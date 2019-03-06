6. Nükleer Santraller Zirvesi, En Önemli Nükleer Firmalarını İstanbul'da Buluşturuyor

Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi, dünyanın en önemli nükleer oyuncularını İstanbul
'da bir araya getiriyor.
Nükleer enerjinin devleri, İstanbul'da 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde buluşuyor. Dört kıtadan 20'nin üzerinde ülkeden toplam 188 firma ve bin ziyaretçi, nükleer alanındaki en son gelişmeleri tartışmak üzere Fuar ve Zirve'de bir araya geliyor. Nükleer Mühendisler Derneği ve Ankara Sanayi Odası
iş birliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen Fuar ve Zirve, Pullman İstanbul Airport Hotel ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.
Etkinliğin açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı İbrahim Halil
Dere, Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Erol Çubukçu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir
, Akkuyu
Nükleer Güç Santrali (NGS) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & REIN JSC Birinci CEO
Yardımcısı Anton Dedusenko, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) Başkanı Jae-hoon Chung katıldı.
Ülkemizde nükleer santral inşaatının başlamış olmasının heyecanıyla bu yıl altıncı kez Nükleer Santraller Zirvesi'nin ve ikinci kez de Nükleer Santraller Fuarı'nın açılışını yaptıklarını belirten Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Dr. Erol Çubukçu, sözlerine şöyle devam etti: "Zirve ve Fuar'ın birleştirilmesiyle, nükleer alanındaki son gelişmelerin tartışıldığı, en son teknolojilerin sergilendiği ve önemli iş bağlantılarının kurulduğu kapsamlı bir platform oluşturduk. Bulunduğumuz coğrafyadaki tek nükleer etkinliği konumundayız. Nükleer santral projelerine yeni ya da yeniden başlayan ülkeler ile tecrübeli ülkeleri bir araya getirdiğimiz bu etkinliğin uluslararası boyutunu her yıl biraz daha artırıyoruz. Türkiye
nükleer enerjiye yeni giren ülkeler için örnek oluyor. Bu kapsamda Sudan
, Ürdün
, Bangladeş
ve Mısır
'dan ülke temsilcilerinin TİKA'nın desteğiyle gelmesi bizler için çok kıymetli bir adım oldu."
Bu yıl Fuar ve Zirve kapsamında, uluslararası alanda oldukça tecrübeli sektörel kuruluşları da ağırladıklarını belirten Dr. Çubukçu; " Almanya
'dan VGB, Güney Kore
'den Korean Nuclear Partners ve Korean Nuclear Association, İspanya
'dan Foro Nuclear ve The Cluster of the Nuclear Industry in Cantabria, Fransa
'dan CEA ile GIIN ve Japonya
'dan JAIF International Cooperation Center birikimlerini Türk sanayicisiyle paylaşmak üzere Zirve'ye katıldı. Bu yıl ilk kez Slovenya
'dan da dört firmayı ağırlıyoruz. Önümüzdeki yıl etkinliğimizde Türk sanayicisiyle iş birlikleri kurabilecek yabancı firmaların sayısını daha da artıracağımıza eminim" diye konuştu.
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