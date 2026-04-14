Zonguldak'ta Menenjit Şüphesi: 14 Yaşındaki Kız Yoğun Bakımda

14.04.2026 12:10
Baş ağrısıyla hastaneye giden 14 yaşındaki Çağla Savaş, menenjit şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

ZONGULDAK'ta baş ağrısı çeken ve 4 gün boyunca tanı almayan Çağla Savaş (14), menenjit şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Beyin ameliyatı geçiren Çağla Savaş entübe edilirken, babası Emrah Savaş, 8 Nisan'dan bu yana kızının yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini belirterek, "Ertesi akşam çocuğum yine rahatsızlandı, yine acile gittik, yine aynı. Hiçbir değişik bir şey yok. Kimse demiyor ki, 'Bir MR çekelim, bir tomografi çekelim.' Olacak gibi değil, 'BEUN'a getirelim' dedik. 4'üncü günün sabahında buraya geldik. Buraya gelince de geç kalınmış" dedi.

Kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'na giden 8'inci sınıf öğrencisi Çağla Savaş (14), 4 Nisan'da ateş ve baş ağrısı gibi şikayetlerle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürüldü. İddiaya göre; yapılan kan tahlilinin ardından serum ve antibiyotik tedavisi verilip, taburcu edildi. Ertesi gün çocuklarının daha da kötü olduğunu gören ailesi, Çağla'yı tekrar aynı hastanenin acil servisine getirdi ve benzer tedavinin ardından taburcu edildi. Baş ağrıları artan Çağla'yı ailesi, 6 Nisan'da uzman hekime muayene ettirdi. Çağla'ya antibiyotik tedavisi verildi ve evine gönderildi.

BİR HAFTADIR YOĞUN BAKIMDA

Aile, çocuklarına verilen ilaçları kullandı, durum kötüye gidince 7 Nisan'da tekrar aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Yine aynı tedavi verildi. Aile, çocuklarının şikayetleri daha kötüye gidince 8 Nisan'da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne (BEUN) başvurdu. Burada çekilen tomografinin ardından Çağla Savaş'ın menenjit olabileceğinden şüphelenilerek bu yönde tedavisine başlandı. Beyin ameliyatı geçiren Çağla Savaş kendi başına solunum yapamadığı için entübe edildi. Çağla'nın yoğun bakımdaki tedavisi, 1 haftadır sürüyor. Çağla dışında 2 çocukları daha olan Anne Gülşah Savaş ve baba Emrah Savaş, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Öte yandan aile, günde 3 kez olan yoğun bakım görüş hakkını kaçırmamak için hastaneden hiç ayrılmıyor.

'ÇOCUĞUMUZUN BAŞI GERİYE DOĞRU YASLANDI'

Menenjit teşhisinin daha önce konulabileceğini ancak hatalı teşhis nedeniyle 4 gün zaman kaybettiklerini söyleyen baba Emrah Savaş, "Şiddetli bir baş ağrısıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gittik gece. Orada kan tahlili falan yaptılar. Çocuğa orada serum yapıp göndermişler. Yüzde 70'lerin üstünde kanında enfeksiyon olmasına rağmen taburcu ettiler. Ertesi gün yine aynı şekil, çocuğun baş ağrıları geçmedi. Yine aynı acile götürdük. Burada da enfeksiyonun yükseldiğini söylediler. Çocuğun baş ağrıları hiç geçmiyor, verdikleri ilaçlar antibiyotikler, 'Bir de uzmana gösterelim' dedik, pazartesi gösterdik. Uzman, acilde yapılan kan tahlillerine bakarak aynı serumu yazdı, daha düşük antibiyotik vererek gönderdi bizi. Kamera kayıtlarını da isteyeceğim. Şikayette bulunduğum zaman, çocuğun hastaneden çıkış görüntülerini görseniz; zaten dersiniz ki 'Bu çocuğu nasıl bırakıyorsunuz.' Çocuğu, annesi bir kolunda ben bir kolunda zor götürüyoruz. Bir de uzmana giderken çocuğumuzun başı geriye doğru yaslandı artık. Geriye doğru yaslanma, bu hastalığın zaten en önemli belirtilerinden birisiymiş. Şimdi buralarda öğreniyoruz bunları" dedi.

'96 SAATİMİZ GİTTİ'

Kızının rahatsızlıklarının geçmediğini, uzman muayenesinden sonra da kötüye gittiğini anlatan Emrah Savaş, "Ertesi akşam çocuğum yine rahatsızlandı, yine acile gittik, yine aynı. Hiçbir değişik bir şey yok. Kimse demiyor ki, 'Bir MR çekelim, bir tomografi çekelim.' Olacak gibi değil, 'BEUN'a getirelim' dedik. 4'üncü günün sabahında buraya geldik. Buraya gelince de geç kalınmış. Burada yaşadığımız süreç çok zor. Duyduğumuz, doktorlarımızın bize söylediği şeyler, hiç iç açıcı değildi. Ama yavrumuz dayanıyor, ameliyatını oldu. Ameliyatımız güzel geçti. Ameliyattan sonra tepkiler vermeye başladı, gözleriyle. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Burada bize söylenilen bu virüs, çok hızlı yayılan bir virüsmüş. '6- 12 saatte bütün beyni, bütün vücudu ele geçirebiliyor' dediler. Ama biz orada 4 günümüzü kaybettik. 6 saat, 12 saat bir şey değil; 96 saatimiz gitti. Bir tomografi çekin, olmadı bizi buraya sevk edin. 4 gün boyunca çocuğa hep aynı serum" diye konuştu.

'BAŞKALARININ BAŞINA GELMESİN'

Baba Savaş, "Başındaki baskıyı azaltmak için beyin tarafından bir operasyon geçirdi. Zorlu bir süreçti, o baskıdan dolayı rahatlasa da nefes alma olayıyla uğraşıyor, nefesi makinadan, entübe edildi. Yoğun bakımda, tabii ayrılamıyoruz. Riskli, risk olduğu için de buralardayız. Çocuğumuzu bırakamıyoruz, gidemiyoruz. Ben gerekli her şeyi yapacağım, şikayetlerde bulunacağım. Bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesin" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: İKİNCİ BİR MENENJİT VAKASI YOK

Zonguldak Valiliği'nden de konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu durum, İl Sağlık Müdürlüğü'nün bildirimi zorunlu hastalıklar sistemi kapsamında şüpheli vaka olarak kaydedilmiş; okul idaresi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze yapılan bildirim üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında gerekli koordinasyon sağlanmıştır. Bu doğrultuda, 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 09.00'da Halk Sağlığı ekipleri tarafından okulda gerekli inceleme ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar kapsamında; yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, okul kantini çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavi başlatılmış, ayrıca ailelere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Basına yansıyan menenjit şüphesi haberleri hassasiyetle takip edilmekte olup, mevcut durumda ikinci bir menenjit şüpheli vaka tespit edilmemiştir. Başta Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisleri olmak üzere tüm sağlık birimleri konuyu Valiliğimiz koordinasyonunda hassasiyetle takip etmektedir" denildi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Baş Ağrısı, Zonguldak, Menenjit, Menenjit, Güncel, Son Dakika

