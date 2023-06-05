Şiddetli sağanak yurt genelinde can kaybı ve maddi hasara neden oldu. Anadolu'dan Karadeniz'e birçok kentte sel felaketi yaşandı. Selin vurduğu illerde caddeler göle döndü, dereler taştı. Hayatı felç eden sel nedeniyle ev ve işyerlerini su basarken, bazı araçlar da suya kapıldı. İki ilde 2 kişi hayatını kaybetti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarfafından 27 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller;
Turuncu kodla uyarı yapılan iller;
Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Alıçlı Mahallesi'nde, birçok hayvanın öldüğü sel sırasında, hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti.
Amasya'nın Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi. Şahin'in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Otomobille sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Sağanak nedeniyle Samsun'un Ladik, merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ,Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Son Dakika › Güncel › 2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var - Son Dakika