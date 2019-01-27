27 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi
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SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor (Çaykur Didi)16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)FENERBAHÇESarı lacivertlilerde Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:31 Kaynak: DHA
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