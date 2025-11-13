CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak "VAR"dan döner" dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak "VAR"dan döner" dedi

CHP\'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak "VAR"dan döner" dedi
13.11.2025 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülmeye başlandığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, CHP milletvekilleri, Bakan Bak'a 'kırmızı kart' gösterdi. Bakan Bak ise "VAR'dan döner" diyerek cevap verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.

CHP'DEN KIRMIZI KART, BAKAN'DAN "VAR" YANITI

CHP milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın salona girişi sırasında "kırmızı kart" gösterdi. Bunun üzerine Bak, "VAR'dan döner" ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin kartları göstermeye devam etmeleri üzerine Bakan Bak, "Millet size yıllardır kırmızı kart gösteriyor." dedi.

Komisyon'da Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Yerel Haberler, Politika, Gençlik, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı 19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı’nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
Türkiye’nin akaryakıt devi konkordato ilan etti Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00’de görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00'de görüşecek
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü Paylaşım bile yapmış Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış
Hayko Cepkin yasa boğuldu Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

10:55
Gürcistan’da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
10:37
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor İşte Yunus’un dönüş tarihi
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi
10:31
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı
10:18
Galatasaray’da alarm Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
10:09
Benzine zam geliyor İşte il il yeni fiyatlar
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar
09:59
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 11:10:29. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak "VAR"dan döner" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.