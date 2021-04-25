ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler - Son Dakika

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

25.04.2021 19:41

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Turgut Tok ve Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi Emre Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Turgut Tok ve Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi Emre Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Tire ilçesinde partisinin ihtiyaç sahipleri için düzenlediği gıda yardımı dağıtımına katılan MHP İzmir İl Başkanı Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihle kavga edilemeyeceğini, tarihin yeniden yazılamayacağını söyledi.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendimizi, tarihimizi biliyoruz. Birinin bir şey söylemesinin bizce bir önemi yoktur. Tarih bellidir, bizim atalarımız ne zulümler yaşadıklarını biliyorlar. Yaşayanlardan dinlemiş biriyim. Yaşayanlardan dinlemiş birçok arkadaşımız var. Biz o nesiliz. Bu, Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin, Fransa'nın, Yunanistan'ın ortaklaşa üzerimize attığı bir şey. Bunun hiçbir manası yok bizim nezdimizde. Bir geçerliliği yok. Yok hükmünde bir hadise."

"Bu tezgahın maşa ve mucitlerinin hüviyeti bellidir"

MHP Denizli İl Başkanı Gökalp de yalın tarihi gerçeklerin siyasi hedeflerle, taktik açıklamalarla, hamasi sözlerle, temelsiz ve mesnetsiz söylentilerle çarpıtıldığını belirtti.

Türk milletinin şerefli geçmişinde soykırım olmadığını vurgulayan Gökalp, şunları kaydetti:

"Tarihimizi yargılama gayesiyle basiretsiz, belgesiz ve bilgisiz mahkeme kurmaya teşebbüs edenlerin milletimizi sanık sandalyesine oturtma çabası, mazisi bir asra ulaşan mülevves bir tezgahtır. Bu tezgahın maşa ve mucitlerinin hüviyeti bellidir. Türk milletinin geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne de katliam zilleti vardır. Tarihimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da tertemizdir ve bu kapsamda hiç kimseye ispat borcumuz da yoktur. 1915 olayları etrafında kurulan iftira kampanyası asılsızdır, hayasızdır. Bilhassa 1915 olaylarının iç yüzüne merak saranlar, arka planındaki sebeplere ilgi duyanlar ilk iş olarak tozlu raflarda bekletilen arşiv kayıtlarını incelemekle, namuslu ve objektif araştırmalar yapan bilim insanlarının çalışmalarını okuyup değerlendirmekle mükelleftir.

MHP, sözde soykırım suçlamasını tümden reddetmekte, bu isnadı dillendiren ABD Başkanı'nı da kınamaktadır. Biden'ın soykırım açıklaması hükümsüzdür, aynı zamanda siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır. Geçmişi katliamlarla dolu olan bir ülkeden duyacağımız ve öğreneceğimiz bir şey de yoktur. Biriz, beraberiz, cihana karşı yek yüreğiz."

"Dostlukla da müttefiklikle de bağdaşmaz"

Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Tok, Anadolu topraklarında 9 asır boyunca hakimiyeti altındaki farklı etnik ve dini gruplarla bir barış ve huzur ortamı tesis etmiş olan Selçuklu, beylikler ve Osmanlı tecrübelerinin mimarının Türk milleti olduğuna dikkati çekti.

Soykırım nitelendirmesinin asla kabul edilemeyeceğini bildiren Tok, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüz binlerce Türk'ün katledilmesini görmeyen Haçlı zihniyetinin, tarihi gerçekleri ve uluslararası hukukta soykırım suçunun mahiyet ve tanımını tamamen görmezden gelerek Türk milletine soykırım iftirası atmasını Türk Ocakları olarak reddediyoruz. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak adlandırması, dostlukla da müttefiklikle de bağdaşmaz. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Soykırımlarla kurulmuş bir devlet olan ve sözde demokrasi getirmek için coğrafyamızı kan gölüne çeviren, yüz binlerce masumun kanına giren, milyonları vatanından eden ABD'nin kimseye ve hele Türk milletine insanlık dersi vermek haddi değildir. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörist PKK ve uzantılarını alenen destekleyen sözde müttefikin bu son düşmanlığı, bizleri şaşırtmamıştır. Türk milleti ve Türk devleti olarak içerideki farklılıkları bir yana bırakmak zorundayız. Türk milletine soykırım iftirası atarak hakaret eden ABD dahil herkese gereken cevap verilmelidir."

"Joe Biden'ı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz"

Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi Erdoğan da 1915 olaylarıyla ilgili asılsız iddiaları reddettiklerini, bu doğrultuda açıklama yapan Biden'ı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Biden'ın açıklamasının tarihi gerçeklerle asla bağdaşmadığını ve yok hükmünde olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar boyu farklı kıtalarda hüküm süren Türk milleti tarihi boyunca hiçbir topluma soykırım uygulamamıştır. ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, onurlu Türk tarihini lekeleyemeyecektir. Şanlı Türk milletinin tarihi, adalet ve hakkaniyetle doluyken Türk düşmanlığını şiar edinmiş lobilerin siyasi propagandalarına alet olan Joe Biden'ı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz. Tarihleri soykırım ve ırkçılıkla yazılmış olanların art niyetli açıklamaları bizim için yok hükmündedir. Kurulduğu günden beri dünyanın dört bir yanında soykırım uygulayanlar kendilerine suç ortağı arıyorlarsa başka kapıyı aşındırmak zorundadır."

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesine tepkiler
ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesine tepkiler
ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesine tepkiler
ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesine tepkiler

Avrupa Birliği, Soykırım, Denizli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepkiler - Son Dakika


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