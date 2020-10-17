17 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Cansu Köksal: Galatasaray kaptanı olmak büyük bir onur
"Genç yaşta yurt dışı deneyimi hızlı olgunlaştırıyor""Galatasaray yuvam ve yuvama dönmek büyük motivasyon oldu""Taraftarlar adanmışlığımızdan şüphe etmesinler""Galatasaray her zaman hedefi hep en üste koymak zorundadır""Kadın voleybolu ülkemizde çok köklü bir geçmişe sahip, basketbol da ikinci sırada""Kimse bir kadına neyin yakışıp yakışmadığını söyleyemez"
SÜPER LİG13.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)16.00 Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)16.00 İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir (Medical Park)
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.18.00 Takım özel uçakla İzmir'e hareket edecek.19.00 Kafilenin kente varışı.
BEŞİKTAŞ11: 30 - 17: 00 Siyah-beyazlılar, Denizlispor maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.
GALATASARAY11: 00 Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TFF 1. LİG13.30 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)13.30 Yılport Samsunspor - İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eskişehirspor (Bandırma 17 Eylül)16.00 Adanaspor- Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)19.00 Altay- Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
- Misli.com 3'üncü Lig'de de 5'inci hafta karşılaşmaları oynanacak
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Darüşşafaka Tekfen-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Galatasaray (Fethiye Beşkaza)17.30 TOFAŞ- Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)20.00 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (ENKA)
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Çankaya Üniversitesi- Beşiktaş HDI Sigorta (Ankara)14.00 Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ahmet Cömert)14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- Bellona Kayseri Basketbol (Atatürk)16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 PTT - Karayolları13.00 Beylikdüzü Vol.İht. - Kuzeyboru15.30 Sistem9 Yeşilyurt - İlbank17.00 Sarıyer Bld. - Çan Gençlik Kale Spor18.00 Nilüfer Bld. - Aydın B.Şehir Bld.18.30 Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları
20.00 Fenerbahçe Opet - Galatasaray HDI Sigorta
- Kaynak: DHA
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