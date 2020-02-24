2020'de online uçak bileti satışlarında yüzde 50 artış hedefleniyor

Dünyada en fazla turisti ağırlayan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin aynı zamanda yurt dışına da milyonlarca ziyaretçi gönderdiğini vurgulayan obilet.com'un CEO'su Yiğit Gürocak, özellikle erken rezervasyon fırsatlarından daha fazla yararlanmak isteyenlerle 2020'de online uçak bileti satışlarında yaklaşık yüzde 50 artış beklediklerini ifade etti.



Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)'nün 2019 yılında en çok ziyaretçi alan ülkeleri açıkladığı listede Türkiye 52,5 milyon turistle Fransa, İspanya, ABD, Çin, İtalya'nın ardından 6. sırada yer aldı. Uluslararası turist hareketleri dünya genelinde değişim gösterirken, Türkiye turizm açısından en önemli cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.



Türkiye'nin en çok tercih edilen online otobüs ve uçak bileti satış platformlarından obilet.com'un CEO'su Yiğit Gürocak; "Türkiye, ağırladığı ziyaretçi rakamının yanı sıra yurt dışına seyahat eden yolcu sayısıyla da global turizme katkısını artırmaya devam ediyor" dedi.



Ukrayna ve Makedonya'ya bilet satışları artıyor



Turistik ve iş amaçlı yapılan gezilerle bilet satılan ülkelerin geniş bir coğrafyaya yayıldığını belirten Gürocak; "Datalarımıza baktığımızda yurt dışı uçak bileti satışında yüzde 25'lik bir oranla Almanya'nın zirveye yerleştiğini görüyoruz. Dünya Turizm Örgütü'nün sıralamasında yer alan İtalya, Fransa, İngiltere'nin yanı sıra Hollanda da yurt dışı rotalarında en çok tercih destinasyonlar arasında bulunuyor. Vizesiz ülkelere olan ilginin artmasıyla Azerbaycan, Ukrayna, Makedonya, Moldova, Lübnan, Gürcistan gibi ülkeler de bilet satış oranlarındaki payını yükseltmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.



İş seyahatleri de etkili oluyor



" Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin 2019 raporuna göre genel tabloda düşüş yaşanmasına rağmen dış hat yolcu sayısında yüzde 11.4'lük bir yükselme olduğunu belirten Gürocak; "Geçtiğimiz yıl dış hatlarda 108.692.517 yolcu taşındı. Yalnızca turistik değil, iş amaçlı yapılan seyahatler de buradaki önemli etkenlerden biri" dedi.



İş seyahatlerine bağlı olarak öne çıkan ülkelere de değinen Gürocak; " Özbekistan, Irak, Rusya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ekonomik bağlantılarımızın yoğun olduğu noktalara hem yolcu taşıyoruz hem de obilet.com üzerinden Türkiye'ye bilet satışı gerçekleştiriyoruz" dedi. - İSTANBUL