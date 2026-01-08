2025'te En Çok Çeyrek Altın Basıldı - Son Dakika
2025'te En Çok Çeyrek Altın Basıldı

08.01.2026 11:26
Türkiye'de geçen yıl 13 milyon 176 bin 51 altın basıldı, çeyrek altın en çok tercih edilen tür oldu.

Türkiye'de geçen yıl, çeşitli türlerde toplam 13 milyon 176 bin 51 adet altın basılırken 7 milyon 35 bin 130 adetle çeyrek ziynet altın en çok basılan altın çeşidi oldu.

1951 tarihli TBMM kararı çerçevesinde sadece Darphane tarafından üretilen cumhuriyet altınları, 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor.

Meskük altın, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için "Ata lira" olarak anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altın ise genelde takı olarak alınıyor.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılında 13 milyon 176 bin 51 adet çeşitli türlerde altın basıldı.

Basılan altınların 10 milyon 241 bin 427'si ziynet cumhuriyet altını olurken, 2 milyon 556 bin 157'si sikke cumhuriyet altınından oluştu.

Geçen yıl farklı çeşitlerde basılan 13 milyon 176 bin 51 adet altın için 49 ton 715 kilogram 513,8 gram altın kullanıldı.

En fazla basılan çeşit ziynet çeyrek oldu

Ziynet cumhuriyet altınları kategorisinde bulunan çeyrek altından geçen yıl 7 milyon 35 bin 130 adet basılırken, söz konusu ürün tüm çeşitler arasında en fazla basılan altın çeşidi oldu.

Geçen yıl 1 milyon 306 bin 10 yarım, 1 milyon 791 bin 477 tam, 107 bin 570 "ikibuçukluk" ve 1240 "beşlik" ziynet altın piyasaya sürüldü.

Basılan ziynet cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 31 ton 402 kilogram 599,6 gram oldu.

2,2 milyon adet tam sikke cumhuriyet altını basıldı

Sikke cumhuriyet altınları kategorisindeki çeyrek altından geçen yıl 280 bin 245, yarım altından 56 bin 322, tam altından 2 milyon 202 bin 220, ikibuçukluk altından 1860 ve beşlik altından 15 bin 510 adet basıldı.

Söz konusu sayılara göre geçen sene en çok basılan sikke altın çeşidi tam cumhuriyet altını oldu.

Basılan çeşitli ebatlardaki 2 milyon 556 bin 157 sikke cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 17 ton 189 kilogram 375,8 gram oldu.

Diğer basılan altınlar incelendiğinde, Reşad altın kategorisinde ise 891 yarım, 21 bin 158 tam, 1560 ikibuçukluk ve 16 bin 680 beşlik altın basıldı.

Bunlara ek olarak çeşitli gramlarda 338 bin 178 adet darphane altını piyasaya sürüldü.

Geçen yıl çeşitli ebatlarda toplam 40 bin 289 Reşad altını basılırken, basılan Reşad altınlarının toplam ağırlığı 785 kilogram 178,1 gram oldu.

Çeşitli gramlarda basılan darphane altınları için 338 kilogram 360,3 gram altın harcandı.

Geçen yıl basılan altın adetleri ve dağılımı şu şekilde:

Cumhuriyet ziynet altın Cumhuriyet sikke altın Reşad sikke altın Diğer
Çeyreklik7.035.130280.245--
Yarımlık1.306.01056.322891-
Tam1.791.4772.202.22021.158-
İkibuçukluk107.5701.8601.560-
Beşlik1.24015.51016.680-
Ara Toplam10.241.4272.556.15740.289338.178
Genel Toplam13.176.051

Kaynak: AA

