23 Şubat Cumartesi Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Nikola Kalinic
: Böyle bir hocanız varsa motive olmamanız imkansız
"Partizan
- Kızılyıldız maçları dünyanın sonuymuş gibi hissettirir"
"İki kez finalde kaybetmek bizim için büyük motivasyon oldu"
"Anadolu Efes
çok istekli olacaktır"
" Türkiye
'de farklı ülkelerden hakemler maç yönetebilir"
"Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"
"Ben gün gün ilerlemeyi tercih ederim"
SPOR TOTO SÜPER LİG
13: 30 Demir Grup Sivasspor
- Antalyaspor
16: 00 Aytemiz Alanyaspor
- Kasımpaşa
19: 00 Medipol Başakşehir
- Bursaspor
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılarda Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.
11.00 Fenerbahçe
derbisinin hazırlıkları devam edecek
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde hazırlıklar devam edecek.
SPOR TOTO 1. LİG
13: 30 Boluspor
- Adanaspor
16: 00 Adana Demirspor
- Altınordu
16: 00 Gençlerbirliği
- Ümraniyespor TFF
2. ve 3. Lig'de 23'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOL
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14: 00 Kırçiçeği Bodrum
Basketbol - Gündoğdu
Adana Basketbol
14: 00 Mersin
BŞB - Fenerbahçe
VOLEYBOL Vestel Venüs
Sultanlar Ligi
13: 00 Aydın
Büyükşehir Bld. - Halkbank
14: 00 VakıfBank - Eczacıbaşı
VitrA
17: 30 Nilüfer Bld. - Fenerbahçe Opet
19: 00 Galatasaray
HDI Sigorta
- Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas
Efeler Ligi
14: 00 Fenerbahçe - İkbal Afyon
Bld. Yüntaş
14: 00 İstanbul
BBSK - Maliye
Piyango
16: 00 Ziraat Bankası
- Galatasaray
16: 00 Arkas Spor
- Halkbank
BİSİKLET
Tour Of Antalya, 91.8 kmlik Perge-Termessos etabıyla devam edecek.