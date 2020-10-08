23. Avrasya Ekonomi Zirvesi - Son Dakika

23. Avrasya Ekonomi Zirvesi

08.10.2020 15:09
23. Avrasya Ekonomi Zirvesi, System.String[]

Eski Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu, "Romanya olarak AB'nin Batı Balkanlar'ı ve Türkiye'yi almadan devam etmesinden yana değiliz. Coğrafi, siyasi ve ekonomik ve sosyal açıdan Batı Balkanlar, AB'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Eski Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu, "Romanya olarak AB'nin Batı Balkanlar'ı ve Türkiye'yi almadan devam etmesinden yana değiliz. Coğrafi, siyasi ve ekonomik ve sosyal açıdan Batı Balkanlar, AB'nin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Melescanu, Marmara Grubu Vakfı'nın online olarak düzenlediği 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Batı Balkanlar'ın jeostratejik bir yatırım bölgesi olduğuna dikkati çekerek, bölgenin AB'nin ekonomisi, siyaseti ve güvenliği açısından önemine değindi.

AB'nin, geçen yılın son baharında Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un birliğe katılması için müzakerelere başlamasını öngördüğünü anımsatan Melescanu, "AB, genişleme politikası için yeni bölümler açıyor. Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek için yeni genişleme planları yapılıyor. AB'nin genişlemesi konusunda Romanya aktif çalıştı. İkili diplomatik kanallarımızı açtık. Alınan kararlardan bir tanesi Türkiye'ye mülteciler konusunda mali yardımda bulunmaktı. Ayrıca, ara verilen Türkiye ile yapılan ortaklık konseyini tekrar başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Melescanu, Romanya olarak AB'nin Batı Balkanlar'ı ve Türkiye'yi almadan devam etmesinden yana olmadıklarını belirterek, coğrafi, siyasi ve ekonomik ve sosyal açıdan Batı Balkanlar'ın AB'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

AB'de Batı Balkanlar'ı da üye kabul edip genişleme konusunda herhangi bir fikir birliğinin olmadığına işaret eden Melescanu, "Burada belli bir yorgunluk ortaya çıkmıştır. Her şeyden önce AB'nin için geleceğe ilişkin farklı fikirler var. Dayanışma ve birlikten bahsediyoruz. AB üyelerinin bazıları, öz üyeler, çekirdek üyeler ve bunların etrafındaki diğer üyeler şeklinde ayrım yapmaktadır. Bu davranış tabi ki genişlemeyi engellemektedir. Birleşik Krallık, AB'den ayrılıyor. Bu ayrılık büyük bir boşluk yaratıyor." şeklinde konuştu.

"Avrasya kıtası pandemiden ilk toparlanacak kıta olarak karşımıza çıkıyor"

Belarus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Oleg Makarov da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) büyük bir baskı oluşturduğunu ve devletlerin halihazırda Kovid-19 ile gerekli adımları atmakta geç kaldığını anımsattı.

Makarov, insani yardımın bugünlerde herkesin gündeminde olduğunu dile getirerek, insani yardımın bir taraftan da enformasyon noktasında düşünülmesi gerektiğine işaret etti.

Dünyanın değişen yeni kriterlerine adapte olabilmek için ihtiyaç duyan ülkelere teknolojik, enformasyon bilimleri anlamında destek sağlanması gerektiğini vurgulayan Makarov, "Tahminlerimiz doğrultusunda, Avrasya kıtası pandemiden ilk toparlanacak kıta olarak karşımıza çıkıyor. Avrasya kıtasında ciddi hayat kayıpları görülmedi. Pandeminin etkilerini en hızlı bertaraf edebilecek ülkeler, Avrasya kıtasında ki ülkeler gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ISESCO) Genel Başkanı Dr. Salim M. AlMalik de ISESCO olarak çatışmaların hoşgörüye bağlı olarak, diyalog ve barışçıl yolla çözülmesinden yana olduklarını belirterek, uluslar arasında beraber hareket etmenin tüm dünyada öncelik haline getirilmesi gerektiğine işaret etti.

AlMalik, barışın, kalkınma ve büyüme için en önemli etmenlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "ISESCO olarak böyle bir zirvenin bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Barış olmadan herhangi bir insanı gelişmenin olmayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin yardımını Azerbaycan halkı asla unutmayacak"

Kafkasya ve Azerbaycan Şeyhülislamı Allahşükür Paşazade ise kardeş Türkiye devletinin her zaman yanlarında olmasından gurur duyduklarını belirterek, Türkiye'nin dost desteği, yardımından güç aldıklarını ifade etti.

Paşazade, Ermenistan'a yönelik yaptıkları haklı mücadelelerinde Türkiye'nin yardımını Azerbaycan halkının asla unutmayacağını vurgulayarak, "Öz hakkımız olan topraklarımız yolunda hak mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Bulgaristan Diplomatik Enstitüsü Genel Müdürü Büyükelçi Tanya Mihaylova da bugün halen bölgede çatışma, terör ve aşırıcılık ile karşı karşıya kalındığını hatırlatarak, "Bu tür tehlikelerle korkutulan dünyamızda barış ve güvenlik giderek daha da önem kazanmaya başladı. Kovid-19 salgını herkesi çok şaşırttı. Çünkü, kimse bu salgının derecesinin bu seviyelere geleceğini tahmin etmiyordu." açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği, Ekonomi, Türkiye, Avrasya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi - Son Dakika Ekonomi

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