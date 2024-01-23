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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: İstanbul'daki yarış 3'lü bir yarışa dönmüştür - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: İstanbul'daki yarış 3'lü bir yarışa dönmüştür

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars ve Iğdır'ın merkezi dışında her yerde aday çıkaracaklarını belirtti. Ayrıca, ittifak anlayışlarının, politikalarını kabul eden kişilere ve partilere kapılarının açık olduğunu söyledi. Özdağ, İstanbul'daki yarışın 3'lü bir yarışa döndüğünü ifade etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: İstanbul\'daki yarış 3\'lü bir yarışa dönmüştür
23.01.2024 - 16:25,
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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kars ve Iğdır'ın merkezi dışında her yerde aday çıkaracağız. Orada da inşallah ilçelerde çıkaracağız. Bizim ittifak anlayışımız şu; bizim listelerimizden girmek isteyen, politikalarımızı kabul eden kişiler, partiler olursa, kapımız açık. Zafer Partisi'nin girdiği İstanbul'daki yarış 3'lü bir yarışa dönmüştür" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'ye geldi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde açıklamalarda bulunan Özdağ, " Türkiye'ye yönelik 4 temel saldırının gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bunlardan birisi FETÖ'nün tekrardan dirilmesi ve devlet içinde konumlanması. Bu konudaki uyarımızı önümüzdeki günlerde daha kapsamlı olarak tekrarlayacağız. Ancak FETÖ terör örgütü, yapılan mücadelede gerçekleştirilen hatalardan dolayı tekrar devlet içinde konumlanmaya ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti için tehdit oluşturmaya başlamıştır. İçişleri Bakanının bu konu üzerinde daha kapsamlı durması gerektiğini düşünüyoruz. Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele doğrudur. Desteklenmelidir, destekliyoruz. Ama FETÖ'nün yeniden ve hızlı bir imkan ve kabiliyete kavuştuğunu biz görüyoruz. Sizin görmemenizin de mümkün olmadığını düşünüyoruz. Eğer görmediğinizi düşünüyorsanız, Ali Bey, size bu konuda yardımcı olabiliriz" diye konuştu.

'KÜÇÜK ANADOLU ŞEHİRLERİNDE AFRİKALI KOLONİSİ OLUŞMUŞ DURUMDA'

Göçmen konusuna değinen Özdağ, "Türkiye'de 2 milyona yakın değişik Afrika ülkesinden gelmiş insan yaşıyor. O zamandan itibaren sayı arttı, armaya devam ediyor. Küçük Anadolu şehirlerinde bir Afrikalı kolonisi oluşmuş durumda. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de öyle. Üretime ciddi bir katkıları yok. Gerçekten öğrenci olarak gelenlere karşı değiliz ama bunlar öğrenci değil. İtalya'nın kendisine gelenleri Türkiye'ye yönlendirmesi ve Türkiye'nin bunu kabul etmesi gibi bir süreci yaşamayacağımızı umarım. Bunu, bu hükümetin kabul etmeyeceğini umarım. Çünkü bu akıl sınırlarını zorlayan bir tutum olur. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İnşallah böyle bir akıl tutulması yaşamayız. Zaten 13 milyon sığınmacı ve kaçak bu ülkede varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DA 3'LÜ BİR YARIŞA DÖNMÜŞTÜR'

Yerel seçime ilişkin soruları da yanıtlayan Özdağ, şöyle konuştu:

"Kars ve Iğdır'ın merkezi dışında her yerde aday çıkaracağız. Orada da inşallah ilçelerde çıkaracağız. Bugün akşam konferansta Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızın bir bölümünü açıklayacağız. Bizim ittifak anlayışımız şu; bizim listelerimizden girmek isteyen, politikalarımızı kabul eden kişiler, partiler olursa, kapımız açık. Bize böyle bir başvuru oldu. Arkadaşlarımız bu hafta içinde görüşmeleri yürüterek son adımı atacaklar. Zafer Partisi'nin girdiği İstanbul'daki yarış, 3'lü bir yarışa dönmüştür. Bu hafta Ankara ve İzmir adaylarımızı açıklayacağız. Adaylarımızı açıklayınca da yarışın Ankara ve İstanbul'da da 3'lü yarışa döndüğünü göreceğiz."

Kaynak: DHA
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