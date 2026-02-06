6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Malatya'da Deprem Şehitliği Hüzünlü Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Malatya'da Deprem Şehitliği Hüzünlü Anlara Sahne Oldu

06.02.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, Malatya’da acılar hâlâ ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremin yıl dönümünde Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan deprem şehitliği, yaşamını yitirenlerin yakınlarının gözyaşları ve dualarıyla hüzünlü anlara sahne oldu.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- 6 Şubat depremlerin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, Malatya'da acılar hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremin yıl dönümünde Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliği, yaşamını yitirenlerin yakınlarının gözyaşları ve dualarıyla hüzünlü anlara sahne oldu.

Depremde kızı ve eşini kaybeden Mustafa Tanerli, yıkılan binaya ilişkin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Depremin ilk saatinde yıkılan bina. Dört gün sonra cenazelere ulaştık. O, Yıldız Büfe denilen yerin hemen alt tarafında, sağda Çavuşoğlu'nun girişindeydi. Benim ailemden üç kişi, toplamda ise ölen sayısı 20'nin üzerindeydi. Dört katlı bir binaydı. Altında altı tane dükkan vardı, bir tanesi de fırındı. Ama biz bunları sonradan öğreniyoruz. Araştırma gerekiyor demek ki."

Karakoldan bizi aradılar, 'Davacı olur musun?' dediler. Biz de neyin davacısıyız diye merak ettik. Karakolda bana, 'O bina 2020 Sivrice depreminde ağır hasar almış' dediler. Kızım daha sonra oraya kiracı olarak girmiş, bilmeden. Sonradan öğreniyoruz ki ağır hasarlı bina, dükkan ve fırın sahipleri tarafından hafif hasara çevrilmiş. Kimsenin haberi yok.

Birinci gün yoktu. İkinci gün Elazığ'dan, Bingöl'den, Van'dan gelen siviller vardı, sağ olsunlar. Onların müdahalesiyle çıkarabildik. İkinci günden sonra askeri birlikler ve polis görünmeye başladı. Dördüncü gün yine de buna şükür diyoruz, en azından yerleri belli oldu. Allah kimsenin başına vermesin.

Ben oradayken, dördüncü gün cenazeler çıkarıldı. Diğer üst kattakilerin cenazelerini çıkarırken de oradaydım. O binadan sağlam çıkan olmadı. Ama soruyorsan ne oldu? Ağır hasarlı olup hafif hasara çevrilenler şu anda yaşıyor. Hiçbir sorumluluk almadılar. Şu anda yerine rezerv alanda bina yapılıyor. O insanlar yine orada oturacak. Ama ölenlere herhangi bir…"

"Binamız üç-beş saniyede yıkıldı"

Depremde bir kolunu ve bir bacağını kaybeden Ömer Gündüz ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Olay nasıl oldu? Binamız üç ile beş saniye arasında sallandıktan sonra hemen yıkıldı. Babamı ve üç kardeşimi kaybettim. Kolumu ve bacağımı kaybettim. Bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyoruz. Özlem var, hasret var, her şey var. İnsan ahirette bir araya geleceğini bildiği için teselli buluyor. Allah'ın izniyle kardeşlerim çok küçüktü, hepsi cennette. Cennette hep birlikte buluşacağız. En küçüğünün adı Ahmet Yasin, bir büyüğünün Muhammed Hakan, bir büyüğünün Kadir. Babamın adı Ahmet Gündüz."

"Üç yıl geçti, değişen bir şey yok"

Depremde ağabeyini, yengesini ve yeğenlerini kaybeden Mehmet Levent, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Birden kalktık, kardeşimi arayayım dedim. Aradık, ulaşamadık. Binaya gittiğimizde beş katlı bina bir katlı gibi görünüyordu. Kardeşimi, yengemi ve iki yeğenimi kaybettim. Üç yıl geçti, değişen bir şey yok. Ev yapıldı ama şu an evde kimse yok. Anahtar kimsede değil, öylece boş duruyor. Acımız büyük. Kardeşim gece saat 12.00'de çıkarıldı."

"Sekizinci gün cenazeyi getirdik"

Hatay'da ablasını ve yeğenlerini kaybeden Mehmet Arıca da "Ablam, onun torunları ve kızı. Olay Hatay'da oldu. Sekizinci gün cenazesini getirdik. Üç yıl geçti, hala içimiz yanıyor" dedi.

"İki kızını kaybetti"

Depremde yakınlarını kaybeden Yusuf Kaya, yaşananları şöyle anlattı:

"Baldızımın iki kızı Çelikhan'da depremde öldü. Hepsi enkazda kalmıştı. Bacanağım kendi imkanlarıyla çıkmıştı. Altı kişiydiler; iki kızı öldü, dördü sağ çıktı."

"Çok acı bir gündü"

Sayime Kaya ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok acı bir gündü. Allah bir daha göstermesin. Rabbim annesine babasına sabırlar versin. Bize ve bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Çok üzgünüz."

"Aileden altı kişiyi kaybettim"

Depremde tüm aile fertlerini kaybeden bir baba ise yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuklarım, eşim, annem, babam ve bir yeğenim. Aileden altı kişiyi kaybettim. Onbin Konutlar, Güner Sitesi'ndeydik. Ben de evdeydim, son anda kurtuldum. Kurtulduk mu, kurtulmadık mı o da belli değil. Kim öldü, kim sağ kaldı bilmiyorum artık."

Yapacak bir şey var mı, yok. Veren de O, alan da O. Emanet sahibine geri gitti diyoruz. İşin içine çocuk girince çok daha farklı oluyor. Allah'ın takdiri böyleymiş."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Malatya'da Deprem Şehitliği Hüzünlü Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
VAR devreye girdi ve penaltı Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
Düşük yaptığı bebeğini evdeki saksıda bitkiye dönüştürmüş Düşük yaptığı bebeğini evdeki saksıda bitkiye dönüştürmüş
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
13:09
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:21:26. #7.11#
SON DAKİKA: 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Malatya'da Deprem Şehitliği Hüzünlü Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.