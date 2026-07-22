ABD için alarm zilleri çalıyor! Çin'den okyanus ortasında stratejik hamle - Son Dakika
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ABD için alarm zilleri çalıyor! Çin'den okyanus ortasında stratejik hamle

22.07.2026 10:14
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Çin, Şanghay açıklarındaki bir deniz platformundan Gravity-1 Y4 roketini ateşleyerek 9 uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Okyanus ortasında gerçekleşen bu fırlatış, hareket kabiliyeti ve izlenme zorluğu nedeniyle ABD'nin ticari uzay tekeline ve küresel güvenliğe doğrudan bir tehdit olarak görülüyor. Olası kriz anlarında askeri uyduların hızla yenilenebilmesine olanak tanıyan bu hamle, uzay yarışının dünya için giderek daha tehlikeli bir boyuta ulaştığını kanıtlıyor.

Çin, uzay çalışmalarında dikkat çekici bir adıma daha imza atarak uzay yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Şanghay açıklarındaki sulardan fırlatılan Gravity-1 Y4 taşıyıcı roketi, gökyüzüne doğru başarılı bir şekilde ateşlendi. Çin medyasına yansıyan ve denizin ortasındaki bir gemi platformunda devasa duman bulutları eşliğinde gerçekleşen bu tarihi fırlatılış anı, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

9 UYDU SORUNSUZ ŞEKİLDE YÖRÜNGEYE YERLEŞTİRİLDİ

Çarşamba günü gerçekleştirilen fırlatma görevi kapsamında, taşıyıcı roketin taşıdığı 9 farklı uydu önceden belirlenmiş yörüngelerine başarılı bir şekilde gönderildi. Deniz platformundan yapılan bu zorlu ateşleme, karadaki fırlatma üslerine alternatif olarak deniz fırlatmalarının stratejik önemini ve Çin'in bu alandaki kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

GRAVITY-1 ROKETİNİN ÜÇÜNCÜ BAŞARILI GÖREVİ

Görsel bir şölene dönüşen bu kritik operasyon, Gravity-1 taşıyıcı roketinin gerçekleştirdiği üçüncü resmi görev olarak kayıtlara geçti. Uzay ve uydu teknolojilerindeki hamlelerini hızlandıran Çin'in, okyanus ortasında gerçekleştirdiği bu son fırlatma faaliyeti dış basında ve havacılık çevrelerinde geniş yankı buldu.

ÇİN'İN DENİZ HAMLESİ DÜNYAYA NE MESAJ VERİYOR?

Çin'in Gravity-1 Y4 roketiyle deniz platformu üzerinden gerçekleştirdiği bu başarılı fırlatma, yalnızca bilimsel veya ticari bir adım olmanın çok ötesinde, küresel jeopolitikte ve yeni nesil uzay yarışında sarsıcı etkilere sahip. Bir haber editörü gözüyle bu olayın arka planını okuduğumuzda, özellikle ABD ve diğer küresel güçler açısından askeri, ticari ve stratejik yansımaların oldukça derin olacağını görebiliriz.

ABD'NİN TİCARİ VE ASKERİ UZAY TEKELİNE DOĞRUDAN TEHDİT

ABD açısından bu denemenin en büyük etkisi, SpaceX gibi şirketlerin domine ettiği küresel uzay taşımacılığı pazarında Çin'in giderek daha dişli bir rakip haline gelmesidir. Deniz fırlatmaları, fırlatma yönü ve yörünge seçimi (özellikle ekvatora yakın fırlatma avantajı) açısından kara üslerine göre çok daha büyük bir esneklik sağlar. Çin'in bu teknolojiyi olgunlaştırması, ticari uydu fırlatma maliyetlerini ciddi şekilde düşürecek ve ABD'nin bu alandaki pazar payını tehdit edecektir.

Askeri ve stratejik açıdan bakıldığında ise ABD Uzay Kuvvetleri (Space Force) için alarm zillerinin çalması muhtemel. Deniz fırlatmaları, Çin'in kriz anlarında veya olası bir çatışmada, karadaki fırlatma üsleri hedef alınsa bile denizdeki mobil platformları kullanarak hasar gören askeri uydularını hızla yenileyebileceğini gösteriyor. Bu da Çin'in "hızlı tepki veren uzay kapasitesini" (responsive space capability) kanıtladığı anlamına geliyor.

DÜNYA İÇİN YENİ BİR ALTERNATİF VE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Küresel ölçekte bu gelişme, kendi uydularını fırlatmak isteyen ancak ABD veya Avrupa'nın (ESA) yüksek maliyetlerini karşılayamayan gelişmekte olan ülkeler için Çin'i çok daha cazip bir partner haline getiriyor. Çin, denizden fırlatma teknolojisini ucuza sunarak "uzay diplomasisinde" elini güçlendirecek ve müttefik ağını genişletecektir.

Ancak madalyonun diğer yüzünde, uzayın askerileşmesi ve küresel güvenlik endişeleri yatıyor. Deniz platformlarının hareketli olması, roket fırlatma noktalarının ve zamanlamalarının önceden tespit edilmesini zorlaştırır. Uluslararası istihbarat ve savunma kurumları, herhangi bir okyanustan aniden fırlatılabilecek bu roketleri, potansiyel bir balistik tehdit veya sürpriz bir istihbarat hamlesi olarak değerlendirip savunma stratejilerini baştan yazmak zorunda kalacaktır.

ÇOK KUTUPLU UZAY ÇAĞI RESMEN HIZ KAZANDI

Çin'in okyanus ortasında gerçekleştirdiği bu başarılı deneme, ABD'nin uzaydaki geleneksel liderliğinin sarsıldığını dünyaya açıkça ilan ediyor. Hem ticari uzay taşımacılığında fiyat savaşlarının kızışacağı hem de askeri gözetleme uydularının denizler üzerinden çok daha esnek bir şekilde yörüngeye taşınabileceği, rekabetin giderek sertleştiği yeni bir döneme giriyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Çin ABD için alarm zilleri çalıyor! Çin'den okyanus ortasında stratejik hamle - Son Dakika

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