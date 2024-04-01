ZONGULDAK SON

|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 78,72
|Katılım Oranı
| :
|% 74,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALTUĞ DÖKMECİ
|% 51,03
|8.749
|AK PARTİ
|ALİ BEKTAŞ
|% 33,04
|5.664
|MHP
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|% 6,15
|1.054
|YENİDEN REFAH
|BİLAL KORKMAZ
|% 4,94
|847
|İYİ PARTİ
|CELAL MURAT BİRİNCİ
|% 1,69
|290
|ZAFER PARTİSİ
|KEREM KAZAN
|% 1,39
|238
|SAADET
|ABDULLAH KIRNAPCI
|% 1,18
|203
|BTP
|GÖKHAN BAHADIR
|% 0,17
|30
|DİĞER
|% 0,1
|17
|DP
|FAHRETTİN ATALAR
|% 0,09
|15
|HKP
|EMRAH KARA
|% 0,08
|13
|MİLLET
|KÜRŞAT ALTAY
|% 0,07
|13
|HÜDA PAR
|MURADİYE ÖZDEMİR
|% 0,07
|12
Kaynak: AA
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01:54 Isparta Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen kazandı
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şükrü Başdeğirmen 53 bin 193, CHP adayı Atakan Yazgan 26 bin 902 oy aldı. Şükrü Başdeğirmen, 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşan, gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde de ticari faaliyetini sürdüren bir iş adamıdır. İki dönem Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yapan Başdeğirmen, 31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçimlerinde Isparta Belediye Başkanı seçilmiştir.
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01:53 Niğde Belediye Başkanlığını AK Parti Adayı Emrah Özdemir Kazandı
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Emrah Özdemir, kesin olmayan sonuçlara göre 28 bin 761 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hulus Özen ise 20 bin 362 oyda kaldı. Emrah Özdemir, 1980 doğumlu olup, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. Daha önce AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevini yürüten Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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01:53 Nevşehir Belediye Başkanlığını İYİ Parti Adayı Rasim Arı Kazandı
Nevşehir'de yapılan seçimlerde İYİ Parti adayı Rasim Arı, kesin olmayan sonuçlara göre 29 bin 579 oy alarak Nevşehir Belediye Başkanlığına seçildi. AK Parti adayı Mehmet Savran ise 19 bin 785 oyda kaldı. Arı, 1975 yılında Nevşehir'de doğmuş olup, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Daha önce AK Parti'den seçilen Arı, 2019 yılında görevden alınmıştı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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01:53 Ardahan Belediye Başkanlığını CHP Adayı Faruk Demir Kazandı
Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Demir 5 bin 49, AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 875 oy aldı. Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğan Faruk Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun oldu ve 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 31 Mart 2019'dan bu yana Ardahan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Demir, evli ve bir çocuk babasıdır.
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01:53 Niğde Belediye Başkanlığı Seçimlerini Kazanan AK Parti Adayı Teşekkür Etti
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçilen AK Parti adayı Emrah Özdemir, destek verenlere teşekkür etti. Özdemir, yaptığı konuşmada Niğde'nin kazandığını vurgulayarak, çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Partililer, kutlamalarla seçimin sonucunu kutladı.
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01:51 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Ayşe Ünlüce kazandı
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ayşe Ünlüce, kesin olmayan sonuçlara göre 251 bin 173 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu ise 190 bin 932 oy aldı. Ayşe Ünlüce, Eskişehir doğumlu olup, hukuk eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına hakim olarak başlayan Ünlüce, daha sonra avukatlık yapmış ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Emekli olan Ünlüce, evli ve iki çocuk annesidir.
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01:50 Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı
AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Altay 552 bin 209 oy alırken, Yeniden Refah adayı Mehmet Köseoğlu 260 bin 484 oy aldı. Altay, daha önce Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve uluslararası düzeyde birçok görevde bulunmuştur.
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