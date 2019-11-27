2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, hükümetin enflasyon, cari denge ve faizler başta olmak üzere ekonomik tedbirlerle önemli kazanımlar elde edilmesini sağladığını, cari dengede cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi.

Gıda enflasyonu konusunda da önemli adımlar atıldığını vurgulayan Kırkpınar, büyümenin değişimle güçlendirildiğini aktardı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un komisyonda şahsına yönelik açıklamalar yaptığını anımsatarak, "Hakaretler etmiş, iade ediyorum." dedi.

Paylan, Türkiye'de vergi ahlakı bulunmadığını da ileri sürdü.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan bir yılda elektriğe yüzde 71, doğalgaza yüzde 58 zam yapıldığını belirterek, vatandaşı düşünen bir iktidarın bunları geri çekmesi gerektiğini savundu.

Türkiye'de her 4 gençten birinin işsiz olduğunu belirten Özkan, öte yandan hükümetin doğacak çocukların çocuklarını da borçlandırdığını iddia etti.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiye yönelik olumlu tahminlerinin gerçekleşmediğini öne sürerek, vergilerin ağırlıklı olarak alt gelir grubundakilerden alındığını savundu.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Türkiye'deki bankacılık sisteminde kaç yerli banka bulunduğunu sordu.

e-haciz uygulamalarıyla mükellef ve esnafın bütün varlıklarına haciz konulduğunu öne süren Arı, son dönemde ekonomik sorunlar nedeniyle boşanmalarda artış görüldüğünü de iddia etti.

AK Parti'li milletvekilleri Arı'nın bu sözlerine tepki gösterdi.

"Enflasyon son 2 yılda patladı"

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "enflasyonun son iki yılda adeta patladığını" ve dünyanın en yüksek enflasyon oranına ulaştığını söyledi.

Ülke ekonomisindeki ikinci önemli sorunun işsizlik olduğunu anlatan Şener, geniş tanımlı işsiz sayısının 8 milyona ulaştığını kaydetti.

Şener, GSYH ve kişi başına gelirin son 5 yıldır sürekli azaldığını ve 12 yıl önceki düzeyinin altına indiğini ileri sürdü.

2020 yılı bütçesinin bir borç, faiz ödeme ve açık kapatma bütçesi olduğunu iddia eden Şener, "2020 yılı bütçesinde hükümetin 492 milyar lira borç çevirmesi gerekiyor. Böyle bir tablo karşısında bunun başarılı olduğunu söylemek, sorumluluğunu dış güçlere veya soğan depolarına yüklemek doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Ülkede ağır bir ekonomik kriz bulunduğunu ileri süren Şener, ekonomik krizin, 2010 yılında önü açılan dövizle borçlanmadan kaynaklandığını savundu.