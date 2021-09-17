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7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar - Son Dakika
BBC

7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar

17.09.2021 13:20
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"Kadına karşı şiddetle mücadeleye terörle mücadele kadar önem verilmeli" çağrısı, Türkiye'de Covid salgınında dördüncü dalga, İngiltere'de 30 bin kadından aşı sonrası "düzensiz regl" şikayeti, yanan ormanların 30 yılda kendilerini yenileme süreci ve "Avrupa'nın kraliçesi" Almanya Başbakanı...

"Kadına karşı şiddetle mücadeleye terörle mücadele kadar önem verilmeli" çağrısı, Türkiye'de Covid salgınında dördüncü dalga, İngiltere'de 30 bin kadından aşı sonrası "düzensiz regl" şikayeti, yanan ormanların 30 yılda kendilerini yenileme süreci ve "Avrupa'nın kraliçesi" Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hikayesi"... BBC Türkçe, Bundle okuyucuları için haftanın öne çıkan gelişmelerini derledi.

'Kadına karşı şiddetle mücadeleye terörle mücadele kadar önem verilmeli'

İngiltere'deki bir polis denetleme kurumu, kadına karşı şiddetle mücadeleye "terörle mücadele kadar" öncelik verilmesi gerektiğini açıkladı.

Majestelerinin Polis Teşkilatı ve İtfaiye & Kurtarma Hizmetleri Denetleme Kurumu (HMICFRS) adlı kurum ayrıca, ülkedeki farklı polis teşkilatlarının kadına şiddetle mücadeledeki yaklaşımlarında büyük tutarsızlıklar olduğunu vurguladı.

HMICFRS'in raporu, Sarah Everard cinayeti sonrası İçişleri Bakanı Priti Patel'in talebiyle hazırlandı.

33 yaşındaki Sarah Everard, Mart ayında Londra'da arkadaşının evinden dönerken Polis Memuru Wayne Couzens tarafından kaçırılmış ve daha sonra tecavüz edilip, boğularak öldürülmüştü.

HMICFRS, raporunda, İngiltere'de ev içi şiddet vakalarıyla ilgili dosyaların dörtte üçünün, zanlıya suçlama yöneltilmeden erken kapatıldığına dikkat çekti.

Resmi verilere göre Mart 2020'de sona eren bir yıllık dönemde İngiltere ve Galler'de tahminen:

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Türkiye'de koronavirüs ölümleri Nisan'daki seviyeye yaklaştı

Salgındaki ilk dalga 2020'nin ilkbahar, ikinci dalga aynı yılın kış aylarında; üçüncü dalga ise 2021'in ilkbahar aylarında görülmüştü.

Gerek ölüm gerekse vaka sayıları, Türkiye'nin dördüncü Covid-19 dalgasını yaşadığını gösteriyor.

Fakat Türkiye koronavirüs vaka sayılarını 25 Kasım 2020'de açıklamaya başladığı için, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde o tarihten öncesine ait vaka verileri yer almıyor.

Nisan 2021'de görülen zirveye, günlük koronavirüs vaka sayıları ulaşmamış olsa da günlük ölüm sayıları yaklaştı

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Çocuklarda RSV virüsü vakaları yayılıyor

Küçük çocuklarda solunum yolu hastalıklarına yol açan Respiratuvar Sinsitiyal Virüs (RSV), kuzey yarımkürede son aylarda beklenmeyen hızda yayıldı.

Mevsimsel bir virüs olan RSV, önceki yıllarda Kasım ayından başlayarak kış aylarında yaygınlaşıyordu. Yaz aylarında ise RSV nedeniyle görülen vaka sayısı neredeyse sıfıra iniyordu.

Virüs bu yıl ise şaşırtıcı bir şekilde yayıldı ve birçok ülkede çocuk hastanelerinde yaz aylarının yoğun geçmesine neden oldu.

ABD'de New York'un Brooklyn bölgesindeki Maimonides Çocuk Hastanesi, RSV artışını yakından gözlemleyen tıbbi kurumlardan birisi oldu.

2021 yılının başlarında hastane çalışanları Covid-19 vakalarının azalması nedeniyle rahat bir nefes almıştı. Sosyal mesafe, maske ve temizlik önlemleri, diğer viral enfeksiyonların da azalmasını sağlamıştı.

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İngiltere'de 30 binden fazla kadından Covid aşısı sonra 'regl düzensizliği' şikayeti

İngiltere'de Covid aşısı sonrası, regl düzeni değişimi veya daha ağır geçmesi gibi şikayetler konusunda kadınlara güvence verecek bir araştırma yapılması gerektiği dile getirildi.

Londra'daki Imperial College'da üreme bağışıklığı uzmanı olan Dr. Victoria Male, tıp dergisi BMJ'ye yazdığı makalede, yaşanan durumdan aşının değil vücudun buna tepkisinin sorumlu olabileceğini değerlendirdi.

Aşının doğurganlık ya da hamilelik üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna ilişkin kanıt bulunmuyor.

Ancak regl şikayeti yaşayan 30 binden fazla kadın konu ile ilgili düzenleyici sağlık kurumuna başvurdu.

Yapılan başvurularda dile getirilen şikayetler arasında, ağır geçen regl ağrıları, regl zamanının düzensizleşmesi ve aşı sonrası beklenmedik kanama gösterildi.

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Orman yangınları: 30 yıl sürecek yenilenme

Türkiye tarihinin en büyük orman yangını sezonunu geçirdi.

Marmaris, Manavgat ve Bodrum başta olmak üzere çıkan yangınlarda 160 bin hektar alan kül oldu.

Yanan alanlarda yeşillenmeler başlamış durumda.

Yetkili isimlere ve akademisyenlere, bu alanlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini sorduk.

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Mezar-ı Şerif'te cesetler 'ibret-i alem' için sokak ortasında sergilendi

Afganistan'ın Özbekistan sınırında bir yük treni köprüyü geçerek yeni kurulan "İslam Emirliği"ne geçiyor. Sınırda Özbek bayraklarının yanında Taliban'ın siyah-beyaz bayrağı dalgalanıyor.

Bazı tüccarlar Taliban'ın tekrar iktidara gelmesinden memnun. Buğday yüklü bir kamyonun sürücüsü bana, geçmişte kontrol noktalarını geçerken polislere sürekli rüşvet vermek zorunda kaldığını anlatıyor ve "Şimdi öyle değil, Kabil'e kadar tek kuruş ödemeden gidebiliyorum" diyor.

Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçireli tam bir ay oldu. Nakit sıkıntısı çekiliyor ve ülke giderek tırmanan bir ekonomik krizle yüz yüze.

İş dünyasından bir kaynak bize ticaret hacminin kayda değer ölçüde azaldığını çünkü Afgan ithalatçıların aldıkları malların karşılığını ödeyemediğini söyledi.

Özbekistan'la sınırı oluşturan Amu Derya Nehri kıyısındaki Hayratan Limanı'nda Taliban yönetiminin gümrük müdürü Maulvi Said bize, ticareti teşvik etmek amacıyla gümrük vergilerini düşürdüğünü ve varlıklı tüccar kesimin ülkeye geri dönmesini istediğini anlattı.

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'Avrupa'nın Kraliçesi' Merkel'in hikayesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yakıştırılan lakaplardan biri de "Avrupa'nın Kraliçesi". Ama 26 Eylül'de yapılacak seçimlerden sonra politikaya veda edecek olan Merkel sadece parlak zaferleri ve başarılarıyla anılmayacak.

Doğru, Angela Merkel şu an Avrupa Birliği (AB) liderleri içerisinde en uzun iktidarda kalan politikacı. Tahminen 100 kez liderler zirvesine katıldı ve sıkça da "Odadaki tek yetişkin" diye anıldı.

Ve AB'ye göçmen krizi, euro krizi, Covid-19 krizi ve bir ölçüde İngiltere'nin ayrılış süreci olan Brexit krizini aşmakta liderlik ettiği de bir gerçek.

Ama buna "İki Merkel'in Hikayesi" diyebiliriz.

Merkel'in Avrupa siyasetine bıraktığı miras da tıpkı iç siyasetteki sicili gibi artılarının yanında eksileriyle de hatırlanacak.

Haberin tamamı için tıklayın:

7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar
7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar
7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar
7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar
7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar
7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar
7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, England, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar - Son Dakika Dünya

BBC

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