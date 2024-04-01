YOZGAT SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|188
|Toplam Seçmen
|:
|60.733
|Açılan Sandık
|:
|176
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,62
|Kullanılan Oy
|:
|45.068
|Geçerli Oy
|:
|43.690
|Katılım Oranı
|:
|% 79,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|KAZIM ARSLAN
|% 36,23
|15.828
|MHP
|ÖMER AÇIKEL
|% 29,97
|13.096
|AK PARTİ
|CELAL KÖSE
|% 27,05
|11.816
|CHP
|ÖZKAN ŞENGÜL
|% 2,09
|911
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
|% 1,62
|709
|SAADET
|ZİYA KOÇAK
|% 1,14
|499
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU
|% 0,49
|214
|MİLLET
|MİRAÇ DENGİZ
|% 0,34
|149
|DSP
|ZEHRA ATAKAN
|% 0,28
|123
|DEVA PARTİSİ
|MESUT YILDIRIM
|% 0,28
|121
|BAĞIMSIZ
|BEKİR KORKMAZ
|% 0,15
|66
|DEM PARTİ
|MERVE EYLÜL BÜTÜN
|% 0,12
|52
|BTP
|BEYZANUR KONUK
|% 0,08
|36
|YTP
|SELAHATTİN YÜKSEL
|% 0,04
|19
|HÜDA PAR
|RAMAZAN ZORLU
|% 0,03
|14
|TKH
|SEMİH GÜLDALI
|% 0,03
|12
|HKP
|EROL KIYAK
|% 0,02
|10
|HAK-PAR
|FEYZİ KAPLAN
|% 0,02
|8
|DİĞER
|% 0,02
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NEZİH YALÇIN
|% 52,09
|5.393
|AK PARTİ
|FERUDUN DAŞTAN
|% 38,31
|3.966
|YENİDEN REFAH
|MURAT SELVİ
|% 4,42
|458
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN GÖK
|% 2,21
|229
|CHP
|OĞUZ ERANIL
|% 2,15
|223
|SAADET
|MÜCAHİT ERBAKAN ER
|% 0,64
|66
|BTP
|ABDULLAH GÜNGÖR
|% 0,11
|11
|HÜDA PAR
|MUHAMMET İÇLEK
|% 0,04
|4
|BAĞIMSIZ
|MERT ŞAHİN
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|ABDULLAH TEKİN
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|BAHATTİN YILDIRIM
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA TEKÇAM
|% 50,07
|1.041
|MHP
|SELAHATTİN ÖZDEMİR
|% 44,92
|934
|BAĞIMSIZ
|ADNAN DÜŞMEZ
|% 2,12
|44
|YENİDEN REFAH
|MUTLU ÇEKİÇ
|% 1,83
|38
|SAADET
|SEYİT ALİ GÜNDÜZ
|% 0,43
|9
|İYİ PARTİ
|SALİM TORUN
|% 0,34
|7
|BTP
|MUSTAFA HAKAN İMAMOĞLU
|% 0,29
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 69,57
|Katılım Oranı
|:
|% 84,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÖKHAN COŞAR
|% 48,32
|3.576
|CHP
|SİNAN BUDAK
|% 46,35
|3.430
|MHP
|CELALETTİN ÖZTÜRK
|% 1,97
|146
|YENİDEN REFAH
|NAFİZ BAYER
|% 1,36
|101
|ZAFER PARTİSİ
|DENİZ ALTINTAŞ
|% 0,92
|68
|İYİ PARTİ
|BAKİ ŞAHİN
|% 0,72
|53
|SAADET
|FATİH DEMİR
|% 0,2
|15
|DEM PARTİ
|ŞERVİN ÖZVİRAN
|% 0,11
|8
|BTP
|NURETTİN ÖCALAN
|% 0,05
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERTAN EROĞLU
|% 31,37
|725
|YENİDEN REFAH
|HALİM İLBAY
|% 27,39
|633
|CHP
|ALİ RIZA BOR
|% 25,53
|590
|AK PARTİ
|MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN
|% 15,32
|354
|SAADET
|ABDULLAH KURU
|% 0,39
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KAYGISIZ
|% 40,69
|1.163
|AK PARTİ
|ŞAHİN ŞAHİNER
|% 30,16
|862
|CHP
|MUTULLAH ÜSTÜN
|% 28,55
|816
|YENİDEN REFAH
|AYDIN ERGİŞİ
|% 0,39
|11
|BTP
|AYŞE KARAKUŞ
|% 0,14
|4
|SAADET
|ÖMER YAZGAN
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,5
|Katılım Oranı
|:
|% 80,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÜZEYİR İNCE
|% 58,24
|2.790
|AK PARTİ
|EYYUP ÇAKIR
|% 39,72
|1.903
|CHP
|ALİ NACİ KAVCI
|% 1,19
|57
|DİĞER
|% 0,29
|14
|SAADET
|NECMETTİN KAYHAN
|% 0,25
|12
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH DOĞAN
|% 0,23
|11
|BTP
|İHSAN ÇETİN
|% 0,06
|3
|DSP
|HACI MEHMET ERDOĞAN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,31
|Katılım Oranı
|:
|% 87,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|DAVUT KARADAVUT
|% 45,42
|1.225
|AK PARTİ
|ŞABETTİN AKSOY
|% 43,94
|1.185
|MHP
|HASAN SEDAT AKSU
|% 10,05
|271
|SAADET
|YUSUF TAHİR KOÇAK
|% 0,33
|9
|CHP
|ALİ KIZILKAYA
|% 0,15
|4
|BTP
|KADİR KÜREKÇİ
|% 0,11
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,75
|Katılım Oranı
|:
|% 75,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KÖROĞLU
|% 54,08
|1.584
|AK PARTİ
|AHMET ÖÇAL
|% 44,28
|1.297
|YENİDEN REFAH
|HARUN ERDOĞAN
|% 0,58
|17
|CHP
|RAMAZAN YALÇIN
|% 0,55
|16
|İYİ PARTİ
|NURULLAH ULUER
|% 0,41
|12
|BTP
|ABDULLAH ERDOĞAN
|% 0,07
|2
|SAADET
|MUAMMER HAMZA KILINÇ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,75
|Katılım Oranı
|:
|% 75,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN GÖZAN
|% 44,62
|4.021
|MHP
|ALPASLAN ERBEK
|% 38,35
|3.456
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ OSMAN ERBİR
|% 7,6
|685
|İYİ PARTİ
|VAHİT ATEŞ
|% 4,94
|445
|CHP
|BERKAY APSALMIŞ
|% 2,03
|183
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EMİN DURMUŞ
|% 2,02
|182
|SAADET
|İSHAK ŞENER
|% 0,21
|19
|BTP
|MACİT DELİBALTA
|% 0,14
|13
|DİĞER
|% 0,09
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,22
|Katılım Oranı
|:
|% 78,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
|% 55,47
|14.938
|AK PARTİ
|MURAT GÜRBÜZ
|% 35,01
|9.429
|YENİDEN REFAH
|HASAN ÇELİK
|% 4,34
|1.168
|CHP
|SALİH SOYSAL
|% 1,95
|524
|İYİ PARTİ
|ŞENOL EDİSAN
|% 0,91
|246
|SAADET
|SALİH GÜVENÇ
|% 0,77
|207
|DEVA PARTİSİ
|TEVFİK ATEŞER
|% 0,55
|149
|DİĞER
|% 0,48
|130
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA GÜLTEKİN
|% 0,16
|42
|BTP
|MEHMET ALİ TÜRKCAN
|% 0,11
|31
|HÜDA PAR
|AHMET ALAGÖZ
|% 0,1
|27
|DEM PARTİ
|DOĞAN KARAKOÇ
|% 0,05
|13
|YTP
|GÖKHAN ÜMÜTLİ
|% 0,04
|11
|DSP
|İLHAN AKGÜL
|% 0,03
|8
|HKP
|BELGÜZAR TAŞDEMİR
|% 0,03
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ BOZKURT
|% 48,57
|2.728
|MHP
|MÜJDAT KARACA
|% 32,53
|1.827
|İYİ PARTİ
|HAYATİ UYAR
|% 7,97
|448
|CHP
|ŞERİFE KILIÇ
|% 6,02
|338
|DEVA PARTİSİ
|MAHMUT ERTUĞRUL
|% 3,86
|217
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ ŞAHİN
|% 0,73
|41
|SAADET
|NAİM ÖZKAN
|% 0,18
|10
|BTP
|İSMAİL HAYDAR İMAMOĞLU
|% 0,14
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70
|Katılım Oranı
|:
|% 88,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVDET ASLAN
|% 48,03
|599
|MHP
|MUSA SARIASLAN
|% 45,31
|565
|İYİ PARTİ
|ÜNAL HÜSAMETTİN BULUT
|% 3,21
|40
|YENİDEN REFAH
|ALİ FATİH CANATAN
|% 2,81
|35
|SAADET
|MUHAMMED ENES YALÇINKAYA
|% 0,4
|5
|BTP
|CENGİZ UCAL
|% 0,24
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ARSLAN
|% 26,75
|4.182
|MHP
|OĞUZHAN OĞUZ
|% 26,24
|4.102
|CHP
|İLHAN YILMAZ
|% 25,14
|3.930
|İYİ PARTİ
|FERHAT YILMAZ
|% 17,44
|2.727
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AĞAOĞLU
|% 3,35
|523
|SAADET
|HÜSNÜ ZEKİ
|% 0,7
|109
|DEM PARTİ
|TÜLİN ÜÇDAL
|% 0,13
|21
|BTP
|MUSTAFA KIYICI
|% 0,13
|21
|ADP
|SİNAN ACAR
|% 0,12
|18
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 49.83'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah adayı Mehmet Kasım Gülpınar, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Gülpınar, Şanlıurfa'nın yeni büyükşehir belediye başkanı olarak göreve başlayacak.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
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