Son Dakika Haberleri: 27 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi

27 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi

52 dakika önce

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor (Çaykur Didi)16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)FENERBAHÇESarı lacivertlilerde Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

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SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor (Çaykur Didi)

16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerde Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG

16.00 Giresunspor - Osmanlıspor (Giresun Atatürk)

16.00 Altay - Afjet Afyonspor (İzmir Atatürk)

19.00 Balıkesirspor Baltok - Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

TFF 2. ve 3. Lig'de 19. haftanın maçları tamamlanacak.

Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

AVRUPA'DAN FUTBOL

14.00 Valladolid - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

17.00 Atalanta - Roma (Cengiz Ünder)

20.00 Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig (Kaan Ayhan - Kenan Karaman)

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

15.15 Anadolu Efes - Galatasaray (Sinan Erdem)

17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Banvit (Gazanfer Bilge)

20.00 Afyon Belediyespor - Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.00 İstanbul Üniversitesi - Beşiktaş (Prof. Dr. Turgay Atasü)

17.30 Galatasaray - Fenerbahçe (Ahmet Cömert)

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Galatasaray HDI Sigorta - VakıfBank (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş (Mimar Sinan)

16.00 Halkbank - Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Türk Hava Yolları (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.30 Nilüfer Belediyespor - Karayolları (Cengiz Göllü)

18.30 Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:31 Kaynak: DHA

Konya, Spor
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