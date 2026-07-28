Zonguldak Belediye Başkanı Erdem ve 16 meclis üyesi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak Belediye Başkanı Erdem ve 16 meclis üyesi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı

Zonguldak Belediye Başkanı Erdem ve 16 meclis üyesi CHP\'den istifa ederek YENİ Parti\'ye katıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ZONGULDAK) - Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, 16 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP istifa ederek YENİ Parti saflarına katıldığını duyurdu.

(ZONGULDAK) - Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, 16 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP istifa ederek YENİ Parti saflarına katıldığını duyurdu. Erdem, kararın "iktidar yürüyüşüne omuz vermek" amacıyla alındığını belirtti.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, kendisiyle birlikte 16 belediye meclis üyesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini ve YENİ Parti saflarına katıldıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Başkan Erdem, yaptığı açıklamada kararın arkasındaki temel motivasyonu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle açıkladı. Erdem, ülkeye ve şehre hizmet ederken bu ilkenin her zaman en büyük yol göstericileri olduğunu vurguladı. Milletin sesine kulak vererek, umut dolu bir yol inşa etmenin artık boyunlarının borcu olduğunu belirten Erdem, bu tarihi sorumluluğu üstlendiklerini ifade etti.

Yıllarca mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirttiği CHP'den ayrılma kararını kamuoyuyla paylaşan Zonguldak Belediye Başkanı, bu adımı "iktidar yürüyüşüne omuz vermek" amacıyla attıklarını vurguladı.

Erdem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizlere her zaman rehberlik eden yegane ilke, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o ölümsüz sözü olmuştur, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' Bu ilke, sadece bir anayasal madde değil, aynı zamanda siyasi duruşumuzun, halka hizmet anlayışımızın ve geleceğe dair tüm umutlarımızın temelini oluşturmuştur. İşte bu derin inanç ve milletimize olan sarsılmaz bağlılığımızdan hareketle, milletimizin yükselen sesine kulak vermek, onların haklı beklentilerini karşılamak ve umut dolu yeni bir yol inşa etmek artık benim ve yol arkadaşlarımın boynunun borcudur.

Bu tarihi sorumluluğun bilinciyle, yıllarca mensubu olmaktan büyük bir gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden, şahsım ve benimle aynı vizyonu paylaşan 16 değerli belediye meclis üyemizle birlikte istifa etme kararı aldığımızı tüm kamuoyuna duyurmak isterim. Bu karar, kolay alınmış bir karar değildir; ancak milletimizin geleceği ve ülkemizin aydınlık yarınları için atılması gereken cesur bir adımdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in başlattığı iktidar yürüyüşünde ona omuz vermek, yanan bu meşaleyi daha da ileriye taşımak ve en önemlisi milletimizin haklı beklentilerini cevapsız bırakmamak adına; büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla YENİ Parti saflarına katılıyoruz. Bizim yolumuz iktidar yolu. Tarihin doğru tarafında yer alarak hep birlikte iktidara yürüyeceğiz. Yolumuz açık, aydınlık yarınlar milletimizin olsun"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak Belediyesi, Tahsin Erdem, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak Belediye Başkanı Erdem ve 16 meclis üyesi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek
Ankara’da damat dehşeti Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü
Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar
Komedyen Deniz Göktaş’ın tahliye talebine mahkemeden ret Komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye talebine mahkemeden ret
Dev şirket, 76 bin kanser davasını bitirmek için 5,5 milyar doları gözden çıkardı Dev şirket, 76 bin kanser davasını bitirmek için 5,5 milyar doları gözden çıkardı
İran’da infaz dalgası sürüyor Protesto davasında 2 kişi daha idam edildi İran'da infaz dalgası sürüyor! Protesto davasında 2 kişi daha idam edildi
Kritik zirve için ABD’ye gitti İşte Netanyahu’nun çantasındaki en önemli dosya Kritik zirve için ABD'ye gitti! İşte Netanyahu'nun çantasındaki en önemli dosya
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı Piyasaları sarsan altın iddiası Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası
Kaş’ta orman yangını Havadan ve karadan müdahale başladı Kaş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti 3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti
3 liralık indirim pompaya gelmeden eridi İşte yeni motorin fiyatı 3 liralık indirim pompaya gelmeden eridi! İşte yeni motorin fiyatı

21:58
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
21:25
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
21:14
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
20:25
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Irak, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
19:37
CHP İstanbul’da deprem Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
CHP İstanbul'da deprem! Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
18:49
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
18:01
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
18:01
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
17:50
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
17:36
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem
Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 23:01:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Zonguldak Belediye Başkanı Erdem ve 16 meclis üyesi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.