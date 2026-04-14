ABD basını yazdı! İkinci görüşme ihtimali gündemde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
14.04.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. ABD-İran hattındaki diplomasi trafiğini değerlendiren Sural, ikinci görüşme ihtimalinin konuşulmasının bile piyasalarda sınırlı bir rahatlama yarattığını belirtirken, taraflar arasındaki temel anlaşmazlıklara dikkat çekti.

ABD- İran geriliminde diplomasi yeniden gündemde. Rona Doğan Sural, ikinci görüşme ihtimalinin piyasalar üzerindeki etkisini ve tarafların uzlaşamadığı başlıkları değerlendirerek, sürecin belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

ABD-İran hattında yaşanan gerilimde diplomatik temas iddiaları gündemin merkezine oturdu. Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, hem diplomasi trafiğini hem de bu gelişmelerin küresel piyasalara etkisini değerlendirdi.

“İKİNCİ GÖRÜŞME İHTİMALİ GÜNDEMDE”

Sural, ABD basınında yer alan iddialara dikkat çekerek, “ABD basınında ikinci görüşme ihtimalinden bahsediliyor” dedi. Bu ihtimalin henüz netleşmediğini ancak diplomatik temasların yeniden canlanabileceğine işaret ettiğini ifade etti.

“ANLAŞMAZLIK YARATAN İKİ KRİTİK BAŞLIK VAR”

Taraflar arasındaki en önemli sorunlara değinen Sural, “Tarafların anlaşamadığı iki konu var” diyerek müzakere sürecinin önündeki engellerin sürdüğünü vurguladı. Bu başlıkların çözülmeden kalıcı bir anlaşmanın zor olduğunu belirtti.

“PİYASALARDA SINIRLI RAHATLAMA YAŞANDI”

Diplomasi ihtimalinin ekonomik yansımalarına değinen Sural, “İkinci görüşmenin olması bile piyasalarda hafifte olsa bir rahatlatmaya sebep oldu” ifadelerini kullandı. Bu durumun, küresel ekonominin gelişmelere ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

“ABD HALKI SAVAŞ İSTEMİYOR”

ABD iç kamuoyuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sural, “ABD halkı uzun vadeli bir savaş istemiyor” diyerek toplumsal baskının arttığını ifade etti. Ayrıca İran’dan 20 yıl boyunca nükleer faaliyetlerin durdurulmasının istendiğini belirtti.

“NETANYAHU’YU TRUMP İKNA ETTİ İDDİASI”

Bölgedeki siyasi gelişmelere de değinen Sural, “Netanyahu Lübnan ile görüşmeye karşıydı, iddiaya göre Netanyahu’yu Trump ikna etti” sözleriyle dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Bu gelişmenin bölgedeki dengeleri etkileyebileceği yorumunda bulundu.

Hürmüz Boğazı, Washington, Pakistan, Türkiye, Lübnan, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:40:06. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.