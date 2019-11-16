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16 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Türk spor tarihine adını yazdırmayı hedefliyorMilli tekvandocu Selver Şeker: Üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu kazanan işitme engelli ilk Türk tekvandocu olmayı hedefliyorum"Adımı Türk spor tarihine yazdırmak istiyorum"ANDORRA - TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU21.

16 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Türk spor tarihine adını yazdırmayı hedefliyor

Milli tekvandocu Selver Şeker: Üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu kazanan işitme engelli ilk Türk tekvandocu olmayı hedefliyorum

"Adımı Türk spor tarihine yazdırmak istiyorum"

ANDORRA - TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU

21.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve Enes Ünal karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. (Estadi Nacional)

22.00 A Milli Takım, mücadele öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

19.45 Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.

20.30 Andorra Milli Takımı, maç öncesi son antrenmanını yapacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

11.00 Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

13.00 Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerde MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürecek.

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ

İki ligde de 13'üncü hafta maçları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 OGM Ormanspor - Bahçeşehir Koleji

15.15 Teksüt Bandırma - Gaziantep Basketbol

17.30 Pınar Karşıyaka - Galatasaray Doğa Sigorta

20.00 Anadolu Efes - Türk Telekom

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

15.00 Karayolları - Beylikdüzü Voleybol İhtisas

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT

16.30 Fenerbahçe Opet - Nilüfer Belediyespor

AXA Sigorta Efeler Ligi

20.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Ziraat Bankası

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

17.00 Güney Kıbrıs - İskoçya

20.00 Azerbaycan - Galler

20.00 Slovenya - Letonya

20.00 San Marino - Kazakistan

20.00 Rusya - Belçika

22.45 Kuzey İrlanda - Hollanda

22.45 Almanya -Belarus

22.45 Hırvatistan - Slovakya

22.45 İsrail - Polonya

22. 45 Avusturya - Makedonya

UEFA U19 ŞAMPİYONASI

16.00 Türkiye - Karadağ


Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:35 Kaynak: DHA
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