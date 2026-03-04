Yönter'den İran'a Destek - Son Dakika
Yönter'den İran'a Destek
04.03.2026 23:43
MHP'li Yönter, İran'a yönelik saldırıları kınadı, Türkiye'nin güvenliğini vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Siyonist, emperyalist azgınlığın, İran'a yönelik operasyonlarını, silahlı müdahalesini kınıyoruz. Hayatlarını kaybetmiş İran halkının, dost ve kardeş İran halkının başta dini lideri olmak üzere üst düzey isimlerine rahmet diliyoruz." dedi.

Yönter, MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Sarıyer'de il binası karşısındaki parkta kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Yönter, mübarek ramazan ayında MHP İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği iftar programı münasebetiyle vatandaşlarla, dava arkadaşlarıyla bir araya gelmenin huzurunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Aziz milletin, Türk İslam aleminin ramazan ayını tebrik eden Yönter, "Takdir edersiniz ki şu anda bölgemiz çok ama çok nazik bir durumda. Tehlike had safhada. Tehditler etrafımızda çok yoğunlaşmış durumda. ABD ile İsrail'in, İran'a karşı yapmış olduğu saldırı, bunun ithamında İran'ın yüksek profilli misillemeleri, bölgeyi tam anlamıyla kaosa sevk etmiş olduğunu değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Yönter, ABD ile İsrail'in, İran'a musallat olmasıyla beraber hem bölgesel hem küresel dengelerin yerinden oynadığı kanaatinde olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu saldırganlık doğru bir saldırganlık değil. Bu savaş adil ve hukuki bir savaş değil. Siyonist, emperyalist azgınlığın İran'a yönelik operasyonlarını, silahlı müdahalesini kınıyoruz. Hayatlarını kaybetmiş İran halkının, dost ve kardeş İran halkının başta dini lideri olmak üzere üst düzey isimlerine rahmet diliyoruz. Kuzeyimizde Rusya ve Ukrayna, güneyimizde İran'ı içine alan ABD ve İsrail'in sürdürdüğü savaş, hemen İran'ın sınır komşusu Afganistan'la Pakistan arasında süregelen çatışmalar geleceğe yönelik endişelerimizi bir hayli artırmış durumda. Türkiye olarak biz iç huzur, barış ve güvenliğimizi düşünmek zorundayız. 86 milyon vatandaşımızın kılına dahi herhangi bir zarar gelmemesi için hükümetimizin, devletimizin olağanüstü hassasiyet gösterdiğini takip ediyoruz ve görüyoruz."

"Bizim en önemli politikamız Türkiye'nin güvenliğidir"

Bugün Irak ve Suriye coğrafyalarını aşarak Türkiye'ye yönelen İran yapımı balistik füzenin, Doğu Akdeniz'deki NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesini de yakından takip ettiklerini aktaran Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İran İslam Cumhuriyeti'ne bu kapsamda nota vermiştir. Bu nota doğru ve isabetli bir notadır. Bu füzenin Türkiye'yi hedef alıp almadığı netleştirilmelidir. Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaşamış olduğu sorunlar karşısında tarafsız değildir. Türkiye mazlumun yanındadır, haklının yanındadır. Dost ve kardeş ülke İran'ın yanındadır. Hal böyleyken şayet bilinçli, kasıtlı bir şekilde balistik füze, Türkiye'yi hedef aldıysa bunun altından da sanıyorum kimse kalkamayacaktır. Bizim en önemli politikamız Türkiye'nin güvenliğidir. Meselelere, Sayın Genel Başkan'ımızın da ifade ettiği üzere, başkent Ankara'dan bakıyoruz. Dünyayı Türkçe okuyoruz. Dünyayı başkent Ankara'dan kavrıyoruz ve yorumluyoruz."

Yönter, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle beraber Türkiye'nin birlik, beraberlik ve dirliğini tam olarak sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk-Kürt kardeşliği ilelebet perçinlenecek, pekişecek çok güçlü bir şekilde yaşayacak, var olacaktır. Zorlu bir coğrafyada yaşadığımızı biliyoruz. Coğrafyanın bir kader olduğunu da görüyoruz. Coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize göre, tarihimizi değiştiremeyeceğimize göre biz bu coğrafyada barış, huzur, sükunet, birlik, dirlik ve kardeşlik içerisinde yaşamaktan başka bir seçenek kabul etmiyoruz. Türkiye birdir. Türkiye tek nefestir. Türkiye tek yürektir. Allah'ın izniyle gelebilecek, üzerimize doğurulabilecek ve milli birlik ve kardeşliğimizi, devletimizin egemenlik haklarını hedef alabilecek her türlü tehditle başa çıkabilecek çok şükür kuvvet ve kudrete de haiziz."

İftar programına, Yönter'in yanı sıra MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, il yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun vurgulandığı programda, dualar eşliğinde iftar yapıldı.

Yoğun katılımın olduğu iftar programı, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

