16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı

16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
25.11.2025 17:01
İstanbul Kağıthane'de 15 yaşındaki kız çocuğunu rahatsız ettikleri öne sürülen 29 ile 18 yaşındaki iki şahıs, çocuğun 16 yaşındaki ağabeyi tarafından bıçaklandı. Sokağın karıştığı olayda bıçaklanan şahıslardan biri ağır yaralandı. Ambulansa alınan yaralılara saldırmaya çalışan çocuğun yakını ise güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan ağabey, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 16 yaşındaki ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız eden 29 ve 18 yaşındaki iki şahsı bıçakladı.

KARDEŞİNİ RAHATSIZ EDENLERİ BIÇAKLADI

Olay, 23 Kasım Pazar günü saat 13.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki kız çocuğu E.N., 2 kişi tarafından rahatsız edildi. E.N.'nin durumu anlatmasının ardından 16 yaşındaki ağabeyi M.C.N., kardeşini rahatsız ettiği öne sürülen 2 kişiyi sokakta gördü. Taraflar arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkaran M.C.N., M.M.B.'yi kolundan, K.A.'yı ise koltuk altından yaraladı. Sokağın karıştığı kavgayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar araya girdi. Dakikalarca süren kavgaya Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri müdahale etti.

YAŞANANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Olayda bıçağı kullanan çocuğun ağabeyi M.C.N., polis tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan M.M.B. ve ağır yaralanan K.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada E.N.'nin yakını ise ambulansta müdahale edilen yaralılara saldırmaya çalıştı. Saldırgan çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan M.M.B. tedavisinin ardından taburcu edildi. Ağır yaralı K.A.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan emniyete götürülen M.C.N., hakkında adli işlem başlatılmasının ardından sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan M.C.N., 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam

