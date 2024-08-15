Zonguldak\'ta Balıkçılar Av Sezonuna Hazırlanıyor

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ZONGULDAK'ta balıkçılar, denizlerde av yasağının bitmesine günler kala son hazırlıklarını yapıyor. Kozlu Limanı'nda bulunan 35 yıllık balıkçı Gökmen Ay (50), yeni sezonda palamut ve çinekoptan umutlu olduklarını söyledi.

Zonguldak'ta denizlerde av yasağının bitmesine günler kala balıkçılar, son hazırlıklarını yapıyor. 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi kimi balıkçılar teknelerine bakım yaparken, kimisi de ağlarını ve halatlarını onarıyor. Bugün başlayan olta balıkçılığı sezonunda, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle kentte denize açılan olmadı. Ağ avcılığı yapan balıkçılar ise limanda hazırlıklarını sürdürdü.

'PALAMUT, LÜFER VE ÇİNEKOP HAVYARI TUTTU'

35 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Gökmen Ay (50), "15 yaşımdan beri balıkçılık sektöründeyim. Geçim kaynağımız balıkçılık. Başka bir ek gelirimiz yok. Sezona hazırlık yapıyoruz. Bu sene yeni hazırladığımız ağlarımız var. Şu anda hazırlık yapıyoruz. Bu sezon şu anda görüldüğü gibi çok iyi bir sezona benziyor. Palamut şu an çok iyi, tabi hava şartlarına bağlı. Havalar güzel giderse iyi bir av sezonu olur. İyi bir sezon bekliyor bizi. Halkımız bu sene balığa doyacak. Çinekopun şu anda Karadeniz sahillerinde çoğu limanda yavrusu çok görülüyor. Bu sene palamut, lüfer ve çinekop havyarı tuttu. Ekim-Kasım aylarına doğru lüfer ve çinekoptan çok beklentimiz var. Havalar istediğimiz gibi giderse, bu sene halkımız balık yer" dedi.

'HAMSİ BU SENE AZ OLABİLİR'

Palamut, lüfer ve çinekop gibi balıkların büyümesi için sürekli beslenmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Ay, bu türlerin hamsi ve istavritleri yiyeceğini söyledi. Ufak balıkların az olabileceğini ifade eden Ay, "Bilhassa lüfer ve çinekop küçük balık hangisi varsa sürekli beslenir. Palamut da aynı şekilde. Belki hamsi bu sene az olabilir. Ama görüntü şu an iyi. İyi bir sezon geçecek. İnşallah balıkçı arkadaşlarımız sebeplenir. Herkesin işi rast gider" diye konuştu.