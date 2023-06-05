2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var - Son Dakika
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2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var

05.06.2023 14:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. 16 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Şiddetli sağanak yurt genelinde can kaybı ve maddi hasara neden oldu. Anadolu'dan Karadeniz'e birçok kentte sel felaketi yaşandı. Selin vurduğu illerde caddeler göle döndü, dereler taştı. Hayatı felç eden sel nedeniyle ev ve işyerlerini su basarken, bazı araçlar da suya kapıldı. İki ilde 2 kişi hayatını kaybetti.

16 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarfafından 27 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var

Sarı kodlu uyarı yapılan iller;

Turuncu kodla uyarı yapılan iller;

  • Kastamonu
  • Sinop
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var

SAMSUN'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Alıçlı Mahallesi'nde, birçok hayvanın öldüğü sel sırasında, hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti.

2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ KAYIP

Amasya'nın Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi. Şahin'in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Otomobille sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var

9 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sağanak nedeniyle Samsun'un Ladik, merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ,Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var
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Amasya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var - Son Dakika


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