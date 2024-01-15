 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı

Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak'ın başrollerini paylaştığı 3391 Kilometre filmi, Beyza Alkoç'un kitabından uyarlanarak sinemaya aktarıldı. İzmir ve Ege'nin hikayesini anlatan film, ilk iki günde binlerce seyirciye ulaşarak büyük bir başarı elde etti. İzmir ve Ege'nin sosyal medya üzerinden tanışmasıyla başlayan aşk hikayesi, Fransa ve Türkiye arasındaki 3391 kilometrelik mesafeye rağmen devam ediyor.

3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı
15.01.2024 - 09:05,  Güncelleme: 09:10
Abone Ol

Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak başrollerini paylaştığı 3391 Kilometre filmi, gişedeki başarısıyla adından söz ettirdi. Beyza Alkoç'un kitabından uyarlanan film, iki günde binlerce seyirciye ulaştı.

İZMİR VE EGE'NİN HİKAYESİNİ ANLATIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geniş bir yankı uyandıran film ilk gününde 99 bin 245, ikinci gününde 126 bin 868 bin seyirciye ulaştı. Filmde 18 yaşındaki İzmir, bir gece aldığı mesaj sayesinde Ege ile tanışır. Sosyal medya üzerinden tanışan İzmir ile Ege sohbet ettikçe, birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını ve birbirlerine olan aşklarını fark ederler. Fransa ve Türkiye arasında, tam 3391 kilometrelik mesafede bir aşka yelken açan İzmir ve Ege için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

YORUMLAR

3391 Kilometre, İzmir, Ege, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sinema 3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı - Son Dakika


09:00
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
08:46
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı
08:33
Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol
08:18
Beşiktaş'ta Yangında Hayatını Kaybeden Nazlı Hilal Yalman'ın Cenazesi Bursa'da Defnedildi Beşiktaş'ta Yangında Hayatını Kaybeden Nazlı Hilal Yalman'ın Cenazesi Bursa'da Defnedildi
08:04
Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı
08:04
Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı
07:53
İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı
07:44
Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır

Son Dakika
09:00 İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
08:46 Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı
08:33 Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol
08:18 Beşiktaş'ta Yangında Hayatını Kaybeden Nazlı Hilal Yalman'ın Cenazesi Bursa'da Defnedildi
08:04 Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı
08:04 Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı
07:53 İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı
07:44 Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır
07:05 Düğünde halay çeken eski sevgilisini öldürüp intihar etti
00:35 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 09:14:20. #1.13#
SON DAKİKA: 3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement