Yılmaz: Türkiye Ekonomik Fırsatlarla Dolu

21.04.2026 10:17
Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin tedarik sistemi ve ABD ile ticaret hacmini değerlendirerek fırsatlar sunduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tedarik sistemleri çeşitlendirilmiş bir ülke olarak hiçbir konuda bir arz sıkıntımız yok. Savaş sonrası bizi yeni bir bölgesel ortam bekliyor. Yeni dinamikler devreye girecek ve bu ortamda istikrarını koruyan, güvenli liman vasfını koruyan bir ülke olarak çok önemli fırsatlarımız, imkanlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu yaşananlar kısa vadede olumsuz etkiler yapsa da orta vadede Türkiye için önemli bir perspektif, önemli imkanlar getirmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Odası arasında düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıda, Yılmaz'ın yanı sıra, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ile iş dünyasından temsilciler yer aldı. İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin ele alındığı toplantıda, yeni yatırım fırsatları ve belirli sektörlerdeki iş birliğinin daha da artırılması için yol haritası oluşturulması ele alındı.

'2026 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE TİCARET HACMİ 10,4 MİLYAR DOLAR'

Yılmaz, Türkiye ile ABD arasındaki köklü stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisinin, ekonomik iş birliği açısından güçlü bir zemin sunduğuna dikkat çekti. Karşılıklı güvene dayanan bu yapının, yatırım ve ticaret ilişkilerinin derinleşmesine imkan tanıdığını söyleyen Yılmaz, "Bu, iki ülke arasındaki ekonomik etkileşimin uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini desteklemektedir. Ticaret hacmimiz geçen yıl 39 milyar dolar seviyesine ulaşmış, ABD, ülkemizin en büyük ihracat pazarlarından biri haline gelmiştir. 2026 yılının ilk çeyreğinde 10,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmi, bu ivmenin devam ettiğini göstermektedir. Bu gelişmeler, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma noktasında güçlü bir potansiyele işaret etmektedir. Bununla birlikte, ticaretimizin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması da önem arz etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE'NİN MEVCUT POTANSİYELİ ÇOK DAHA YÜKSEK SEVİYELERE TAŞINABİLİR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 yılından itibaren ticaret dengesinde Türkiye aleyhine gelişen bir tablo ortaya çıktığını belirterek, enerji ve savunma alanındaki iş birliklerinin etkisiyle dış ticaret açığının artış eğilimi gösterdiğini söyledi. Yılmaz, "Bu nedenle ticari ilişkilerimizi çeşitlendirerek ve katma değeri yüksek alanlara yönelerek daha dengeli bir büyüme yapısını tesis etmeyi hedefliyoruz. Ticaret hacmindeki gelişmelerin yanı sıra, karşılıklı yatırımlar da ilişkilerimizin en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. 2003-2025 döneminde ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 16 milyar dolara ulaşmış; ülkemizde faaliyet gösteren 2 bin 300'ü aşkın ABD sermayeli firma üretim, ihracat, istihdam ve Ar-Ge alanlarında ciddi katkılar sunmuştur. Aynı dönemde Türk firmalarının ABD'de gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların 14 milyar doları aşması, bu ilişkinin karşılıklı ve dengeli bir zeminde ilerlediğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, ABD'nin yaklaşık 8 trilyon dolarlık küresel doğrudan yatırım stoku dikkate alındığında, Türkiye'nin mevcut potansiyelinin çok daha yüksek seviyelere taşınabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, Ukrayna-Rusya, İran ve Filistin meselesi gibi küresel ve bölgesel çatışmalara dikkat çekerek, Türkiye'nin bu gerilimler içinde istikrarını koruyan ve 'güvenli liman' vasfını pekiştiren bir ülke konumunda olduğunu dile getirdi.

'ENFLASYON ÜZERİNDE ETKİLERİ SINIRLAMAYA DÖNÜK BİR ÇABA İÇİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bir taraftan tabii ki güçlü, caydırıcı bir ülkeyiz. Diğer taraftan da her alanda barışı, müzakereyi, diplomasiyi savunuyoruz. Bunun öncülüğünü yapıyoruz. Ateşkesten, müzakereden, diplomasiden yana bir tavır ortaya koyuyoruz ve elimizden gelen tüm katkıyı veriyoruz. Bu süreçlere bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. İran'da yaşanan savaşın bölgesel ve küresel ekonomiye önemli yansımaları olduğunu biliyoruz. Enerji üzerinden, lojistikte, birtakım gübre gibi kritik ham maddelerde önemli etkileri var. Türkiye olarak bu konularda bir arz sıkıntısı yaşamıyoruz. Tedarik sistemleri çeşitlendirilmiş bir ülke olarak hiçbir konuda bir arz sıkıntımız yok. Ama fiyatlardan tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de etkileniyor, fiyat etkilerini de sınırlamak için gayret ediyoruz. Bütçemize biraz yük alma pahasına enflasyon üzerinde bu etkileri sınırlamaya dönük bir çaba içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Kısa vadede tüm dünya gibi biz de elbette bu savaştan olumsuz etkileniyoruz. Ancak şunun da altını çizmem gerekiyor. Savaş sonrası yeni bir bölgesel ortam bekliyor. Biz yeni şartlar bekliyor. Yeni dinamikler devreye girecek ve bu ortamda istikrarını koruyan, güvenli liman vasfını koruyan bir ülke olarak çok önemli fırsatlarımız olduğuna inanıyoruz. İmkanlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu yaşananlar kısa vadede olumsuz etkiler yapsa da orta vadede Türkiye için önemli bir perspektif, önemli imkanlar getirmektedir" ifadelerini kullandı.

HİSARCIKLIOĞLU: 100 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR İVME YAKALADIK

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise "ABD ile son 10 yılda ticari ve yatırım ilişkilerimizin artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. 2025 yılında ikili ticaret hacmimiz 39 milyar dolara ulaşarak tarihi bir seviyeye çıkmıştır. ABD, Almanya'nın ardından ikinci büyük ihracat pazarımız haline gelmiştir. Bugün küresel tedarik zincirleri yeniden kuruluyor. Near-shoring ve friend-shoring artık bir tercih değil, zorunluluk haline geliyor. ve Türkiye, coğrafyası, sanayi altyapısı ve insan kaynağı ile bu yeni paradigmanın merkezinde yer almaktadır. ABD ile daha güçlü bir ekonomik ortaklık kurmak istiyoruz. Ama bu ortaklık sadece ticaret rakamlarından ibaret olmamalı. Bugün ulaştığımız ticaret hacmi bizleri cesaretlendirmektedir. 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için güçlü bir ivme yakaladık. Ancak bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve daha dengeli bir yapıya kavuşturmak zorundayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

Mardin’de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı Mardin'de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı
TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti
Sığınmacılardan olay video Polonya’ya kaçak olarak böyle girdiler Sığınmacılardan olay video! Polonya'ya kaçak olarak böyle girdiler
Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES’e bastılar Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı
Muavin otobüste düşen takma dişin sahibini aradı: Bahattin ağabey dişin ağzında mı Muavin otobüste düşen takma dişin sahibini aradı: Bahattin ağabey dişin ağzında mı?
İstanbul’da okul önünde skandal afiş Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe İstanbul'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
İzmir’de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
Japonya’da 7.4’lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

10:12
Böyle evlat olmaz olsun Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
07:06
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
06:42
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
06:29
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
06:18
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
23:37
Generali Türkiye’yi tehdit ediyordu Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar’a özel marş
Generali Türkiye'yi tehdit ediyordu! Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar'a özel marş
23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
