10 havalimanı "daimi hava hudut kapısı" ilan edildi - Son Dakika

Antalya , Balıkesir , Çanakkale , Eskişehir , Hatay , Kocaeli , Kütahya , Sivas , Şanlıurfa ve Tekirdağ 'daki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti