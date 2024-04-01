ZONGULDAK SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:08
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MERKEZ

Toplam Sandık : 238
Toplam Seçmen : 75.592
Açılan Sandık : 233
Açılan Sandık Oranı : % 97,90
Kullanılan Oy : 55.918
Geçerli Oy : 54.254
Katılım Oranı : % 75,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAHSİN ERDEM% 54,3229.472
AK PARTİÖMER SELİM ALAN% 37,7320.468
YENİDEN REFAHKENAN ZEREN% 2,191.186
DİĞER% 1,76958
SAADETCEM DERELİ% 1,14617
ZAFER PARTİSİNİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN% 0,95516
İYİ PARTİKAYA ADANIR% 0,82444
GELECEK PARTİSİŞENDOĞAN YAVUZ% 0,31170
DEM PARTİCEYLAN TURĞUT% 0,1372
DPÖNDER BOSTANCI% 0,1371
DEVA PARTİSİFATİH KELEŞ% 0,1158
DSPSEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ% 0,153
BTPSERKAN ORAL% 0,0949
HÜDA PARMEHMET ÖZDEMİR% 0,0738
VATAN PARTİSİGÖKHAN YILMAZ% 0,0631
TKHYAKUP DALKIÇ% 0,0528
HAK-PARABDULBARİ TUNÇ% 0,0212
MİLLETCEMAL CEYLAN% 0,0211
ALAPLI

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 81,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURİ TEKİN% 48,614.874
AK PARTİRECEP OCAK% 40,314.041
MHPİSMAİL ÖZTÜRK% 6,02604
İYİ PARTİSERDAR AKYOL% 2,13214
YENİDEN REFAHMURAT AYHAN% 1,59159
ZAFER PARTİSİAYBERK KÖYMEN% 0,4646
SAADETMUSTAFA YAVUZ% 0,2727
DİĞER% 0,1919
BTPFATIMA YİĞİT% 0,1313
HÜDA PARMUSTAFA ALTUNTOP% 0,099
DSPHAYRETTİN SEVİM% 0,077
HKPEROL ÇAĞ% 0,077
MİLLETFAHRİ MAYALIK% 0,066
ÇAYCUMA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT KANTARCI% 54,0510.194
AK PARTİBÜNYAMİN BOSTANCI% 30,765.801
SAADETENGİN ZEREN% 8,21.547
YENİDEN REFAHMURAT ALDEMİR% 2,84535
MHPSEMİH AYDIN% 1,72324
ZAFER PARTİSİBARIŞ ESEN% 0,67127
İYİ PARTİHAYRETTİN ÜNLÜTÜRK% 0,65123
BAĞIMSIZRESUL ALAGÖZ% 0,4483
BTPMESUT EREN% 0,476
HÜDA PARYUSUF GÜNDÜZ% 0,1120
DİĞER% 0,118
MİLLETALİ OSMAN ARGIN% 0,0611
DEVREK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZCAN ULUPINAR% 48,337.221
CHPÇETİN BOZKURT% 43,256.463
MHPEROL KAPTAN% 2,45366
YENİDEN REFAHYAKUP KURUBAŞ% 2,25337
SAADETMUSTAFA TAŞCI% 1,38206
İYİ PARTİORHAN KÜÇÜKKAYA% 1,09163
ZAFER PARTİSİŞAFAK İNANÇ% 0,76113
BTPAYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU% 0,2436
HÜDA PARABDULLAH SAMİ ŞAHİN% 0,115
MİLLETASİYE AKYILDIZ% 0,115
DİĞER% 0,057
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 89,93
Katılım Oranı : % 78,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL POSBIYIK% 44,9228.142
AK PARTİİBRAHİM SEZER% 28,3817.779
İYİ PARTİMURAT SESLİ% 16,410.273
YENİDEN REFAHEMRE KARAARSLAN% 2,621.639
MHPİLKAY ÖZDEMİR% 2,491.561
TİPCİHANGİR AMCA% 2,071.299
DİĞER% 0,82517
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÜRSOY% 0,77481
SAADETMUSA KUMAŞ% 0,57357
BTPASLI BETÜL CİVELEK% 0,4254
HÜDA PARRIDVAN UĞURLU% 0,22140
DPMETİN DEMİR% 0,1485
AB PARTİKEMAL AKDOĞAN% 0,0636
HKPSADIK CANER% 0,0534
MİLLETMEHMET AKİF DEMİREZEN% 0,0530
VATAN PARTİSİMEHMET USLUBAŞ% 0,0427
GÖKÇEBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVEDAT ÖZTÜRK% 51,992.849
AK PARTİERKAN SONER KODAMAN% 41,882.295
MHPATAKAN ÇİÇEK% 2,54139
İYİ PARTİSATILMIŞ AYDEMİR% 1,477
YENİDEN REFAHRAMAZAN ARDUÇ% 1,0960
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN% 0,3519
SAADETHAKAN BAYRAK% 0,2916
BTPHAKAN KİRAZ% 0,1810
HÜDA PARMUSTAFA ÖZEL% 0,158
MİLLETMEHMET CAN% 0,116
DİĞER% 0,021
KİLİMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 84
Katılım Oranı : % 80,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL ALTUN% 38,093.890
CHPEROL SARIAL% 27,072.764
İYİ PARTİMESUT ŞALVARCIOĞLU% 24,812.534
MHPSERDAR YARALI% 5,03514
YENİDEN REFAHAHMET AŞKAR% 2,39244
SAADETVELİ SEVER% 0,8587
DİĞER% 0,7375
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ KÖYMEN% 0,5152
BÜYÜK BİRLİKHASAN İSLAM% 0,1818
BTPSİBEL BAHADIR% 0,1414
GELECEK PARTİSİERCAN DEMİRCİOĞLU% 0,088
MİLLETEKREM ÜN% 0,077
HÜDA PARHİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK% 0,055
KOZLU

Açılan Sandık Oranı : % 78,72
Katılım Oranı : % 74,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALTUĞ DÖKMECİ% 51,038.749
AK PARTİALİ BEKTAŞ% 33,045.664
MHPMUHAMMET ÖZDEMİR% 6,151.054
YENİDEN REFAHBİLAL KORKMAZ% 4,94847
İYİ PARTİCELAL MURAT BİRİNCİ% 1,69290
ZAFER PARTİSİKEREM KAZAN% 1,39238
SAADETABDULLAH KIRNAPCI% 1,18203
BTPGÖKHAN BAHADIR% 0,1730
DİĞER% 0,117
DPFAHRETTİN ATALAR% 0,0915
HKPEMRAH KARA% 0,0813
MİLLETKÜRŞAT ALTAY% 0,0713
HÜDA PARMURADİYE ÖZDEMİR% 0,0712

Kaynak: AA

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