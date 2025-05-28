Zirai Don Araştırma Komisyonu İlleri Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Zirai Don Araştırma Komisyonu İlleri Ziyaret Edecek

28.05.2025 23:19
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Komisyon, zirai don nedeniyle etkilenen illerde incelemeler yaparak ön rapor hazırlayacak.

Haber: Erva Gün

(TBMM) - Zirai don felaketinin etkilerinin araştırılması için kurulan TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu, çalışmaları kapsamında don olayından etkilenen illeri ziyaret ederek sahada incelemelerde bulunacak. Bu kapsamda heyet ilk ziyaretini 31 Mayıs Cumartesi günü Malatya'ya gerçekleştirecek. Ardından Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri'ye gidecek olan heyet, yerinde incelemelerin ardından bir ön rapor hazırlayacak.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplanan TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği sunum yaptı.

Ülke genelinde 12 Nisan'da başlayan ve toplam 65 ilde olmak üzere 34 ilde yoğun bir şekilde etkili olan zirai don felaketinin etkileri ve üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin araştırılması için kurulan komisyonda, Komisyon Başkanı Korkmaz, geçtiğimiz hafta çalışma usulü olarak saha ziyaretleri yapılmasını önermişti.

Meclis Başkanlığına ön rapor sunulacak

Korkmaz, komisyonun bugünkü oturumunda, saha ziyaretlerini don felaketinin en çok etkili olduğu, Malatya ve Manisa olmak üzere iki farklı bölge şeklinde ayırdıklarını belirtti. Saha ziyaretleri kapsamında incelemelerde bulunacaklarını aktaran Korkmaz, yapılan incelemeler sonucu bir ön rapor hazırlayacaklarını kaydetti. Kurban Bayramı'ndan önce taslak ve önerilerin yer aldığı ön raporun tamamlanıp, Meclis Başkanlığı'na sunularak Tarım ve Orman Bakanlığına iletilmesi sağlanacak.

Heyet, don felaketinden etkilenen bölgelerde yerinde inceleme yapacak

Ziyaretler kapsamında ilk durak Malatya olacak. Heyet, 31 Mayıs Cumartesi günü Malatya'da sunum ve istişare toplantısından sonra Yeşilyurt ilçesi ve Örnekköy'de kayısı bahçesinde yerinde inceleme yapacak. Ardından Adıyaman'a gidecek olan heyet, Gölbaşı ilçesinde yerinde incelemelerde bulunacak. Yine aynı gün içinde Kahramanmaraş'a geçen heyet, Çağlayancerit ilçesinde ceviz bahçesinde inceleme yapacak.

Heyet, 1 Haziran Pazar günü Adana'daki sunum ve istişare toplantısının ardından Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bahçe incelemeleri gerçekleştirecek. Aynı gün Mersin'e de gidecek olan heyet, Akdeniz ilçesinde narenciye bahçesinde yerinde incelemede bulunacak.

Ziyaretlerin son durağı Niğde ve Kayseri olacak. Heyet, 2 Haziran Pazartesi günü Niğde'de istişare toplantısının sonrasında yerinde incelemeler yaparak Kayseri Yeşilhisar'a geçecek. Heyet, burada da incelemeler yapacak.

Komisyonun zirai don felaketinden etkilenen bölgelere ziyareti, Kurban Bayramı'nın ardından devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zirai Don Araştırma Komisyonu İlleri Ziyaret Edecek - Son Dakika

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