doluluğu yüzde 95'in altına düşmez" dedi. Muğla'nın Bodrum ilçesindeyse oteller yılbaşı programı hazırlıklarını tamamladı. İlçede yeni yıl, otellerle meydanlarda yapılacak konserler ve etkinliklerle kutlanacak.

Yılbaşı öncesi Ege Bölgesi'ndeki konaklama tesislerinde rezervasyon talebi arttı. İzmir'in önemli destinasyonlarından Çeşme'de, yılbaşına sayılı günler kala oteller doluluk oranlarına ulaştı. Çeşme'nin yılbaşına hazır olduğunu dile getiren ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, "Bütün hazırlıklar bitti. Doluluk oranımız cuma yüzde 75'ti, cumartesiden itibaren yüzde 95'lere ulaştı. Yılbaşında odaları kapatma durumuna geldik. Yılbaşı gecesi Çeşme'nin doluluğu yüzde 95'in altına düşmez. Çeşme'nin en büyük avantajı Alaçatı'nın çekim gücünün olması. Alaçatı'nın yılbaşı doluluklarına etkisi çok yüksek oluyor. DJ performansları var. Bu sene belediye Çeşme'yi çok güzel süsledi, çok güzel ışıklandırmalar yaptı. Neredeyse yurt dışı sokaklarındaki süslemeleri geçti. Belediye, kaymakamlık, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere herkes hummalı bir çalışma içinde. Yılbaşı gecesinin çok iyi geçeceğine inanıyorum. Her otelin yılbaşı konsepti farklı. Kimisi sanatçı, kimisi orkestra grubu getiriyor. Kimisi gala, kimisi de açık büfe yapıyor. Bu yüzden de fiyat değişikliği var ama Çeşme'de her keseye uygun tatil imkanı var. Çeşme'de yaratılan pahalılık algısı artık yok. 7 bin TL'den 35 bin TL'ye kadar çift kişilik oda fiyatları mevcut. Sanatçısına, programına göre değişiyor. Bu da yılbaşı akşamı için bir çeşitlilik sunuyor" ifadelerini kullandı.

'12 AYLIK DOLULUK ORTALAMASI YÜZDE 40'

Hedeflerinin 2019'daki doluluk oranını geçmek olduğunu ifade eden Belge, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 Çeşme'nin en güzel yılıydı. Bu yıl Çeşme'de 12 aylık doluluk ortalaması yüzde 40'larda, 2019'da bu oran yüzde 60'tı. 2019'dan sonra her yıl üzerine toplayarak gidiyor. Erken rezervasyonlarda oda bazında geçen sene bugünü ikiye katlamış durumdayız, talep var. Çeşme bir altın ama üzerinde bir toz var, o tozu çıkardığınız zaman Çeşme deniziyle, kumuyla, güneşiyle, gastronomisiyle, kültürüyle çok farklı bir destinasyon. En büyük eksikliğimiz tanıtım. Biz hala yurt dışı fuarlarında görsellerimizi koyarken İzmir burada diye harita koyuyorsak, bu bir eksiklik. Bunu hepimizin aşması lazım."

BODRUM'DA YILBAŞINA ÖZEL PROGRAMLAR HAZIRLANDI

Önemli turizm destinasyonlarından Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise 2024 yılbaşı heyecanı başladı. Bodrum Belediyesi tarafından 2024 yılı kutlamaları kapsamında Belediye Meydanı'nda 30-31 Aralık'ta ünlü isimler sahneye çıkacak. Otel ve restoranlarda yılbaşına özel programlar hazırladı. Konaklama paketleri oluşturan oteller ayrıca içinde yılbaşı galasının da olduğu özel paketlerle konuklarını ağırlayacak. Soğuk meze, ara sıcak, sıcak ve limitli içecekten oluşan menü, yılbaşı eğlencesi ve konaklama için kişi başı fiyatlar 3 ile 4 bin liradan başlıyor.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı (BODER) Ömer Faruk Dengiz, "Londra ve Dublin'den kış boyunca direkt uçuşların olması, Bodrum'u yabancı turistler için erişilebilir bir destinasyon haline getiriyor. Yılbaşı döneminde özellikle yeni İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı Bodrum'a gelecek olan Avrupa'nın büyük şehirlerinden gelen misafirler, Bodrum'un eşsiz atmosferinde yeni yıla merhaba demek için tercihlerini burada kullanıyor. Bodrum, gastronomisi, eğlencesi, dinlenmesi ve herkese uygun konaklama imkanlarıyla birlikte, yılbaşı kutlamaları için ideal bir ortam sunuyor. Otellerimizde düzenlenen özel etkinlikler, konserler ve yılbaşı gala yemekleriyle misafirlerimize unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, Bodrum'un muhteşem plajları ve doğal güzellikleri, kış aylarında bile ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor" dedi.

Dengiz, Bodrum Otelciler Derneği olarak, yerli ve yabancı turistleri Bodrum'da yılbaşını kutlamaya davet ettiklerini belirterek, "Bu yıl, Bodrum'da geçireceğiniz yeni yıl, hayallerinizin ötesinde bir deneyim sunacak. Gelecekte daha fazla uluslararası uçuşla birlikte, Bodrum'un turizm potansiyelinin daha da artacağını umut ediyoruz. Otellerde şimdiden yüzde 40'ın üzerinde rezervasyon doluluğu var. Yılbaşında Bodrum'da buluşmak dileğiyle" diye konuştu.