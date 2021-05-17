22. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivalinin biletleri satışa sunuldu - Son Dakika

21 Haziran'da 22. kez düzenlenecek olan Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin biletleri online olarak satışa sunuldu.

Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen festival 22'nci yılında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivali bu yıl 24 Mayıs'ta başlayacak, 21 Haziran'da sona erecek.

Salgın önlemleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Adana Merkez Park Amfi Tiyatro Park Sahnesi ve Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi yarı kapasite bilet satışı ile kullanılacak. Daha küçük bir sahneye sahip olan Sabancı Oda Tiyatrosu bu yıl salgın nedeniyle festivalde hizmet vermeyecek.

Önlemler kapsamında oyun temsilleri öncesinde seyircilerin ateşi ölçülecek, HES kodları kontrol edilecek ve biletlerdeki kare kodların okutulmasıyla seyirciler temassız bir şekilde salona alınacak.

Oyun bitimine kadar seyircilerin maske ile oyunu izlemesinin zorunlu olduğu festivalde, görevli tüm personel de maske ve siperlik kullanacak. Salonlar, fuaye alanları, kantinler ve sıra bekleme olasılığı olan her yerde işaretlenen alanlar sayesinde sosyal mesafenin korunması sağlanacak.

Kısıtlı sayıda izleyicinin ağırlanacağı ve tüm önlemlerin alınacağı festivalde, bilet satışları bugünden itibaren online olarak, 18 Mayıs Salı gününden itibaren ise gişelerde başlayacak.

18 oyun seyirciyle buluşacak

Festival bu yıl Türkiye'nin birçok ilinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımıyla 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışında Tiyatro Kare'nin duygusal komedisi "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı oyun sahnelenecek.

Bu yıl ayrıca, Ankara Devlet Tiyatrosu "Anna Karenina", Sivas Devlet Tiyatrosu "Kendime Kıyamam", Tiyatro Kedi "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Semaver Kumpanya "Cardenio", Bursa Devlet Tiyatrosu "Akide Şekeri", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Seksen Günde Devr-i Alem", İzmir Devlet Tiyatrosu "Yıldızların Altında", Kocaeli Şehir Tiyatroları "Macbeth" oyunlarıyla Adana Merkez Park'ta sahne alacak.

DOT Tiyatro "Sesin Resmi", Kumbaracı 50 Tiyatrosu "Muamma", Ankara Devlet Tiyatrosu "Sonsuzluk Kitabevi", Van Devlet Tiyatrosu "Penceredeki Atlar", Kuzgun Yapım "Tuna Kıvrımı", Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Kürk Mantolu Madonna", Sadri Alışık Tiyatrosu "Dali'nin Kadınları", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Her Şey Yolundaymış Gibi" ve Kocaeli Şehir Tiyatroları çocuk oyunu "Otobüs Durağında Üç Bencil (ÇO)" adlı oyunları Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezinde sahneleyecek.

Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" bu yıl usta oyuncu Nevra Serezli'ye festivalin açılış töreninde takdim edilecek.

Festivalde bugüne kadar Cüneyt Gökçer, Macide Tanır, Bozkurt Kuruç, Yıldız Kenter, Genco Erkal, Müşfik Kenter, Gülriz Sururi, Haldun Dormen, Rutkay Aziz, Prof. Zeliha Berksoy, Cihan Ünal, Erdal Özyağcılar, Ayten Gökçer, Ayla Algan ve Işıl Kasapoğlu bu ödülü aldı.

Festival 1 milyona yakın seyirciye ulaştı

Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana'da seyirciyle buluşturan festivalde 21 yılda 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubu ile yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçı ağırlandı, Türkiye'den şehir tiyatroları, özel tiyatrolar ve devlet tiyatrolarının sahnelediği oyunlar da dahil olmak üzere toplam 406 oyun ve 1000'e yakın temsil düzenlendi.

Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği festivalde sahnelenen oyunlar 1 milyona yakın seyirciye ulaştı.