17 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

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ANDORRA - TÜRKİYE22.45 İstanbul'da geçen perşembe İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası biletini alan A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki son maçında Andorra'ya konuk olacak. Elemelerde 9 karşılaşmada 20 puan toplayan ay-yıldızlılar grupta ikinci, Andorra ise 4 puanla beşinci sırada bulunuyor. Milli takımın gruptan lider çıkabilmesi için Andorra'yı yenmesi, lider Fransa'nın da Arnavutluk karşısında puan kaybetmesi gerekiyor22.45 Grupta 22 puanlı lider Fransa, 13 puanla dördüncü basamakta yer alan Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak.22.45 H Grubu'ndaki diğer maçta ise 16 puanla üçüncülükte bulunan İzlanda, 3 puanla sonuncu durumdaki Moldova ile rakip sahada mücadele ederek eleme maçlarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.
GALATASARAYSarı-kırmızılı ekip bugün izinli.
FENERBAHÇESarı-lacivertli takım izin yapacak.
BASKETBOLFIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri17.30 Türkiye - Litvanya (Mersin Servet Tazegül Spor Salonu)ING Basketbol Süper Ligi13.00 Darüşşafaka Tekfen - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor15.15 Tofaş - Fenerbahçe Beko17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta - Frutti Extra Bursaspor
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi16.30 Galatasaray HDI Sigorta - Atlasglobal YeşilyurtAXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Halkbank - Sorgun Bld.15.30 Tokat Bld. Plevne - Spor Toto16.00 İnegöl Bld. - İstanbul BBSK20.00 Galatasaray HDI Sigorta - Bursa B.Şehir Bld.
HAZIRLIK MAÇLARI15.00 Göztepe - Altınordu16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİİki ligde de 13'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.
2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ17.00 Sırbistan - Ukrayna17.00 Lüksemburg - Portekiz20.00 Bulgaristan - Çekya
20.00 Kosova - İngiltere