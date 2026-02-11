42. Bilişim Kurultayı Tamamlandı - Son Dakika
42. Bilişim Kurultayı Tamamlandı

42. Bilişim Kurultayı Tamamlandı
11.02.2026 17:09
Bilişim Kurultayı, 1100 katılımcıyla Türkiye'nin bilişim ekosistemini buluşturdu.

BİLİŞİM etkinliği 42'nci Ulusal Bilişim Kurultayı, iki gün süren panel, çalıştay ve özel oturumların ardından tamamlandı. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) düzenlenen Bilişim Kurultayı; kamu, özel sektör, akademi, girişimcilik ekosistemi ve sivil toplumu aynı platformda buluşturdu.

Kurultay, 1100'ün üzerinde katılımcı, 11 tematik oturum, 20'nin üzerinde panel ve oturum, 120'den fazla konuşmacı, 15'in üzerinde kamu kurumu ve kuruluşu ile 50'nin üzerinde kurumsal destekçi ve iş ortağının katkısıyla; ölçeği ve çok paydaşlı yapısıyla Türkiye bilişim ekosisteminin en geniş katılımlı buluşmalarından biri olarak gerçekleştirildi. Kurultayın kapanış oturumlarında, farklı dikey sektörlerden elde edilen değerlendirmeler doğrultusunda; Türkiye'nin bilişim ve teknoloji alanındaki önceliklerine ışık tutan temel çıktı ve önerilerin paylaşıldığı aktarıldı.

TBD'den kurultaya yönelik yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Kurultayın bir dikkat çekici bir başka yanı, teknolojinin 'soğuk' yüzüyle iklimin 'yakıcı' gerçeğini aynı masada buluşturmasıydı. Yıllardır enerji sektöründe şikayet ettiğimiz 'veri siloları' sorunu, burada 'ulusal güvenlik' perspektifiyle yeniden tanımlandı. Tarım, Ticaret, Enerji ve Sağlık verilerinin birbirinden kopuk olduğu bir senaryoda, kriz yönetiminin istenilen çözümü ortaya koyamama endişesi ortaya kondu. COP31 hazırlık sürecine yönelik oluşturulan masada, 16 kamu kurumu temsilcisinin yanı sıra, özel sektör, iklim STK'ları ve akademisyenlerin bir araya getirilmesi, 'ortak akıl' söyleminin eyleme döküldü. Bu çekirdek kadro, iklim değişikliğiyle mücadeleyi "ölçülebilir, izlenebilir ve yönetilebilir" bir kavrama dönüştürebilmek için fikirler üretti.

"TBD Bilişim Kurultayı bünyesinde düzenlenen 5. IEEE Uluslararası Bilişim ve Yazılım Mühendisliği Konferansı (IISEC 2026) 18 farklı ülkeden gelen katılımcılarla tamamlandı. IISEC, bilişim, bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği alanlarında fikir alışverişinde bulunmak ve son gelişmeleri paylaşmak için akademi, endüstri ve devlet kurumlarındaki araştırmacılar ve uzmanlar için bir platform sunmaktadır. Konferans boyunca 22 oturumda 135 akademik bildiri sunuldu. Konferans kapsamında IEEE Blokzinciri Türkiye oluşumunca organize edilen Blokzinciri Çalıştayı, 3 çağrılı konuşmacı ve bildirilerle sürdürüldü ve ilgi ile karşılandı. Bakanlar Kurulunun 19 Nisan 1994 tarih ve 94/5420 sayılı kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernekler arasına alınmıştır."

KAPANIŞ OTURUMLARINDAN ÖNE ÇIKAN ÇIKTILAR

Kurultayda, Ar-Ge kültürünün güçlendirilmesi amacıyla kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir ve teşvik edici iş birliklerinin artırılması gerektiği kaydedildi. 5G'nin yaygınlaşması ve standartlarda öngörülen hızların sağlanabilmesi için; başta fiber optik altyapı olmak üzere dijital altyapı yatırımlarının, açık kaynak, veri güvenliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle birlikte planlanmasının önemi ifade edildi. Bu kapsamda, 11. ve 12. Kalkınma Planları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Özel İhtisas Komisyonu Raporlarında belirtilen hedeflere ulaşılmasının kritik olduğu belirtildi.

Ulusal öncelikli sektörlerin, kamu–özel sektör–üniversite–STK iş birlikleriyle belirlenmesi; bu alanlarda düzenlenecek mesleki eğitimlerin yetkinlik temelli, modüler, hızlı güncellenebilir ve yeşil yetkinlikleri içeren bir yapıda hazırlanması gerektiği ifade edildi. Akademik araştırmaların, ulusal önceliklerle uyumlu tematik alanlara yönlendirilmesinin teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi.

Nadir toprak elementleri ve kritik materyallerin, hem dijital egemenlik hem de sürdürülebilirlik açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtilerek; Devletin bu alanda kısa, orta ve uzun vadeli, açık ve net bir strateji belirlemesi, rezerv ve potansiyellerin uluslararası standartlara göre netleştirilmesi ve yatırım ile üretim süreçlerinde özel sektöre öncülük etmesi gerektiği bildirildi.

Veri üretimi, saklanması ve paylaşımı konularında; uluslararası standartlara uyumlu, yerli teknolojilerle desteklenen, şeffaf ve hesap verebilir bir Ulusal Veri Yönetimi Stratejisinin oluşturulması ve Güvenli Kamu–Özel Veri Paylaşım Ekosisteminin hayata geçirilmesi ifade edildi.

Sporda, insan–makine ayrımının giderek belirsizleştiği bir evreye gireceği; biyolojik beden, yapay dokular, sinir implantları ve dijital bilinç uzantılarıyla şekillenen hibrit bir performans alanına dönüşeceği, fiziksel müsabakaların yanı sıra, beyin dalgalarıyla kontrol edilen rekabet biçimleri, dijital ortamlarda 'bedensiz' sporcuların yarıştığı ligler ve tamamen simülasyon temelli olimpiyatların ortaya çıkmasının beklendiği ve bu dönüşümle birlikte spor, yalnızca 'kim daha hızlı ya da daha güçlü?' sorusunu değil, aynı zamanda 'insan olmanın sınırları nedir?' sorusunu da yeniden tartışmaya açan bir olgu haline geleceği değerlendirilerek, Türk spor girişim ekosisteminin küresel bir güç haline gelmesi için; spora özgü 'Dikey İhtisas Teknoparkları' kurulmalı, spor teknolojileri odaklı girişim sermayesi fonları (VC) teşvik edilmeli ve yerli startupların kamu destekli projelerde önceliklendirilmesinin sağlanması önerildi.

Enerji verimliliğinin, kurumlar açısından yalnızca maliyet azaltımı değil; hizmet sürekliliği ve sürdürülebilirlik meselesi olduğu vurgulanarak, kurumlara özel enerji performans göstergelerinin geliştirilmesi ve enerji yönetiminin kurumsal bir yapı haline getirilmesi gerektiği ifade edildi. Kadınların ve gençlerin, çalışma ve yaşam alanlarına ilişkin politika yapım süreçlerine daha etkin katılımının teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlar kurulunun 19 Nisan 1994 tarih ve 94/5420 sayılı kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernekler arasına alınmıştır. Bu çerçevede Kadın++ yaklaşımının, dijital egemenliği yalnızca teknolojik bağımsızlık değil; aynı zamanda toplumsal meşruiyetle birlikte ele alan bütüncül bir perspektif sunduğu aktarıldı.

Özellikle yapay zeka tabanlı tıbbi sistemler ve gelişmiş teknolojik altyapıların yarattığı yeni risk alanları dikkate alınarak; siber güvenlik regülasyonlarının güncellenmesi ve sektörel ihtiyaçlara yanıt verecek modern düzenleyici çerçevelerin oluşturulması gerektiği ifade edildi. Döviz kazandırıcı hizmetler tanımının, bağımsız profesyonelleri (solo girişimcileri) kapsayacak şekilde genişletilmesi; mikro hizmet ihracatına yönelik basitleştirilmiş beyan ve destek erişim modellerinin kurulması dile getirildi.

Kamunun, bağımsız profesyonellerden (solo girişimcilerden) hizmet alabilmesini mümkün kılacak mevzuat ve satın alma modellerinin geliştirilmesinin, yeni nesil çalışma biçimlerini destekleyeceği ifade edildi.

KURULTAY ÇIKTILARI KARAR VERİCİLERLE PAYLAŞILACAK

Kurultay kapsamında ortaya konan tüm değerlendirme ve öneriler; Türkiye Bilişim Derneği tarafından derlenerek ilgili kamu kurumları, karar vericiler ve sektör paydaşlarıyla paylaşılacağı bildirildi. Kurultayın, bu yönüyle yalnızca bir değerlendirme platformu değil; Türkiye'nin dijital geleceğine yön veren stratejik bir ortak akıl zemini oluşturduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 42. Bilişim Kurultayı Tamamlandı

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: 42. Bilişim Kurultayı Tamamlandı - Son Dakika
