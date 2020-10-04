4 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TOPLANIYOR

Hazırlık maçında Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

SÜPER LİG13.30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor16.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği16.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor19.00 Kasımpaşa - GalatasarayTFF 1'İNCİ LİG14.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor16.30 Balıkesirspor - Menemenspor16.30 Yılport Samsunspor - Akhisarspor19.00 Adana Demirspor - AdanasporMİSLİ.COM 2'NCİ LİG VE 3'ÜNCÜ LİGİki ligde de 3'üncü hafta maçları oynanacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 OGM Ormanspor - Galatasaray15.15 Aliağa Petkimspor - HDI Sigorta Afyon Belediyesi17.30 Anadolu Efes - Türk Telekom20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe BekoHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Samsun Canik Belediyespor - Beşiktaş HDI Sigorta14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray15.00 Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Ziraat Bankkart - Altekma14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Bursa Büyükşehir Belediyespor15.00 Spor Toto - İstanbul Büyükşehir Belediyespor19.00 Halkbank - Fenerbahçe HDI SigortaSMA hastası Hamza bebeğe yardım turnuvası13.00 SigortaShop Kalecik Belediye - Göztepe (Üçüncülük maçı)16.00 İzmirspor - Karşıyaka (Final)ATLETİZMUluslararası İzmir Maratonuİzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kent tarihinin ilk uluslararası tam maratonu koşuluyor. 10 ve 42 kilometre olmak üzere iki koşunun yapılacağı Uluslararası İzmir Maratonu'nda 42 kilometrelik koşu saat 07.30'da Lozan Meydanı'ndan start aldı. 10 kilometrelik koşunun startı ise saat 08.00'de aynı noktadan verildi.AVRUPA'DAN FUTBOL13.00 Osasuna - Celta Vigo (Emre Mor, Okay Yokuşlu)14.00 Leicester - West Ham (Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder)15.30 Willem II - Feyenoord (Orkun Kökçü)16.00 Strasbourg - Lille (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Mustafa Kapı)16.00 Parma - Hellas Verona (Mert Çetin)16.30 Wolfsburg - Augsburg (Yunus Mallı)18.30 Manchester United - Tottenham (Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)19.00 Milan - Spezia (Hakan Çalhanoğlu)21.45 Juventus - Napoli (Merih Demiral)

22.00 Lyon - Marsilya (Cenk Özkacar)