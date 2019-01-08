Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı

2 saat önce

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın 12-18 Ocak'ta Riva'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belirlendi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı, System.String[]
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın 12-18 Ocak'ta Riva'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Suat Okyar yönetiminde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kampa davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleciler: Bedriye Cam (Şanlıurfa Gençlikspor), İrem Damla Şahin (Konak Belediyespor), Sude Nur Sözüdoğru (Horozkentspor).

Defans: Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Melisa Nilgün Keser (Yeni Mahalle 52 Spor), Havane Dilbe (Horozkentspor), Ferda İpek Çevik (Ataşehir Belediyespor), Ece Tütüncü (Dudullu), Dilan Bora, Didem Dülber, Seval Akbulut (Fomget Gençlikspor), Kevser Kartal, Melisa Toksun (1207 Antalyaspor), Dilan Yeşim Taşkın.

Orta saha: Büşra Kuru (FC Speyer), Helin Ataç, Leyla İlter (Kocaeli Futbol Kulübü), Seda Nur İncik (1207 Antalyaspor), Cansu Güler (Konak Belediyespor), Diyan Ceyhan (Hakkarigücü), Elif Keskin (Beşiktaş), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Rabiya İsgi (Horozkentspor).

Forvet: Melike Öztürk (İncirliova Belediyespor), Birgül Sadıkoğlu (Eskişehir Öncüspor), Şehriban Dülek (Pendik Çamlıkspor), Erva Karaovalı (Kocaeli Futbol Kulübü).

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Futbol, Spor
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