YSK Başkanı Ahmet Yener\'den yerel seçim sonuçları açıklaması

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(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını açıkladı. Yener, 2 Haziran Pazar günü Aksaray- Güzelyurt, Kayseri- Pınarbaşı, Şanlıurfa-Hilvan ilçeleri ile Sivas- Yıldızeli, Güneykaya, Tunceli - Mazgirt, Akpazar, Kırklareli- Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray-Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimlerinin yenileneceğini bildirdi. Yener, seçimlerde en yüksek katılım ise büyükşehir belediye başkanlığı için yüzde 84.97 ile Manisa, il belediye başkanlığı için ise yüzde 83.44 ile Artvin olduğunu belirtti.

YSK Başkanı Ahmet Yener tarafından açıklanan yerel seçim kesin sonuçlarına göre, seçimlere 34 siyasi parti katıldı. 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenle seçimlere gidildi. 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin 31 milyon 85 bin 280'i kadın, oran yüzde 50,59; 30 milyon 356 bin 602'si erkek, yüzde oran 49,41 oldu. Yener, "Münferit bazı hadiseler dışında seçim huzur ve güven içerisinde sonuçlandırılmıştır." dedi.

Ahmet Yener'in açıklamaları şöyle:

"Katılım oranı yerel seçimlerde yüzde 80,09 olarak gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkan seçimlerinde ise katılım oranı yüzde 78,12 olarak gerçekleşti.

30 Büyükşehir arasından AKP 12, YRP 1, DEM Parti 3, CHP 14 belediye başkanlığı kazanmıştır.

Yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024'te Aksaray-Güzelyurt, Kayseri-Pınarbaşı, Şanlıurfa-Hilvan ilçeleri ile Sivas-Yıldızeli, Güneykaya, Tunceli - Mazgirt, Akpazar, Kırklareli-Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray-Merkez Sağlık beldelerinde seçimler yenilenecek.

Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708 bin 541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir.

51 il belediye başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İyi Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8, belediye başkanlığı kazanmıştır.

919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İyi Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır.

Seçimlerde en yüksek katılım ise büyükşehir belediye başkanlığı için yüzde 84.97 ile Manisa, il belediye başkanlığı için ise yüzde 83.44 ile Artvin olmuştur.

Yapılan seçimlerde en düşük katılım büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 67.34 ile Diyarbakır, il belediye başkanlığında yüzde 59.63 ile Bingöl, ilçe belediye başkanlığında yüzde 59.76 ile Diyarbakır Bağlar olmuştur."