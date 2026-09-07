64 yaşındaki kadın festivalde boğa saldırısının kurbanı oldu - Son Dakika
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64 yaşındaki kadın festivalde boğa saldırısının kurbanı oldu

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İspanya'nın Albacete bölgesinde düzenlenen boğa koşusunda 64 yaşındaki kadın boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Yaralanan kadına müdahale edilse de kurtarılamadı. Ayna kasabasındaki festivalde bir başka boğa saldırısı daha yaşandı. Belediye, festival programını iptal etti.

İspanya'da düzenlenen geleneksel boğa koşusu sırasında korkunç bir olay yaşandı. 64 yaşındaki bir kadın, etkinliği yol kenarından izlediği sırada bir boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, İspanya'nın güneydoğu ve orta kesiminde bulunan Albacete bölgesine bağlı Ayna kasabasında 5 Eylül günü saat 10.55 sıralarında meydana geldi.

Görüntülerde, boğanın saldırısının ardından çevrede bulunan insanların büyük bir şaşkınlık yaşadığı görülüyor. Yaralanan kadının çevresindeki kalabalık ne yapacağını bilemezken, cesur bir adam boğanın dikkatini kadından uzaklaştırmayı başardı.

İhbar üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ağır yaralanan kadına ilk müdahale burada yapıldı.

Ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kadının durumu kritik seviyedeydi. 64 yaşındaki kadın, helikopterle hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

Festivalde ikinci boğa saldırısı

Ayna Belediye Başkanı Juan Ángel Martínez'in açıklamasına göre hayatını kaybeden kadın, Katalonya bölgesinden gelmişti ve kasabanın yerel koruyucu aziz festivali kapsamında düzenlenen etkinliklere katılıyordu.

Aynı etkinlik sırasında başka bir boğa saldırısı daha yaşandı. 60'lı yaşlarında bir erkek, güzergâhın farklı bir bölümünde boğanın saldırısına uğrayarak yaralandı.

Gün içerisinde meydana gelen birden fazla saldırının ardından belediye, festival programının geri kalan bölümünü iptal etme kararı aldı.

Yaklaşık 577 kişinin yaşadığı Ayna, doğal güzellikleriyle tanınan küçük bir yerleşim yeri. İki dağ sırasının arasında bulunan kasaba, etkileyici manzarası nedeniyle "Manchego İsviçresi" olarak anılıyor.

Ancak bölgede düzenlenen geleneksel boğa koşuları, katılımcılar ve izleyiciler açısından taşıdığı riskler nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefi oluyor.

Boğa festivalleri yeniden tartışma konusu oldu

Ayna'daki ölümcül olay, boğa koşuları ve boğa festivallerinin güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Bu tür etkinliklerde boğaların kontrolsüz şekilde kalabalık alanlarda koşması hem doğrudan etkinliğe katılanlar hem de çevrede bulunan izleyiciler için ciddi tehlike oluşturabiliyor.

Geçtiğimiz ay Meksika'nın Mexico City yakınlarındaki Huamantla kentinde düzenlenen bir festivalde de benzer şekilde çok sayıda kişi boğa saldırılarında yaralanmış, iki kişi hayatını kaybetmişti.

Huamantla'da düzenlenen etkinlik sırasında bir kadın boğanın saldırısına uğramış ve boynuz darbesinin ardından havaya savrulmuştu. Olay, İspanya'nın Pamplona kentinde her yıl düzenlenen dünyaca ünlü boğa koşusunu andıran görüntülere sahne olmuştu.

Huamantla'daki saldırılarda hayatını kaybedenlerden biri 29 yaşındaki Juan Manuel Filomeno Herrera oldu.

57 yaşındaki Luis Xolocotzi Ramirez ise saldırıda yaralanan kişiler arasındaydı. Boğanın boynuz darbesi sonucu kafatasında kırık ve göğsünde ciddi yaralanma meydana gelen Ramirez, hava ambulansıyla uzman bir hastaneye sevk edildi.

2026 yılında düzenlenen Huamantlada etkinliği, sekiz yıl aradan sonra ilk kez ölüm vakalarının yaşandığı organizasyon olarak kayıtlara geçti.

Huamantlada, dünyanın en büyük boğa koşusu ve boğa güreşi festivallerinden biri olarak kabul ediliyor.

64 yaşındaki kadın festivalde boğa saldırısının kurbanı oldu

Festival, İspanya, Son Dakika

Son Dakika İspanya 64 yaşındaki kadın festivalde boğa saldırısının kurbanı oldu - Son Dakika

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