Yılın İlk 7 Ayında 134 Milyon Yolcu

6 Nisan 1920

1- Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı

Türkiye'deki havalimanları yılın 7 ayında 134 milyon 949 bin 751 yolcu ağırladı

İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarındaki yolcu sayısı bu dönemde 93,6 milyon oldu

(Mertkan Oruç-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Orman mühendislerinden yanan alanlara ilişkin "ekolojik denge" uyarısı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Çatal:

"Orman alanlarında sulama yapılamadığı için kızılçam dışında zeytin ve benzeri ağaçların dikilmesi mümkün değil"

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz:

"Kesinlikle yanan alanlarda başka bir ağaç türünün fidanı dikilmez, tohumu ekilmez çünkü orasının ekolojik şartları, ağaçların biyolojik özellikleri, yeni bir ağacın adaptasyonuna imkan vermez"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Yapay zekayla oluşturulan sahte görseller ve sesler "yeni nesil silah" niteliği taşıyor

Yapay zekayla üretilen içerikleri anlamak için yüzde tutarsız ışıklandırma, aşırı pürüzsüz cilt dokusu, videolarda yapay göz kırpma ya da ağız hareketlerine bakılması tavsiye ediliyor

Yapay zeka tehdit tespit platformu Sensity AI kurucu ortağı Francesco Cavalli:

"Seçim müdahalesinde kullanılan yapay zeka üretimi medya, dolandırıcılık platformlarını tanıtan sahte basın toplantıları yapan politikacılar ve kamuoyunu manipüle etmek için paylaşılan yapay zeka üretimi savaş görüntülerini belgeledik"

(Dilara Karataş/Ankara)

4- Akıllı cihazları başkasına kullandırmak dolandırıcılığa davetiye çıkarıyor

Yapay zeka alanında çalışmalar yapan Sadi Çetinkaya'nın, bir kafede akıllı telefonunu kullanmasına izin verdiği kişinin, skuter uygulaması üzerinden kiralama yapması nedeniyle kredi kartından para çekildi

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün:

"Kişiler, 'Kısa bir görüşme yapacağım.' bahanesiyle yanınıza gelebilir. Siz fark etmeden bir anda banka hesaplarınız boşaltılabilir, bir anda başka türlü suçların muhatabı haline dönüşebilirsiniz. Dolayısıyla çok riskli bir eylem"

(Feymenur Yılmaz-Betül Tekocak/İstanbul)

5- İnsani yardıma muhtaç kişilerin 2025'te 10 yıl öncesine göre yaklaşık 4 kat artması öngörülüyor

2015'te 77,9 milyon kişi insani yardımlara ihtiyaç duyarken bu yıl sayının 305 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor

Art arda baş gösteren çatışmalar, kuraklık ve sel gibi iklim değişikliği sebepli afetler, insani krizi derinleştiriyor

(Can Efesoy/Ankara) (Grafikli)

6- Yargıtaydan "lekeli" sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı

Ankara'daki bayiden sıfır kilometre otomobil satın alan kişi, çeşitli yerlerinde tortu şeklinde lekeler bulunan aracın yenisiyle değiştirilmesi talebi reddedilince dava açtı

Aracı, "gizli ayıplı" sayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceğine işaret ederek, aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti

(Abdullah Sarica/Ankara)

7- Düğündeki duman gösterisinde ağır yaralanan çocuk 7 operasyonla sağlığına kavuştu

Nevşehir'de ailesiyle katıldığı düğünde sahne şovu için kullanılan dumandaki sıvı azotun üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Elif Simay Tiftik, sağlığına kavuşmak için Bilkent Şehir Hastanesi'nde 7 operasyon geçirdi

Çocuk Tedavi Yanık Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir:

"Çocukların olduğu bir ortamda bunu kullanmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Sahnelerde filan kullanılacaksa emniyet tedbirleri alınarak insanlardan uzak bir şekilde kullanılması lazım"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Diyarbakır'ın "Buzcu Baba"sı tarladaki işçileri serinletmek için at sırtında yollarda

Buz üretim ve dağıtım işini yapan "Buzcu Baba" lakaplı Ahmet Akdemir, motosiklet ve kamyonetin yanı sıra en ücra noktalara da oğluyla at sırtında buz ulaştırıyor

Ahmet Akdemir:

"Araçların giremediği yerlere atlarla gidiyoruz. Heybelere buzlarımızı koyuyoruz ve Dicle Nehri'ne atları vurup karşıya geçiyoruz. Tarladaki işçi kardeşlerimize buzları at sırtında ulaştırıp imdatlarına yetişiyoruz"

(Aydın Arik/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Doğaseverler Alandeşt Yaylası'ndaki mendereslerin arasında kamp keyfi yaşıyor

Van, Şırnak ve Hakkari sınırları arasında bulunan 2 bin 600 rakımdaki Alandeşt Yaylası, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla sıcaktan bunalanlara ev sahipliği yapıyor

Kayseri'den gelen Kemal Tekdemir:

"Sosyal medyada burayı gördüm. Kamp etkinliğine katılmak için Van'a geldim. Mendereslerin kenarında çok güzel kamp yaptık. Serin bir hava hakim. Burada olduğum için çok mutluyum"

(Ali Çelik/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın hedefi Dünya Kupası:

"Objektif olarak bakarsak en zorlu gruplardan birisi bizimkisi ama bu bizim için önemli değil. Adım adım ilerlememiz gerekiyor"

"Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Hem hedefimiz hem de hayalimiz tabii ki Dünya Kupası'na gidebilmek"

"Ferdi Kadıoğlu burada olmak istiyor. Uzun zamandır yoktu. Ben de çok istiyorum. Hem takım arkadaşlarından hem de takımdan uzak kaldı"

"Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum"

"Osimhen, ne olursa olsun Galatasaray'da oynamak istediğini gösterdi ve geri gelebilmek için Napoli'yle inanılmaz bir mücadele verdi"

(Hilmi Sever-Bozhan Memiş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Yiğit Arslan, EuroBasket 2025'te madalyayı gerçekçi bir hedef olarak görüyor:

"Tabii ki madalya hedefi var. Bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Kadro kalitesi bunu hak ediyor"

"Bu kadar yetenekli oyuncular, iyi savunma yapan bir ekibe dönerse madalya kaçınılmaz olur"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Ankara Keçiörengücü'nde hedef, bütçe disiplininden taviz vermeden Süper Lig

Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu:

"Elbette her takım gibi bizim de Süper Lig hedefimiz var ancak bütçelerimiz doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor"

"Yeni Barış Alperler bulup Türk futboluna kazandırmak için çalışıyoruz"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.