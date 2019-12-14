2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Helal Akreditasyon Kurumuna kuruluşundan itibaren 7 milyon 400 bin lira harcandığını bildirdi.

Pekcan, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AB'nin 14 Ekim'deki raporunda Türkiye ile Gümrük Birliğinin güncellenmesinin öncelikli konuları arasında yer aldığının belirtildiğini anımsatan Pekcan, bu konuda 19 Aralık'ta eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen ile ilk görüşmesini yapacağını söyledi. Pekcan, "İnşallah hayırlara vesile olur. Doğru yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Brexit süreci nedeniyle İngiltere ile çalışmaların sürdüğünü dile getiren Pekcan, "Anlaşmalı Brexit olması durumunda zaten anlaşmalarımızı, belki AB ile ilişkimizden de genişleterek devam edeceğiz. Çünkü İngiltere de ticaretine en çok ağırlık vereceği 4 ülkeden biri olarak Türkiye'yi gösterdi. Anlaşmasız Brexit halinde de zaten teknik komitelerimiz karşılıklı olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. 6 toplantıyı tamamladık." diye konuştu.

Bu toplantılarda tarım ürünleri, hizmet ticareti, lojistik ve gümrük konularında ihracatçıların sıkıntıya düşmemesi için ne gibi önlemler alınacağı konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Pekcan, "Tabii orada bir dezavantajımız olacak. Bugüne kadar Gümrük Birliğinden dolayı sıfır gümrükle girdiğimiz pazara özellikle otomotiv, tekstil ve beyaz eşyada yüzde 10 ve yüzde 12 gümrükle mallarımızı götürmüş olacağız. Diğer ülkelerle aynı koşullarda rekabet ediyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımıza da etkin bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Helal Akreditasyon Kurumuna alınanların akreditasyon ve sertifikalandırmayı bilen kişiler olmadığını, tamamının sıfırdan eğitime tabi tutulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Buraya harcanan para da kuruluşundan itibaren 7 milyon 400 bin lira. 15 milyon 600 bin lira diye bir rakam yok. İsterseniz bütün kayıtları da gösterebiliriz. Buranın yeniden yapılanması, bina tadilatı, tefrişatı, yazılımı, bilgi işlemi, güvenliği, araç gereci, bütün bu maaşları ve Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri de bu paranın içinde. Bu süreçte bir denetim havuzu oluşturuldu. Ayrıca 40 mevzuat hazırlandı. 16 Ekim itibarıyla da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle akreditasyon yapabilir hale geldi. 15 Kasım 2019'da da binasına taşındı."

Antalya Serbest Bölgesi'ne ek alan

Antalya Serbest Bölgesi'ne 98 bin metrekarenin üzerinde bir alanın dahil edildiğini, büyük boyda gemilerin serbest bölge rıhtımına yanaşmalarına, burada tadilat işlemi yapabilmelerine ve ihracat yapabilmelerine imkan tanındığını dile getiren Pekcan, "Bundan sonra Antalya Serbest Bölgesi çevresinde genişlemede kullanılabilecek başka bir müsait alan bulunmamaktadır. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Ticaret müşavirlerinin daha proaktif olabilmesi için yeni bir çalışma başlattıklarını bildiren Pekcan, "Ticaret Müşavirleri Ağı Sistemi'ni oluşturduk. Bütün ticaret müşavirlerimiz hem birbirleriyle hem de merkezle irtibat halindeler. Onlardan sürekli performans kriterleriyle ilgili rapor alıyoruz, çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Onların iş dünyasının öncüleri olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Odessa'da Ticaret Ataşesi'nin 4 Kasım'da göreve başladığını hatırlatan Pekcan, " Kiev'e de bir tane atayacağız ama şu anda tüm Ukrayna'ya Odessa'daki ticaret ataşemiz bakıyor." bilgisini verdi.

Ticaret müşavirliklerini, bulundukları ülkelerdeki yerel elemanlarla desteklediklerini anlatan Pekcan, "Aldığımız yerel elemanlar 120'ye ulaştı. En az iki yabancı dil bilen, ticaret müşaviri değişse de orada kalan ve Bakanlığımızın kontrolünde. Bunların 23'ü de yüksek lisans eğitimine sahip. Mevcut ticaret müşavirlerimizi de genelde en az bir yabancı dili iyi derecede bilen ve mümkün olduğu kadar da yüksek lisans sahibi arkadaşlarımızdan seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki ekonomik ve siyasi konjonktürün olumsuz durumuna rağmen firmaların özellikle zor coğrafyalarda iş almaya devam ettiklerine işaret eden Pekcan, "Bu firmalarımızı Türk Eximbank kanalıyla destekliyoruz. Onlara ihalelere girerken niyet mektupları veriyoruz hatta daha zor coğrafyalarda üçüncü ülkelerle iş birliği yapıyoruz. Almanya, İngiltere, Fransa gibi. Mesela Almanya'da yüzde 20'sinin İngiliz orijinli olması yüzde 100'üne kredi vermesine yetiyor. Bunlarla Türk Eximbank'a proje bazında pilot anlaşmalar yaptırıp müteahhit firmalarımızın kredi imkanlarında genişlemesi için gayret sarf ediyoruz, Afrika dahil." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Pekcan'ın soruları cevabının ardından Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri kabul edildi.

Bakanlık bütçelerinin yanı sıra Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansının 2020 yılı bütçeleri ile Ekonomi Bakanlığının kesin hesabı kabul edildi.

Bütçelerin kabulünden sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.