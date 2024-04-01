YOZGAT SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:00  Güncelleme: 02:01
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MERKEZ

Toplam Sandık : 188
Toplam Seçmen : 60.733
Açılan Sandık : 176
Açılan Sandık Oranı : % 93,62
Kullanılan Oy : 45.068
Geçerli Oy : 43.690
Katılım Oranı : % 79,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHKAZIM ARSLAN% 36,2315.828
MHPÖMER AÇIKEL% 29,9713.096
AK PARTİCELAL KÖSE% 27,0511.816
CHPÖZKAN ŞENGÜL% 2,09911
İYİ PARTİMUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN% 1,62709
SAADETZİYA KOÇAK% 1,14499
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU% 0,49214
MİLLETMİRAÇ DENGİZ% 0,34149
DSPZEHRA ATAKAN% 0,28123
DEVA PARTİSİMESUT YILDIRIM% 0,28121
BAĞIMSIZBEKİR KORKMAZ% 0,1566
DEM PARTİMERVE EYLÜL BÜTÜN% 0,1252
BTPBEYZANUR KONUK% 0,0836
YTPSELAHATTİN YÜKSEL% 0,0419
HÜDA PARRAMAZAN ZORLU% 0,0314
TKHSEMİH GÜLDALI% 0,0312
HKPEROL KIYAK% 0,0210
HAK-PARFEYZİ KAPLAN% 0,028
DİĞER% 0,027
AKDAĞMADENİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEZİH YALÇIN% 52,095.393
AK PARTİFERUDUN DAŞTAN% 38,313.966
YENİDEN REFAHMURAT SELVİ% 4,42458
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÖK% 2,21229
CHPOĞUZ ERANIL% 2,15223
SAADETMÜCAHİT ERBAKAN ER% 0,6466
BTPABDULLAH GÜNGÖR% 0,1111
HÜDA PARMUHAMMET İÇLEK% 0,044
BAĞIMSIZMERT ŞAHİN% 0,011
BAĞIMSIZABDULLAH TEKİN% 0,011
BAĞIMSIZBAHATTİN YILDIRIM% 0,011
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA TEKÇAM% 50,071.041
MHPSELAHATTİN ÖZDEMİR% 44,92934
BAĞIMSIZADNAN DÜŞMEZ% 2,1244
YENİDEN REFAHMUTLU ÇEKİÇ% 1,8338
SAADETSEYİT ALİ GÜNDÜZ% 0,439
İYİ PARTİSALİM TORUN% 0,347
BTPMUSTAFA HAKAN İMAMOĞLU% 0,296
BOĞAZLIYAN

Açılan Sandık Oranı : % 69,57
Katılım Oranı : % 84,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÖKHAN COŞAR% 48,323.576
CHPSİNAN BUDAK% 46,353.430
MHPCELALETTİN ÖZTÜRK% 1,97146
YENİDEN REFAHNAFİZ BAYER% 1,36101
ZAFER PARTİSİDENİZ ALTINTAŞ% 0,9268
İYİ PARTİBAKİ ŞAHİN% 0,7253
SAADETFATİH DEMİR% 0,215
DEM PARTİŞERVİN ÖZVİRAN% 0,118
BTPNURETTİN ÖCALAN% 0,054
ÇANDIR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERTAN EROĞLU% 31,37725
YENİDEN REFAHHALİM İLBAY% 27,39633
CHPALİ RIZA BOR% 25,53590
AK PARTİMUSTAFA ERTAN ÖRGÜN% 15,32354
SAADETABDULLAH KURU% 0,399
ÇAYIRALAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KAYGISIZ% 40,691.163
AK PARTİŞAHİN ŞAHİNER% 30,16862
CHPMUTULLAH ÜSTÜN% 28,55816
YENİDEN REFAHAYDIN ERGİŞİ% 0,3911
BTPAYŞE KARAKUŞ% 0,144
SAADETÖMER YAZGAN% 0,072
ÇEKEREK

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 80,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÜZEYİR İNCE% 58,242.790
AK PARTİEYYUP ÇAKIR% 39,721.903
CHPALİ NACİ KAVCI% 1,1957
DİĞER% 0,2914
SAADETNECMETTİN KAYHAN% 0,2512
YENİDEN REFAHABDULLAH DOĞAN% 0,2311
BTPİHSAN ÇETİN% 0,063
DSPHACI MEHMET ERDOĞAN% 0,021
KADIŞEHRİ

Açılan Sandık Oranı : % 92,31
Katılım Oranı : % 87,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHDAVUT KARADAVUT% 45,421.225
AK PARTİŞABETTİN AKSOY% 43,941.185
MHPHASAN SEDAT AKSU% 10,05271
SAADETYUSUF TAHİR KOÇAK% 0,339
CHPALİ KIZILKAYA% 0,154
BTPKADİR KÜREKÇİ% 0,113
SARAYKENT

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 75,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KÖROĞLU% 54,081.584
AK PARTİAHMET ÖÇAL% 44,281.297
YENİDEN REFAHHARUN ERDOĞAN% 0,5817
CHPRAMAZAN YALÇIN% 0,5516
İYİ PARTİNURULLAH ULUER% 0,4112
BTPABDULLAH ERDOĞAN% 0,072
SAADETMUAMMER HAMZA KILINÇ% 0,031
SARIKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 75,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN GÖZAN% 44,624.021
MHPALPASLAN ERBEK% 38,353.456
BÜYÜK BİRLİKALİ OSMAN ERBİR% 7,6685
İYİ PARTİVAHİT ATEŞ% 4,94445
CHPBERKAY APSALMIŞ% 2,03183
YENİDEN REFAHMEHMET EMİN DURMUŞ% 2,02182
SAADETİSHAK ŞENER% 0,2119
BTPMACİT DELİBALTA% 0,1413
DİĞER% 0,098
SORGUN

Açılan Sandık Oranı : % 93,22
Katılım Oranı : % 78,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ERKUT EKİNCİ% 55,4714.938
AK PARTİMURAT GÜRBÜZ% 35,019.429
YENİDEN REFAHHASAN ÇELİK% 4,341.168
CHPSALİH SOYSAL% 1,95524
İYİ PARTİŞENOL EDİSAN% 0,91246
SAADETSALİH GÜVENÇ% 0,77207
DEVA PARTİSİTEVFİK ATEŞER% 0,55149
DİĞER% 0,48130
BAĞIMSIZMUSTAFA GÜLTEKİN% 0,1642
BTPMEHMET ALİ TÜRKCAN% 0,1131
HÜDA PARAHMET ALAGÖZ% 0,127
DEM PARTİDOĞAN KARAKOÇ% 0,0513
YTPGÖKHAN ÜMÜTLİ% 0,0411
DSPİLHAN AKGÜL% 0,038
HKPBELGÜZAR TAŞDEMİR% 0,038
ŞEFAATLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ BOZKURT% 48,572.728
MHPMÜJDAT KARACA% 32,531.827
İYİ PARTİHAYATİ UYAR% 7,97448
CHPŞERİFE KILIÇ% 6,02338
DEVA PARTİSİMAHMUT ERTUĞRUL% 3,86217
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ ŞAHİN% 0,7341
SAADETNAİM ÖZKAN% 0,1810
BTPİSMAİL HAYDAR İMAMOĞLU% 0,148
YENİFAKILI

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 88,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVDET ASLAN% 48,03599
MHPMUSA SARIASLAN% 45,31565
İYİ PARTİÜNAL HÜSAMETTİN BULUT% 3,2140
YENİDEN REFAHALİ FATİH CANATAN% 2,8135
SAADETMUHAMMED ENES YALÇINKAYA% 0,45
BTPCENGİZ UCAL% 0,243
YERKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ARSLAN% 26,754.182
MHPOĞUZHAN OĞUZ% 26,244.102
CHPİLHAN YILMAZ% 25,143.930
İYİ PARTİFERHAT YILMAZ% 17,442.727
YENİDEN REFAHMEHMET AĞAOĞLU% 3,35523
SAADETHÜSNÜ ZEKİ% 0,7109
DEM PARTİTÜLİN ÜÇDAL% 0,1321
BTPMUSTAFA KIYICI% 0,1321
ADPSİNAN ACAR% 0,1218

Kaynak: AA

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