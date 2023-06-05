2 kentte can alan şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürüyor! Meteoroloji'den 14 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı var

CHP'de yeni MYK belli oldu! Listede herkes aynı isme takıldı

Şiddetli sağanak yurt genelinde can kaybı ve maddi hasara neden oldu. Anadolu'dan Karadeniz'e birçok kentte sel felaketi yaşandı. Selin vurduğu illerde caddeler göle döndü, dereler taştı. Hayatı felç eden sel nedeniyle ev ve işyerlerini su basarken, bazı araçlar da suya kapıldı. İki ilde 2 kişi hayatını kaybetti.

16 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarfafından 27 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller;

Afyonkarahisar

Ankara

Amasya

Bolu

Çankırı

Çorum

Eskişehir

Isparta

Kayseri

Kırşehir

Konya

Kütahya

Nevşehir

Ordu

Sakarya

Samsun

Sivas

Tokat

Uşak

Yozgat

Zonguldak

Kırıkkale

Bartın

Karabük

Düzce

Turuncu kodla uyarı yapılan iller;

Kastamonu

Sinop

SAMSUN'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Alıçlı Mahallesi'nde, birçok hayvanın öldüğü sel sırasında, hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ KAYIP

Amasya'nın Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi. Şahin'in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Otomobille sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

9 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sağanak nedeniyle Samsun'un Ladik, merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ,Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.