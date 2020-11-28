28 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

Yeni Malatyaspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yapacağı çalışma ile tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ17.00 Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
TFF 1'İNCİ LİG13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)16.00 İstanbulspor - Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)16.00 Akhisarspor - Ankaraspor (Spor Toto Akhisar)19.00 Altay - Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİGLigde 11'inci hafta maçları oynanacak.
BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi14.00 Elazığ İl Özel İdare Basketbol - Çukurova15.00 Orman G. - Botaş16.00 Kayseri BB - Samsun Canik Belediye Spor Kulübü17.00 Nesibe Aydın Spor Kulübü - Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Ziraat Bankkart - Arkas Spor (Başkent)15.00 Solhanspor - Halkbank (Karşıyaka)15.00 Altekma - Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
16.00 Sorgun Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)
- Kaynak: DHA
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