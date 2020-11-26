2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

26.11.2020 21:11
2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Kürt sorun diye bir sorun yok, Kürt kardeşlerimizin sorunu vardır.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Kürt sorun diye bir sorun yok, Kürt kardeşlerimizin sorunu vardır. Esas olan PKK sorunudur." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin terörle mücadeleyi hiçbir şartta ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Uzun vadeli, istikrarlı ve etkin bir terörle mücadelenin tavizsiz sürmesi gerektiğini dile getiren Aksu, "Türkiye etkili ve sonuç alıcı bir mücadele yürütmektedir. Türkiye'nin terörle mücadelesine tepki gösterenler, terör örgütünün taşeronu, dolaylı ve dolaysız destekçileridir." diye konuştu.

Kayyum atamalarına değinen İsmail Faruk Aksu, "Bazı belediye yöneticilerinin terör örgütlerine lojistik destek vermesi nedeniyle görevden uzaklaştırılmasını, terörle mücadelede çok önemli görüyor ve destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını ifade ederek, "Esas olan PKK sorunudur. Emperyalist güçlerin Osmanlı'yı parçalamak adına ortaya attığı bir proje vardır. Irak'ı ve Suriye'yi bölmek istiyorlar. Önlerine engel çıkmasın diye şimdi de Türkiye'yi bölmek istiyorlar. PKK, emperyalist ve Marksist bir örgüttür. Kürt kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yoktur." şeklinde konuştu.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, haklarını arayan işçilerin gözaltına alındığını ve ülkenin kaynaklarının yabancı şirketlere peşkeş çekildiğini ileri sürdü.

AK Parti'li milletvekilleri, Çepni'nin sözlerine tepki gösterdi. AK Parti'li milletvekilleri ile HDP'li milletvekilleri arasında gerginlik çıkması üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz birleşime ara verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarını anımsatarak, şunları söyledi:

"Sayın Süleyman Soylu'nun 'devletin iradesini kimseye tartıştırmam' ifadelerini destekliyoruz ama Alaattin Çakıcı'nın cümlelerine sessiz kalmasını da ilgiyle izliyoruz. Alaattin Çakıcı, daha önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'ye de hakaret etti. Şimdi de ana muhalefet partisi başkanına hakaret etti. Sayın Bakan'dan hudutsuz ve limitsiz bir pozisyona düşen birine devlet otoritesini temsilen bir şeyler söylemesini bekliyoruz. Devlet iradesini gölgeleyecek herkese ilk mukabele etmesi gereken bakanlık, İçişleri Bakanlığıdır."

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 9 yıl önce 34 vatandaşın hayatını kaybettiği Uludere olayını hatırlatarak, ailelerin adalet arayışının devam ettiğini belirtti.

Ailelerin adaletin gerçekleşmesini beklediğini kaydeden Gök, müfettişlerin ön inceleme raporunda, hayatını kaybedenlerin terör örgütü mensubu olmadığına ilişkin tespitlerin yer aldığını belirtti.

Levent Gök, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ön inceleme raporuna dayanak konuyla ilgili soruşturma açılmasına izin verip vermeyeceğini sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Türkiye'de Kürt sorununun devam ettiğini, AK Parti'nin daha önce çözüm süreciyle önemli bir adım attığını, ancak daha sonra "kimyasının bozulduğunu" ileri sürdü.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, toplumun büyük bir kısmının 2021 bütçesinin kendisine ne getirip ne götürdüğünü bilmediğini savundu.

Bahşi, AK Parti hükümetleri döneminde gelir dağılımındaki adaletsizliğin, toplum üzerindeki baskı ve keyfi tutuklamaların, uyuşturucu ticareti, cinsel istismar gibi suçların arttığını iddia etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kürt sorununun çözüldüğünü, sadece siyaset bulvarında yürüyebilme adına siyaseti kendilerine payanda eden bazı kesimlerin hareketlerinin söz konusu olduğunu söyledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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