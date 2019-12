2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, "Bu bütçe, hain bombalarıyla, alçak hendekleriyle, terörü ve teröristi cesaretlendiren siyasi söylemleriyle iç barışımızı dinamitleyen, terör örgütleri ve siyasi uzantılarının kabusu olacak bir barış bütçesidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2020 yılı bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adına konuşmalar yapıldı.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Milli Saraylar'ın, Cumhurbaşkanlığına devrinden sonra başta Topkapı Sarayı olmak üzere saray, kasır ve köşklere yönelik restorasyon ve konservasyon uygulamalarının ivme kazandığını belirterek, son bir yılda ziyaretçi sayısının yüzde 27 arttığını, bu oranın yabancı ziyaretçide yüzde 54'e ulaştığını söyledi.

Akyol, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar'ın, dünyadaki dengi kurumlar gibi gelirleriyle tarihi mirasa hizmette kendine yeter hale geldiğini kaydetti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Türkiye'nin son on sekiz yılda savunma sanayisinde elde ettiği kazanımların, üretilen savunma sanayisi ve güvenlik ürünlerinin dünya çapında giderek daha çok kabul görmesinin, atılan adımların doğruluğunu kanıtlar nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Ülkemiz kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, her yıl artan bir rakamla savunma sanayisi ürünü ihtiyacını da gerçekleştirmektedir. Unutmamalıyız ki dünyanın her yerinde teknolojinin lokomotifi savunma sanayisidir." diye konuştu.

"Bu bütçe, barışa hizmet edecek bir bütçedir"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerine işaret ederek, "14 seçimdir yenemedikleri bir lidere karşı duydukları nefret üzerinden 'diktatörlük', 'tek adamlık', 'saray' söylemleriyle milletin seçtiği bir lidere şuursuzca, mesnetsiz iftiralarla saldırmaları asla kabul edilemez. Bu söylem 15 Temmuz dahil, yakın demokrasi tarihimizde millet iradesine yapılan tüm darbeleri organize eden ve eli silahlı gerçek diktatörleri başımıza musallat eden Batı'nın söylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Diktatörlük" yaftasının, bağımsız hareket eden, milli menfaatlere uygun adımları cesaretle atarak politika üreten tüm milli liderlerin makus kaderi olduğunu kaydeden Yılmaz, Latin Amerika ülkelerinde yaşanan süreçlerin, bunun en bariz örneklerini oluşturduğunu söyledi.

TBMM'de görüşülen bütçenin, milletin bütçesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ülkemizde ve bölgemizde barışa hizmet edecek bir bütçedir. Bu bütçe, hain bombalarıyla, alçak hendekleriyle, terörü ve teröristi cesaretlendiren siyasi söylemleriyle iç barışımızı dinamitleyen, terör örgütleri ve siyasi uzantılarının kabusu olacak bir barış bütçesidir." ifadesini kullandı.

"Bu millete kimse kefen biçmesin"

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, MİT Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda terörle mücadele alanında PKK, PYD, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütlerinin ülke içerisindeki faaliyetlerine darbe vurulduğunu belirterek, "İstihbarat teşkilatımız, bugün FETÖ'cüleri her ülkeden cımbızla çekip ülkemize getirecek düzeyde operasyon kabiliyeti sergilemektedir." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin istiklaline, istikbaline, vatanına, bayrağına, ezanına göz koyanlar iyi bilsinler ki sefere giden askere 'İstikamet nereye?' denildiğinde 'Kızılelma'ya' diyen yüce bir millete, 'Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizim, devlet bizim' diyen kahraman bir millete, önüne yattığı birinci tankın üzerinden geçmesi üzerine ikinci tankın da altına yatan kahraman bir millete 'Ölümü ölümle korkutacağız, ölürsek de milletimizle beraber adam gibi öleceğiz' diyen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip bu millete kimse kefen biçmesin, biçtikleri kefenleri kendilerine giydireceğiz, kazdıkları hendekleri de çukurları da kendilerine mezar edeceğiz." görüşünü dile getirdi.

"Diyanet Akademisi bir an önce kurulmalı"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığında personelin verimli çalıştırılmasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının büyüklüğüne dikkati çeken Kılıç, denetim sağlamak için teftiş heyetlerinin kurulması tavsiyesinde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Diyanet İşleri Başkanlığının donanımlı ve daha iyi eğitimli din görevlileriyle hizmet sunmayı amaçladığına işaret ederek, "Hizmette etkinliği ve verimliliği arttırmak için Diyanet İşleri Başkanlığının uzun zamandır gündeminde bulunan Diyanet Akademisinin bir an önce kurulması temel arzumuzdur." diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasının "Hazreti Peygamber ve Aile" olarak belirlendiğini hatırlatarak, bu faaliyetlerin bir süre ile sınırlandırılmaması ve bu konunun sürekli gündemde tutulması gerektiğini söyledi.

"Mazlumlarla beraber olmaya devam edeceğiz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 1931'de Osmanlı Belgelerinin Bulgaristan'a satılması olayını hatırlatarak, "Arşiv tarihimizle ilgili olarak 1931 yılı gazetelerinin 'Türk tarihinden beş asır yağma edilmiştir' şeklindeki manşetleri, dünyada hiçbir ülkede olmayan cevheri arşivimizin yaşadığı horlanmayı ziyadesiyle anlatmaktadır. Milyonlarca kıymetli evrak Sirkeci İstasyonu'na, oradan da kara trenin çektiği yük vagonlarıyla Bulgaristan'daki kağıt hurdacılarına satılması gerçekten de arşive çok ehemmiyet veren büyük medeniyet çocuklarının sonraları nasıl bir idrak yolları iltihabına maruz kaldığının hazin hikayesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis'te konuşurken geleceğe bir arşiv oluşturduklarına işaret eden Çamlı, şöyle devam etti:

"Bütçe görüşmeleri sırasında, sırtını bir elinde Amerikan bayrağı, öbür elinde Amerikan silahı olanlara yaslamış bir kısım muhalefet mensuplarının ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı, sözüm ona bir arşiv oluşturmak amacıyla, 'Kürt düşmanlığı', 'savaş bütçesi', 'tek adam' gibi tantana içerikli, yani gerçeği örtücü ifadelerin, bu milletin tertemiz arşivinde bir toz mesabesinde bile kalmayacağını arşivlere dercetmek istiyorum."

Çamlı'nın "Cumhuriyet tarihinde en uzun süre halkın sevgisini kazanarak ve demokratik seçimlerle görev yapan tek adam Recep Tayyip Erdoğan" sözleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, sözde "Ermeni soykırımı" iddialarına dikkati çekerek, "Bizi soykırım ile suçlayanlara şunu hatırlatmak istiyorum; tarih kitapları bu milleti her zaman mazlumun yanında millet olarak yazacaktır. Dün olduğu gibi bundan sonra da mazlumlarla beraber olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Cora'ya "sataşma" tepkisi

Kürsüye çıktığında muhalefet sıralarından milletvekillerinin tepkisi nedeniyle AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora konuşmasına başlayamadı.

Cora, "AK Parti iktidarının 300 milletvekili vardır. Bana yılda bir defa sıra gelebilir ama size 5-6 defa sıra gelebilir. Ona göre dikkat edin. Kabul ediyorum sataşma çok kötü bir şeymiş. Biraz daha dikkatli olacağım." dedi.

TBMM Başkanı Celal Adan, muhalefet vekillerinin tepkisi nedeniyle konuşmasına başlayamaması üzerine Cora'nın konuşma süresini yeniden başlattı.

Uzmanlığa dayalı yenilikçi bir yapı ile kaynakları etkili ve verimli kullanarak, yatırım planlarını bütüncül bir yaklaşımla tasarlayarak, Türkiye'ye önemli yatırımları kazandırmaya devam edeceklerini kaydeden Cora, Strateji ve Bütçe Başkanlığının kamu ve özel sektöre bir rehber ve öncü olacak çalışmalar içinde olacağının altını çizdi.

Konuşmasının ardından Cora, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı CHP milletvekilleri ile tokalaştı.

"Türkiye, doğru bir iletişim stratejisiyle kurumları harekete geçirmiştir"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İletişim Başkanlığı tarafından, kamu diplomasisi faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin, iç ve uluslararası kamuoyunda tezlerinin anlatılmasına, her alanda Türkiye algısının yükseltilmesine ve nitelikli temsilini sağlamaya yönelik kamu diplomasisi faaliyetlerinin yürütüldüğünü anlattı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine işaret eden Durmuşoğlu, "Kaşıkçı cinayeti olayında, adaletin yerini bulması düşüncesiyle hareket eden Türkiye, doğru bir iletişim stratejisiyle uluslararası medyayı ve kurumları harekete geçirmiştir. Türkiye'nin açık ve şeffaf şekilde yürüttüğü bu süreçte, aleyhinde oluşturulmaya çalışılan havanın dağıtılması sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Durmuşoğlu, 15 Temmuz anma etkinliklerinin koordinasyonunu İletişim Başkanlığının yaptığını hatırlatarak, bu kapsamda, yurt içinde ve yurt dışında bin 500'e yakın etkinlik düzenlendiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığınca hayata geçirilen "Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi"ne değinen Durmuşoğlu, "Bu projeyle Türkiye'nin her noktasından ve her kesimden bireylerin ülkeleri için düşündükleri fikirleri ve hayal ettikleri uygulamaları devletin yönetim mekanizmasıyla paylaşması sağlanmış, Türkiye kamuoyunda ülke için düşünme bilinci oluşturulmaya çalışılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Türkiye'nin PKK tehdidiyle, FETÖ, DEAŞ ve diğer birçok terör örgütü ve bazı devletler tarafından oluşan derin bir risk havuzunda yer aldığını belirterek, Türkiye'nin terör örgütünün tümünü birden yerli ve milli kabiliyetlerle yok edecek güce sahip olduğunu söyledi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Türk savunma sanayisinin, AK Parti dönemlerinde altın çağını yaşadığına dikkati çekerek, "Savunma sanayimizin son yıllardaki bu performansı terörle mücadele operasyonlarında da olumlu olarak gözlemlenmektedir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özel, konuşmaların ardından söz alarak, AK Parti milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Ahmet Hamdi Çamlı'nın bazı ifadelerine itiraz etti.

Özel, 1931'de Osmanlı Belgelerinin Bulgaristan'a satılması olayını anlatarak, olayın ardından yapılan araştırmada eski Osmanlı Mebusu Panço Dorev'in 1930'da İstanbul'da bu arşivin peşine düştüğünü ve bu arşivleri elde etmek için böyle bir yola gittiğinin ortaya çıktığını aktardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise söz alarak, 1931'de yaşanan bu olayı anlatırken yine Osmanlı'yı bir kötüleme halinin olduğuna dikkati çekti.