7 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın: Öncelikli hedefimiz toparlanmak ve galibiyetler almak"Türkiye için oynamak gurur verici" "Avrupa'ya gitme hedefim var""Beşiktaş ve milli takımda düzenli forma giymek istiyorum""A Milli Takım'da kim iyiyse o oynasın" Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen:...

Son Dakika

Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti

Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti

Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu

İki yıl önce sulama kanalına düşüp, kurtulmayı başaran imam, bu kez de kanaldan iki can kurtardı

Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu

Cemal Can Canseven'den "Nisa Bölükbaşı ile görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna cevap

Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz

Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor