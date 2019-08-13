105 yıllık hasret Erzincan'da sona erdi

105 yıllık hasret Erzincan'da sona erdi Sarıkamış Harekatı'nda Ruslara esir düşen ve bir daha dönemeyen Yusuf Şavak'ın yürek burkan hikayesi Ruslar tarafından esir alındı ülkesine dönemeyince oğluna akrabalarını bulması için vasiyet bıraktıERZİNCAN - Kuzey Kafkasya'da yaşayan Avukat Sultan...

105 yıllık hasret Erzincan'da sona erdi

Sarıkamış Harekatı'nda Ruslara esir düşen ve bir daha dönemeyen Yusuf Şavak'ın yürek burkan hikayesi

Ruslar tarafından esir alındı ülkesine dönemeyince oğluna akrabalarını bulması için vasiyet bıraktı

ERZİNCAN - Kuzey Kafkasya'da yaşayan Avukat Sultan Hamid babasının vasiyetini yerine getirerek 105 yıllık hasrete Erzincan'daki akrabalarıyla buluşarak son verdi.

1914 yılına kadar Elazığ'ın Çemişgezek İlçesi, Ulukale Köyü, Reşol Mezrası'nda ikamet ederken Sarıkamış harekatı nedeniyle 17 yaşında seferberliğe katılan ve bir daha dönemeyen Türk askeri Yusuf Şavak, geride yürek burkan bir öykü bıraktı.

1914 yılında Osmanlı- Rus savaşı sırasında seferberliğe katın Yusuf Şavak, Ruslar tarafından esir alınarak Sovyet Rusya'ya götürüldükten sonra ülkesine bir daha dönemedi. 92 yaşında hayata veda eden Yusuf Şavak, son oğlu Sultan Hamid'e mektup bırakarak, öz akrabalarını bulması için vasiyette bulundu. Kuzey Kafkasya'da yaşayan ve Avukat olan 51 yaşındaki Sultan Hamid ise babasının vasiyetini yerine getirerek, 105 yıllık hasrete son verdi, Erzincan'da akrabalarıyla bayramda buluştu.

Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Erzincan'a gelerek akrabalarıyla kucaklaşıp, yılların hasretini gideren Yusuf Şavak, babasının yürek burkan yaşam hikayesini arkadaşının tercümanlığıyla İhlas Haber Ajansı muhabirine şöyle anlattı:

"Osmanlı İmparatorluğu 1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı'nın ortasında kaldı. Osmanlı İmparatorluğu, Irak, Çanakkale, Filistin ve Sarıkamış cephelerinde 3,5 milyondan fazla askerini gönderdi. Bu askerlerin binlercesi hayatını kaybederken, 200 binden fazla asker de esir düştü. Sarıkamış Harekatına katılan 17 yaşındaki babam Yusuf Şavak, esir alınan askerler arasında bulunuyordu. Silah arkadaşlarını, esir alındıktan sonra kaybeden Yusuf Şavak, yine savaşın ortasında bırakılarak soğuktan ayaklarını kaybetmiş ve daha sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir bölgede yaşamını sürdürmeye devam ederken ailesine ulaşmaya çalışmış ancak hiçbir sonuç alamamış. Bu bölgede bir süre kalan Yusuf Şavak daha sonra, Kuzey Kafkasya'ya taşınarak orada yaşamaya başlamış ve evlenerek 12 çocuk sahibi olmuş. 1989 yılında 92 yaşında hayatını kaybeden babam Yusuf Şavak, ikinci evliliğinden olan bana Sultan Hamid'e vasiyet ederek Türkiye'de ki akrabalarını bulmasını istedi ve akrabalarının isimlerinin ve adreslerinin yazılı olduğu bir mektup bıraktı. Bende bunun üzerine İstanbul'a gelerek akrabalarımızı bulmak için büyük çaba sarf ettim. Ancak adreslerde köylerin eski isimlerinin değişerek yenilerinin gelmesi ile akrabalarımızdan herhangi bir ize rastlayamadım. Daha sonra bir arkadaşıma durumu anlatarak bu konuda kendisine yardım etmesini istedim.

Türkiye'de yaşayan arkadaşım Doktor İsmail, Erzincan'a gelerek babam Yusuf Şavak'ın akrabalarının izini sürmeye başladı. Elazığ'ın Çemişgezek İlçesine bağlı Ulukale Köyü Muhtarından ve Elazığ Şavak Derneği'nden yardım talep etmiş ancak herhangi bir konuda bilgi alamayınca çalışmalarını Erzincan'da yoğunlaştırdı. Uzun arayışlar sonucu Erzincan'da ki akrabalarıma ulaştı."

Akrabalarının bulunmasının sevincini yaşayan Sultan Hamid, eşi Fatıma ve üç çocuğu Resul, Demir ve Amine'yi de yanına alarak apar topar Erzincan'a geldi. İlk olarak Elazığ'ın Çemişgezek İlçesi Ulukale Köyü Reşol Mezrası'na atalarının mezarlarını ziyaret eden Sultan Hamid, daha sonra Erzincan'a taşınan akrabalarına ziyarete geldi.

Akrabaları tarafından Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nde karşılanan Sultan Hamid ve ailesi büyük mutluluk yaşadı. Karşılaşma esnasında gözyaşlarına hakim olamayan aileler birbirileri ile hasret giderdiler.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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