Zonguldak Belediye Başkanı Erdem ve 16 meclis üyesi CHP\'den istifa ederek YENİ Parti\'ye katıldı

"Bizlere her zaman rehberlik eden yegane ilke, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o ölümsüz sözü olmuştur, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' Bu ilke, sadece bir anayasal madde değil, aynı zamanda siyasi duruşumuzun, halka hizmet anlayışımızın ve geleceğe dair tüm umutlarımızın temelini oluşturmuştur. İşte bu derin inanç ve milletimize olan sarsılmaz bağlılığımızdan hareketle, milletimizin yükselen sesine kulak vermek, onların haklı beklentilerini karşılamak ve umut dolu yeni bir yol inşa etmek artık benim ve yol arkadaşlarımın boynunun borcudur.

Bu tarihi sorumluluğun bilinciyle, yıllarca mensubu olmaktan büyük bir gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden, şahsım ve benimle aynı vizyonu paylaşan 16 değerli belediye meclis üyemizle birlikte istifa etme kararı aldığımızı tüm kamuoyuna duyurmak isterim. Bu karar, kolay alınmış bir karar değildir; ancak milletimizin geleceği ve ülkemizin aydınlık yarınları için atılması gereken cesur bir adımdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in başlattığı iktidar yürüyüşünde ona omuz vermek, yanan bu meşaleyi daha da ileriye taşımak ve en önemlisi milletimizin haklı beklentilerini cevapsız bırakmamak adına; büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla YENİ Parti saflarına katılıyoruz. Bizim yolumuz iktidar yolu. Tarihin doğru tarafında yer alarak hep birlikte iktidara yürüyeceğiz. Yolumuz açık, aydınlık yarınlar milletimizin olsun"