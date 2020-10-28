2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Meclisimiz, 23 Nisan 1920'den günümüze kadar iradesine tavizsiz bir şekilde devam etmiş ve bundan sonra da devam edecektir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2021 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, TBMM'ye ayrılan bütçenin düşük olmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Meclis'in yasama ve denetim yetkisinin elinden alındığını savunan Şener, sistem değişikliğiyle hükümetin denetlenemez hale geldiğini öne sürdü.

Meclis'in bazı denetim faaliyetlerinin kaldırıldığını, yazılı soru önergelerine cevapların verilmediğini, gelen cevapların ise tatmin edici olmadığını iddia eden Şener, "Soru önergeleri doğru gelmediği takdirde Meclis'in bu cevapları geri göndermesi lazım. Meclis'in saygınlığı böyle sağlanır. Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı olamaz. Bu Meclis, özgürlüğünü, özerkliğini, yasama ve denetim organı olma vasfını koruyacak, sürdürecekse bütün partiler anlaşalım, Cumhurbaşkanının genel başkan olmayacağı hükmünü anayasaya koyalım." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, soru önergelerinin çoğunun, "kaba ve yaralayıcı" olduğu gerekçesiyle geri gönderildiğini ifade ederek, "Siz bir sansür mekanizması olarak orada işliyorsunuz. Binlerce soru önergesi veriyoruz, bunların yüzde 10-15'i cevaplanıyor." dedi.

"Macron'a iade ediyorum"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, son günlerde iç siyasetinde sancılı günler yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ne yapacağını şaşırdığını belirterek, "Macron, ülkemiz karşıtı söylemlerinin ardından bu kez de İslam dinimizi ve sevgili Peygamberimizi hedef almıştır. Bu tür saygısız hareketler, İslam'a ve dünyadaki milyonlarca Müslüman'a karşı açık bir provokasyondur. Buradan, Macron'a bu kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemelerini kendisine iade ediyor, Macron'un bu densizliğini lanetliyorum. Allah'ın izniyle İslam karşıtlığı, düşmanlığı karşısında her zaman dik duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşadıkları coğrafyanın vekalet ve ticaret savaşlarına ev sahipliği yaptığını anımsatan Kırkpınar, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük güçlerinin rol aldığı bu alanda Türkiye adeta mucizeler yaratarak, konumumuzu ve duruşumuzu net bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye, her alanda masadaki yerini alarak çok başarılı bir grafik çizmiştir."

Çanakkale, Milli Mücadele ve 15 Temmuz ruhuna sahip olan gazi Meclis'in mazlumların yanında yer alarak üzerine düşeni yaptığına işaret eden Kırkpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu yüce ruh kıyamete kadar devam edecek ve bu devlet ebediyen var olacaktır. TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclisimizin merhum üyelerini, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını en kalbi duygularımla yad ediyorum. TBMM, yegane yasama organıdır. Meclisimiz, 23 Nisan 1920'den günümüze kadar iradesine tavizsiz bir şekilde devam etmiş ve bundan sonra da devam edecektir."

Kırkpınar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden kesin hatlarıyla ayrıldığını kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM'nin yasama yetkisinin paylaşılamayacağını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yapılan düzenlemelerin TBMM'nin aleyhine olduğunu ve yürütmenin yetkilerinin arttığını savundu.

Bekaroğlu, "Siz, kanun çıkarırken kendi yetkilerinizi Cumhurbaşkanına devrediyorsunuz. Kanunla bir hüküm ihdas ediyorsunuz. Ondan sonra son maddede, 'Biz böyle bir şey ihdas ettik ama bu konuyu değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanındadır' diyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Gazi Meclis'in itibarının korunması konusunda çok daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Her geçen gün Meclis, fonksiyonunu, itibarını biraz daha yitiriyor ve her geçen gün biraz daha yürütmenin egemenliği altına giren bir Meclis var." dedi.

Komisyonda, görüşmeler devam ediyor.