Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Nutuk" ve "100 Yılda Atatürk ve Eğitim" İsimli Kitapçığı Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Nutuk" ve "100 Yılda Atatürk ve Eğitim" İsimli Kitapçığı Gönderdi

Geniş Video İzle

Eski CHP Ankara Milletvekili ve Eğitim Sen kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklikle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Tekin’e Atatürk'ün Nutuk ile kendisinin yazdığı “100 Yılda Atatürk ve Eğitim” isimli kitapçığı gönderen Kaya, “Ya ibadetini insan gibi yapacaksın ya da laiklik tanımını Mustafa Kemal Atatürk’ten öğreneceksin. Gönderdiğim Nutuk’u ve Atatürk’ün eğitim devrimlerine ilişkin kronolojik sıralamasını okursan laikliğin ne demek olduğunu öğreneceksin. O koltukta bir saniye oturma hakkın yok senin Yusuf Tekin” dedi.

18.11.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - Eski CHP Ankara Milletvekili ve Eğitim Sen kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklikle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Tekin'e Atatürk'ün Nutuk ile kendisinin yazdığı "100 Yılda Atatürk ve Eğitim" isimli kitapçığı gönderen Kaya, "Ya ibadetini insan gibi yapacaksın ya da laiklik tanımını Mustafa Kemal Atatürk'ten öğreneceksin. Gönderdiğim Nutuk'u ve Atatürk'ün eğitim devrimlerine ilişkin kronolojik sıralamasını okursan laikliğin ne demek olduğunu öğreneceksin. O koltukta bir saniye oturma hakkın yok senin Yusuf Tekin" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde laiklikle yaptığı açıklamalara bir tepki de eski CHP Ankara milletvekili ve Eğitim-Sen kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya'dan geldi. Kaya, Atatürk'ün Nutuk ve kendisinin Atatürk'ün eğitim ile ilgili politikasını yazdığı "100 Yılda Atatürk ve Eğitim" isimli kitapçığını Meclis postanesinden Tekin'e gönderdi. Kaya, "Cumhuriyet'e ve devrimlerine, laikliğe dil uzatmak için o koltukta yükselmeyi bir tercih olarak görmektedir Yusuf Tekin. Yusuf Tekin, halkın gözünün içine baka baka laiklik tanımını yanlış anlatmaktadır, yalan söylemektedir" dedi.

"Sanırım Yusuf Tekin daha büyük makamlara erişmek istiyor"

Konu hakkında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kaya şunları söyledi:

"Eğer Milli Eğitim Bakanı'nın okuma yazması varsa, okuduğunu anlayabilirse bugün TBMM'den kargoyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 'Nutuk' ile Atatürk ve eğitim süreçlerini anlatan benim hazırladığım bir kitapçığı gönderdim. Şimdi bana sorsanız 'Kim Milli Eğitim Bakanı olamaz Türkiye Cumhuriyeti'nde?' diye. Benim söyleyeceğim yanıt çok açık. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olamaz. Çünkü kendisine ait üç günlük özel bir yasa çıkartılıp, arkasından rektör olan birisinin Cumhuriyet'i, liyakati, Atatürk devrimlerini anlaması mümkün değil. Yusuf Tekin, son günlerde belki de başka bir şey olmak istiyor. Hani Recep Tayyip Erdoğan üç günlük bir yasa çıkartıp onu rektör yaptı ya… Ondan sonra da Milli Eğitim Bakanı oldu. Sanırım Yusuf Tekin daha büyük makamlara erişmek istiyor. Küçük beyinler, büyük makamlara erişemezler. Ben size Mustafa Kemal Atatürk'ün laiklikle ilgili söylediği ve 5 Şubat 1937 yılında Anayasa'ya giren laiklik tanımını söylemek istiyorum:

'Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yetişkini dinini seçmekte hür olduğu gibi, belirli bir dinin merasimi de serbesttir. Yani ibadet hürriyeti vardır. Tabiatıyla ibadetler güvenlik ve genel adaba aykırı olamaz, siyasi gösteri şeklinde yapılamaz. Geçmişte çok görülmüş olan bu gibi durumlara artık Türkiye Cumhuriyeti asla katlanamaz' diyerek dinin siyaset konusu olamayacağının altını kalınca çizmiştir.

Dinin siyaset konusu olamayacağını Mustafa Kemal Atatürk, 1937 yılında anayasa maddesine geçirerek söylemiştir. Tabii ki Anayasa'yı tanımayanlar, Anayasa'yı dinlemeyenler özellikle mağduriyeti yaşamamış olanların bunu bilmesi mümkün değildir. Cumhuriyet'e ve devrimlerine, laikliğe dil uzatmak için o koltukta yükselmeyi bir tercih olarak görmektedir Yusuf Tekin. Yusuf Tekin, halkın gözünün içine baka baka laiklik tanımını yanlış anlatmaktadır, yalan söylemektedir. Doğrusu biraz önce okuduğum tanımıdır. Dini siyasetin gösteri malzemesi yapan Yusuf Tekin'e bir kez daha çağrı yapıyorum. ya ibadetini insan gibi yapacaksın ya da laiklik tanımını Mustafa Kemal Atatürk'ten öğreneceksin. Gönderdiğim Nutuk'u ve Atatürk'ün eğitim devrimlerine ilişkin kronolojik sıralamasını okursan laikliğin ne demek olduğunu öğreneceksin. O koltukta bir saniye oturma hakkın yok senin Yusuf Tekin."

Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin\'e "Nutuk" ve "100 Yılda Atatürk ve Eğitim" İsimli Kitapçığı Gönderdi
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Milli Eğitim Bakanı, Yıldırım Kaya, Milletvekili, Yusuf Tekin, Politika, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 'Nutuk' ve '100 Yılda Atatürk ve Eğitim' İsimli Kitapçığı Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:36 Rojin Kabaiş’in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 16:01:38. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Nutuk" ve "100 Yılda Atatürk ve Eğitim" İsimli Kitapçığı Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.