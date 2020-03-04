4 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
GALATASARAY12.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇESarı lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başlayacak.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPORBordo mavili takımda Gaziantep FK maçının hazırlıkları başlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR11.00 Başkan Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 12 Mart Perşembe günü Kopenhag ile oynanacak mücadele ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
MALATYASPOR11.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hikmet Karaman'ın imza töreni kulüp başkanı Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenecek.
BASKETBOLTHY EuroLeague20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız22.15 Maccabi FOX - Anadolu EfesFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Türk Telekom - Beşiktaş Sompo SigortaFIBA Europe Cup17.00 Bahçeşehir Koleji - Ventspils20.30 Kiev Basket- Pınar Karşıyaka7DAYS EuroCup20.00 Tofaş - MoraBanc AndorraKadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali 17.30 Galatasaray - İzmit Belediyespor20.30 OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat
VOLEYBOLCEV Challenge Kupası18.00 Türk Hava Yolları - ASKÖ Linz-StegCEV Kupası19.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI SigortaCEV Challenge Kupası20.00 CEZ Karlovarsko - Spor Toto
TENİSDavis Cup15.00 Türkiye- İsrail arasındaki Davis Cup eşleşmesi öncesinde takım kaptanları basın toplantısı düzenleyecek ve resmi kura çekimi gerçekleştirilecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL20.00 Sparta Prag - Baník Ostrava (Semih Kaya - Çekya Kupası)20.30 Aalborg - Kopenhag ( Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Danimarka DBU KUPASI)20.30 Leverkusen - Union Berlin (Yunus Mallı - Almanya Kupası)22.45 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen ( Ömer Toprak, Nuri Şahin - Almanya Kupası)22.45 Juventus - Milan (Merih Demiral* - Hakan Çalhanoğlu - İtalya Kupası)22.45 Leicester City - Birmingham City (Çağlar Söyüncü - İngiltere Federasyon Kupası)