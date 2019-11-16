16 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

Türk spor tarihine adını yazdırmayı hedefliyor
Milli tekvandocu Selver Şeker: Üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu kazanan işitme engelli ilk Türk tekvandocu olmayı hedefliyorum"Adımı Türk spor tarihine yazdırmak istiyorum"ANDORRA - TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU21.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve Enes Ünal karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. (Estadi Nacional)22.00 A Milli Takım, mücadele öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.19.45 Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.20.30 Andorra Milli Takımı, maç öncesi son antrenmanını yapacak.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.FENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.GALATASARAY13.00 Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak.TRABZONSPORBordo-mavililerde MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürecek.TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİİki ligde de 13'üncü hafta maçları oynanacak.BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 OGM Ormanspor - Bahçeşehir Koleji15.15 Teksüt Bandırma - Gaziantep Basketbol17.30 Pınar Karşıyaka - Galatasaray Doğa Sigorta20.00 Anadolu Efes - Türk TelekomVOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi15.00 Karayolları - Beylikdüzü Voleybol İhtisas15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT16.30 Fenerbahçe Opet - Nilüfer BelediyesporAXA Sigorta Efeler Ligi20.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Ziraat Bankası2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ17.00 Güney Kıbrıs - İskoçya20.00 Azerbaycan - Galler20.00 Slovenya - Letonya20.00 San Marino - Kazakistan20.00 Rusya - Belçika22.45 Kuzey İrlanda - Hollanda22.45 Almanya -Belarus22.45 Hırvatistan - Slovakya22.45 İsrail - Polonya22. 45 Avusturya - MakedonyaUEFA U19 ŞAMPİYONASI
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