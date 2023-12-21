21-22 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

21.12.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,51 TL

Gazyağı TL/lt: 34,94 TL

Motorin TL/lt: 35,50 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 35,55 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 26,94 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,43 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???79,67 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 79,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,22 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin düştüğüne yönelik verilerin etkisiyle aşağı yönlü seyir izliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 900 bin varil artışla 443 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 939 bin varil artacağı yönündeydi. Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 700 bin varil artarak 226 milyon 700 bin varile çıktı. Petrol ve benzin stoklarında beklentinin üzerinde artış olması ülkede talebin tahmin edilenden daha düşük olduğuna işaret ediyor.

ABD dolarına endeksli petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle de düştü. Hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu sözle yönlendirmeler risk iştahını törpüleyerek petrol alımlarını yavaşlattı.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının etkisiyle zengin petrol kaynağına sahip Orta Doğu'da gerginlik artarken, Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemler petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 19 Kasım'da X platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Söz konusu eylemlerin etkisiyle 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotası Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildi. Babu'l Mendeb Boğazı, ticaretin yanı sıra küresel deniz yoluyla emtia sevkiyatları için de dünyanın en önemli rotalarından biri olma özelliğini taşıyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 18 Aralık'ta Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı koymak için Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu açıklamıştı. Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller, İspanya ve Bahreyn'den kuvvetler yer alıyor. Son olarak Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, Kızıldeniz'deki herhangi bir gerilime yanıt olarak ABD'nin savaş gemilerini hedef alacaklarını ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 79,80 ile 79,88 dolar aralığının direnç, 79,54 ile 79,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.