Zafer Partisi'nden Feminizm ve Çocuk İstismarı Tepkisi

Güncel

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, cezasızlık politikasını eleştirdiği iktidara, "Kadınların ve çocukların canına, hayatına kastedenlerin serbest kalmadıkları, ön kapıdan alınıp arka kapıdan salınmadıkları bir gün bile yok. Arkadaşlarımızın canına kasteden, çocuklarımızın canlarıyla, gelecekleriyle oynayan bu düzeni hak ettiği mezara biz gömeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.

Zafer Partisi, artan erkek şiddeti, kadın cinayetleri ve çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarının ardından 81 ilde "Ben kurban değilim, yaşamak istiyorum" sloganıyla meydanlarda toplandı. Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuklar Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Aslan da Ankara'daki eski Meclis binası önünde açıklama yaptı. Aslan, şunları kaydetti:

"Çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan tutuklanandan çok aklanan var"

"2023 yılında 40 bin 713 çocuk istismarı dosyası açıldı; dosyalarda 36 bin 275 şüpheli yer aldı. Yine 2023 yılında çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan 7 bin 88 sanık mahkum edilirken, 7 bin 108 sanık ise beraat etti. Yani çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan tutuklanandan çok aklanan var. Daha geçtiğimiz gün, yeni doğan bebekleri para için katleden bir çete yakalandı. AKP iktidarının yıllardır çökmesine öncülük ettiği sağlık sistemi, daha birkaç gündür hayatta olan en az 12 yavrumuzun canına kıymış. Soruyoruz; böyle bir ülkede adaletten, yaşam hakkından, özgürlükten, eşitlikten bahsetmek mümkün müdür? Elbette hayır.

"Kadınlar, eline kan değen hiçbir suçluyu o çok sevdikleri ceylan derisi koltuklarda oturtmayacak"

Zafer Partili kadınlar olarak, genel merkezine kadın cinayetlerine karşı mücadele anıtını diken tek partinin üyeleri olarak, özlediğimiz, meşalelerimizin aydınlığında aradığımız Türkiye'yi bulmanın da, kurmanın da yolunu biliyoruz. Türk kadını, tarihten gelen gücünü, yan yana gelerek, karanlığa karşı mücadeleye başlayarak tekrar kazanacak ve yobaz kadın düşmanlarını tarihin çöplüğüne süpürüp atacak! Gelecek ellerimizde, görev omuzlarımızdadır arkadaşlar, gelecek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerine canı pahasına bağlı kadınlardadır. Bugün Zafer'in meşalesini omuzlayan kadınlar, eline kan değen hiçbir suçluyu o çok sevdikleri ceylan derisi koltuklarda oturtmayacak. Bugün Türkiye'nin 81 ilinin meydanlarında toplandık ve bir kez daha söz veriyoruz. Arkadaşlarımızın canına kasteden, çocuklarımızın canlarıyla, gelecekleriyle oynayan bu düzeni hak ettiği mezara biz gömeceğiz.

"Katillerden ve işbirlikçilerden hesabı birlikte soralım"

Çağrımız onurlu, direngen Türk kadınlarına; Zafer Partisi kadınların öldürülmediği, çocuklarımızın güvenle sokaklarında oynayıp okullarında eğitim gördükleri bir memleket için görev başında. Gelin bu kutlu mücadeleye omuzdaşlık edin, katillerden ve işbirlikçilerden hesabı birlikte soralım. Gelin kadın cinayetlerinin, çocuk istismarlarının olmadığı aydınlık Türkiye'yi mücadeleci ellerimizle birlikte inşa edelim.

"Yaşamak da değil sadece kendimizi her an savunmak zorunda olanlarız"

Her gün yüzlerce kadının şiddet gördüğü, onlarca çocuğun cinsel istismara uğradığı bir ülkede yaşamak zorunda olan kadınlarız biz. Yaşamak da değil sadece, mücadele etmek, kavga vermek, kendimizi her an savunmak zorunda olanlarız. Türkiye'de artık kadın öldürülmediği bir gün bile yok. Kadına yönelik şiddet vakası yaşanmayan bir günümüz yok. Geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımızın cinsel istismara, şiddete uğramadığı bir gün bile yok. Bir de ne yok biliyor musunuz? Kadınların ve çocukların canına, hayatına kastedenlerin serbest kalmadıkları, ön kapıdan alınıp arka kapıdan salınmadıkları bir gün bile yok. İstanbul'da yaşanan sur cinayetlerini hepimiz hatırlıyoruz, dahası hafızamızdan silmemiz de mümkün gözükmüyor. O surlarda iki genç arkadaşımız İkbal ve Ayşenur'u kaybetmemizin üzerinden daha üç hafta bile geçmedi ama bu sürede 25'ten fazla kadın arkadaşımızın canına kıyıldı. Görmesi gereken kimse görmüyor, duymuyor, bilmezden geliyor çünkü.

"Bile isteye Türkiye'yi kadın cinayetleri mezarlığına dönüştürdüler"

2024'ü bitirmemize üç aydan kısa bir süre var arkadaşlar. Daha şimdiden 319 arkadaşımız katledildi. Bile isteye Türkiye'yi kadın cinayetleri mezarlığına dönüştürdüler. 'Bile bile' olsa yine iyi, güle güle, kahkahalar atarak İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırdılar. O günden beri bin 100'ün üzerinde kadın katledildi. O günden beri, öldürülen yüzlerce kadının kanı kahkahalar atarak utancın tablosunu tüm dünyaya sergileyen Saray rejimi üyelerinin ellerinde, aydınlık Türkiye'nin teminatı kadınlarımız ise kara toprağın altındadır arkadaşlar! Kadınlar gibi çocuklarımız da güle oynaya yarattıkları bu organize kötülüğün, zifiri karanlığın pençesinde."