18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Portekiz'de 7-11 Aralık'ta Uluslararası Dörtlü Turnuva'ya katılacak 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, milli takımda aday kadroya davet edilen oyuncular 2 Aralık Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Ay-yıldızlılar, turnuvada 7 Aralık'ta İspanya, 9 Aralık'ta Portekiz ve 11 Aralık'ta Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Ustaömer'in teknik direktörlüğünü yaptığı 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Doğan Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Defans: Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Metehan Baltacı (Galatasaray), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir)

Orta Saha: Vefa Temel, Berat Altındiş (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Ali Karakaya (İttifak Holding Konyaspor), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Atalay Yıldırım, Bozan Uymaz, Mustafa Kapı (Galatasaray), Özcan Yaşar (Utrecht)

Forvet: Erencan Yardımcı (Galatasaray), Muhammet Akpınar (Trabzonspor)